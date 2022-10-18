В результате российских обстрелов Киева погибли три сотрудника одного из объектов критической инфраструктуры, - Кличко
Российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Киева, в результате погибли 3 человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это - сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры. Два объекта получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.
Теперь городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.
Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.
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