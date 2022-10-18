Украина получит еще больше макрофинансовой помощи от ЕС до конца года, - фон дер Ляйен

Украина будет продолжать получать новые транши макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы предоставляем Украине 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Еще больше будет предоставлено до конца года. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Мы обсудим, как обеспечить стабильную финансовую поддержку с мировыми партнерами на конференции", - говорится в сообщении.

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