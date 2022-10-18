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Новости Война
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В результате российских обстрелов Киева погибли три сотрудника одного из объектов критической инфраструктуры, - Кличко

київ

Российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Киева, в результате погибли 3 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это - сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры. Два объекта получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Теперь городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Смотрите: Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве. ФОТОрепортаж

Киев (25490) Кличко Виталий (4637) обстрел (26982) Воздушные атаки на Киев (697)


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Топ комментарии
+9
Вован , та хер з ним тим білоруським бітумом , всіх грошей не вкрадеш , ти і так добряче накрав ! Пора вже й#бнути по цим білорашистам , а то все так виглядає ніби ми це лайно боїмося !
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18.10.2022 15:15
+6
Путин и русские живут по законам дикой природы - созданы мифы про величие России - Россия - это грозный зверь - медведь. Россия живет по закону силы. И Путин и Россия создали миф, что они по статусу сильнее Украины. И проиграть низшему по статусу для них невыносимо. США живет по законам равноправия и свободы. США поднимает статус всех стран для развития человечества и США не живет по закону природы, что мы не звери все таки, а мы люди наделенные разумом в отличии от диких зверей. Запад подняв статус Украины - сделает не таким невыносимым проигрыш России, которая подняла свое эго до невиданной высоты.
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18.10.2022 15:18
+5
Ну, що - як не бити по касапам, по їхній території, хоча би по тим точкам, звідки вони стріляють цими дронами і ракетами?
Байден, дай ATACMS, бо наше зелене чувило похерило вітчизняну програму по виготовленню "Грім-2"!
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18.10.2022 15:17
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Вован , та хер з ним тим білоруським бітумом , всіх грошей не вкрадеш , ти і так добряче накрав ! Пора вже й#бнути по цим білорашистам , а то все так виглядає ніби ми це лайно боїмося !
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18.10.2022 15:15 Ответить
Он не белорусский, а срусский к тому же Но это друхое
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18.10.2022 16:37 Ответить
Ну, що - як не бити по касапам, по їхній території, хоча би по тим точкам, звідки вони стріляють цими дронами і ракетами?
Байден, дай ATACMS, бо наше зелене чувило похерило вітчизняну програму по виготовленню "Грім-2"!
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18.10.2022 15:17 Ответить
Путин и русские живут по законам дикой природы - созданы мифы про величие России - Россия - это грозный зверь - медведь. Россия живет по закону силы. И Путин и Россия создали миф, что они по статусу сильнее Украины. И проиграть низшему по статусу для них невыносимо. США живет по законам равноправия и свободы. США поднимает статус всех стран для развития человечества и США не живет по закону природы, что мы не звери все таки, а мы люди наделенные разумом в отличии от диких зверей. Запад подняв статус Украины - сделает не таким невыносимым проигрыш России, которая подняла свое эго до невиданной высоты.
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18.10.2022 15:18 Ответить
северные терпилы, и дальше считайте ********** братьями и *ниСтрилять*... ОДЕССУ ********** обстрелы и БДК рядом с побережьем и мы потопили *маскву* и ********* контингент орков на Змеином... а вы и дальше терпите
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18.10.2022 15:26 Ответить
Интересно, если повесить дирижабли над ТЭЦ. Много. Поможет от мопедов? По идее, должно
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18.10.2022 15:33 Ответить
Глушилки навигации лучше

Он продолжит полет но уже "по памяти"
Не так точно (или упадет)
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18.10.2022 15:38 Ответить
Ну тогда по жилым кварталам чаще прилетать будет
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18.10.2022 15:42 Ответить
Самое плохое что он куда то но падает

Сбитый на видео одном весь горел но все равно взорвался на земле только
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18.10.2022 15:50 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 15:40 Ответить
Как я и говорил:Запад даст Украине ПВО только после того как Парашка разобьет все ТЕЦ и смысл в ПВО отпадет. ДАльнобойные тактические ракеты Запад не даст никогда. это благодарность за то что Украина отказалась от своего ЯО и тактических и стратегических межконтинентальных ракет
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18.10.2022 16:11 Ответить
"дальнобойные тактические" это какое-то противоречие
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18.10.2022 16:26 Ответить
Тоесть 2500 км-это ракета средней далности не межконтинентальная. И Которых в Украине было 580 штук
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18.10.2022 17:44 Ответить
 
 