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Украина получит еще больше макрофинансовой помощи от ЕС до конца года, - фон дер Ляйен
Украина будет продолжать получать новые транши макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы предоставляем Украине 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Еще больше будет предоставлено до конца года. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Мы обсудим, как обеспечить стабильную финансовую поддержку с мировыми партнерами на конференции", - говорится в сообщении.
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А вот с оружием все сложнее, его даже за деньги не купить,
т.к. не желают продавать или поставлять по лендлизу в достаточном количестве.
Даже бывшим "друзьям" в Афганистане оставили самолеты и вертолеты.
"Болгария нуждается в истребителях на временной основе до поставки F-16" и не может найти.
"Германия передаст Австрии три истребителя Eurofighter Typhoon" - для своих нашли
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Це частина тих 9 мільярдів евро допомоги від ЄС, які ще з весни зависли і так і не надійшли, бо міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер проти? Це, до речі, той Лінднер, що сміявся в обличчя нашому послу Мельнику, і казав, що Україні залишилося кілька годин після початку навали орків.
Також треба уточнювати, що це не допомога, а кредитні кошти, які треба буде повертати. Нещодавно вже навіть США звернулися до ЄС з настійливою рекомендацією, щоб ЄС надавав таки фінансову допомогу, а не позички. Америка, наприклад, щомісяця перераховує в бюджет Укаїни по 1,5 мільярдів доларів. А з Європою щось геть зовсім туго.