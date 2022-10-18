В Белгородской области РФ остановили движение поездов, а в Курской есть перебои со светом: Обвиняют ВСУ в "обстрелах"

В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в одном из сел, а в Курской области – перебои с электричеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что движение поездов временно приостановлено из-за обстрела железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

"В результате инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Аварийные бригады сейчас устраняют последствия обстрела. Есть один пострадавший - мужчина с осколочными ранениями ног", - отметил он.

В то же время губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт сообщил о якобы обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи в приграничных районах с Украиной. По его данным, в регионе наблюдаются перебои с электричеством.

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