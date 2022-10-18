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Новости Война
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В Белгородской области РФ остановили движение поездов, а в Курской есть перебои со светом: Обвиняют ВСУ в "обстрелах"

рф,залізниця

В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в одном из сел, а в Курской области – перебои с электричеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что движение поездов временно приостановлено из-за обстрела железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

"В результате инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Аварийные бригады сейчас устраняют последствия обстрела. Есть один пострадавший - мужчина с осколочными ранениями ног", - отметил он.

В то же время губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт сообщил о якобы обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи в приграничных районах с Украиной. По его данным, в регионе наблюдаются перебои с электричеством.

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россия (95413) Белгород (449) Курск (1087)


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Топ комментарии
+18
Як дав би цьому Зеленському у лоба. За те, що прохлопав програму Грім- 2. Вони нам ніщать інфраструктуру великих міст. А ми тільки села, бо не достаєм на дальню відстань
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18.10.2022 13:14
+14
І це ЗСУ ще не починало ...
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18.10.2022 13:13
+13
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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18.10.2022 13:15
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І це ЗСУ ще не починало ...
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18.10.2022 13:13 Ответить
Як дав би цьому Зеленському у лоба. За те, що прохлопав програму Грім- 2. Вони нам ніщать інфраструктуру великих міст. А ми тільки села, бо не достаєм на дальню відстань
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18.10.2022 13:14 Ответить
кошти і замовлення на розробку і виготовлення надала саудівська аравія під власне замовлення /3 млрд.доларів/
для ЗСУ розроблявся "сапсан" із дальністю від 500км.800км.1500км.
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18.10.2022 13:38 Ответить
Сапсан теж десь рядом з Грімом в ніде.
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18.10.2022 13:49 Ответить
Огого,а хто це зробив????
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18.10.2022 13:14 Ответить
Кацапи і зробили. Там постачання електроенергії досі залежить від Харківської області. Кацапи як накриють Харків рекетами, то частково сидять без світла дві кацапські прикордонні області, доки наші не відновлять.
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18.10.2022 13:18 Ответить
Аби ж то були ЗСУ. А обстріли власних сільських сараїв,щоб перебити кацапський масовий тероризм-це звичні фсбешні фішки.
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18.10.2022 13:15 Ответить
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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18.10.2022 13:15 Ответить
Тю. Так это Белгородская народная республика обстреливает Курскую народную республику. Это внутренний конфликт на московии.
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18.10.2022 13:15 Ответить
I'm sinking, this is epick battle betwen Kurskshooter and Belgorodfire
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18.10.2022 13:36 Ответить
Надіюсь, що ми їм будемо теж лупити по їхній інфраструктурі.
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18.10.2022 13:16 Ответить
дивно..у нас знищують енергетичну та теплову частини інфраструктури, а у них світло пропадає..пропорційне покарання..
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18.10.2022 13:16 Ответить
Електромережі у нас з кацапами там досі не роз'єднані.
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18.10.2022 13:20 Ответить
так то начебто нам, а не ми їм..

хоча пофіг, навіть за ті три роки каденції Боневтіка Омановича могли б розірвати всі зв'язки повністю
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18.10.2022 13:26 Ответить
але зробили наоборот. Тепер агент фсб Козирь керує країною.
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18.10.2022 13:38 Ответить
А чому звинувачувати ? В Україні йде повноцінна війна з Росією тому Україна має повне право завдавати ударів по Росії
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18.10.2022 13:17 Ответить
згідно з зеленими посібниками - в нас чи то конфлікт, чи то громадянська війна..
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18.10.2022 13:27 Ответить
Восімь лєт дамбілі бєлгородскую народнаю рєспубліку😁
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18.10.2022 13:17 Ответить
а что случилось?
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18.10.2022 13:19 Ответить
"Укри у підпільних біолабораторіях за допомогою НАТИ й США навчили літати бойових страусів-камікадзе, яких нацистський режим київської хунти незаконно вилучив зі страусиної ферми на початку повномасштабного внутрішнього конфлікту" --- теза для піськова..
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18.10.2022 13:33 Ответить
Та вас, парашніх виродків, стерти з лиця планети треба!
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18.10.2022 13:21 Ответить
Це що ж виходить, вони від нас живляться?
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18.10.2022 13:26 Ответить
ото й в мене таке питання
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18.10.2022 13:34 Ответить
Влупили по Харкову, залишили без світла Белгород, зелені підари, ну як вас не розстріляти?
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18.10.2022 14:31 Ответить
Джерело: Звинувачують ЗСУ в "обстрілах"
В сенсі звинувачують? Кончена мразота
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18.10.2022 17:34 Ответить
думаю що цього замало
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18.10.2022 19:09 Ответить
 
 