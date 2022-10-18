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Новости Война
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У Путина новая стратегия и тактика в войне против Украины, но никакие его "страшилки" нас не запугают, - Данилов

данілов

У президента РФ Владимира Путина сейчас поменялась стратегия и тактика в войне против Украины, но население страны этим не запугать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью ERR.

"У нас с 24 февраля продолжается активная фаза боевых действий. Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам (вражеским ударам - ред). Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства - сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами", - подчеркнул Данилов.

По его словам, у Путина "новая стратегия, новая тактика и новый взгляд на развязанную им войну".

"Мы готовы к этому, поэтому еще раз заявляю - никакие его "страшилки" нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов", - заметил секретарь СНБО.

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Также Данилов отметил, что усиление атак россиян на гражданские объекты будет иметь последствия для российского диктатора.

"То, что он сейчас делает - это предоставляет материалы, фиксируемые ежедневно, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, не имеющее срока давности", - добавил он.

Данилов Алексей (1066) путин владимир (31224)


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Топ комментарии
+16
Данілова з Зелею в бункері не залякати, єдине, що їх лякає - це дозволити ЗСУ обстрілювати територію балалайні і бульбофюрера.
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18.10.2022 15:34
+9
Річ не в армії, а в зелених довбойобах, які цю армію роззброювали і похерили ракетні програми. Вони так зазирали в жопу *****, що дозазирались до війни. І тепер їм ще хватає ницості щось квакати за спинами військових і цивільних.
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18.10.2022 15:42
+7
Та вам то що, в автономному ядерному бункері під Києвом... Готові ви, як до вторгнення 24.02. За 8 місяців війни не дійшло, що критичну інфраструктуру треба захищати.
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18.10.2022 15:36
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Данілова з Зелею в бункері не залякати, єдине, що їх лякає - це дозволити ЗСУ обстрілювати територію балалайні і бульбофюрера.
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18.10.2022 15:34 Ответить
Я думаю той же Данілов був би перший серед перших за бомбування оркостану, західні імпотенти жорстко пресингують не робити цього
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18.10.2022 15:55 Ответить
Навіщо так себе дурити?
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18.10.2022 16:09 Ответить
Це так зрозуміло, що поки не буде наших дзеркальних або упереджувальних руйнацій їхньої інфраструктури, )(уйло буди знищувати нашу інфраструктуру і вбивати людей.
По збіговіську бульбашей та кацапів у білорусі треба вдарити на упередження, а потім у стилі кацапії сказати, що то не ми. Нехай вдавляться від злості.
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18.10.2022 15:57 Ответить
Це він як ветеринар говорить ? Щось на початку лютоговін говорив геть їнше !
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18.10.2022 15:35 Ответить
Та вам то що, в автономному ядерному бункері під Києвом... Готові ви, як до вторгнення 24.02. За 8 місяців війни не дійшло, що критичну інфраструктуру треба захищати.
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18.10.2022 15:36 Ответить
Во-во, пусть поживет как остальные зимой без света и тепла.
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18.10.2022 15:39 Ответить
Діма, у вас лапоть відклеївся
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18.10.2022 15:47 Ответить
Пішов нах. Я маю на увазі, що він ніколи не зрозуміє звичайного громадянина, тому що вони там всі сидять в бункері с комфортом. А здаватися ніхто не буде, бо все одно всіх кацапи після цього вбьют
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18.10.2022 15:58 Ответить
Дмитро, від тебе тхне скобєвщиною, ти наступного разу закушуй краще.
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18.10.2022 17:13 Ответить
Наша армия защищает как умеет, и делает это хорошо. Ни одна страна Европы не была бы полностью защищена от стольких обстрелов
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18.10.2022 15:40 Ответить
Річ не в армії, а в зелених довбойобах, які цю армію роззброювали і похерили ракетні програми. Вони так зазирали в жопу *****, що дозазирались до війни. І тепер їм ще хватає ницості щось квакати за спинами військових і цивільних.
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18.10.2022 15:42 Ответить
не прячь глупость за словесным поносом, еще раз - никакая страна не защитила бы инфраструктуру при стольких обстрелах как ты тут строчишь
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18.10.2022 15:56 Ответить
Прецедентів таких довгих ракетних та дронових атак ще не було, так що казати що не могли, це гадання.
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18.10.2022 16:20 Ответить
Человек имеет ввиду, что не было бы никаких обстрелов и войны, если бы зелебоба вёл себя как президент воюющей страны, а не «по приколу».
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18.10.2022 16:22 Ответить
можлиуво й так, але в минулому! а зараз ми маємо відкриту війну і її потрібно винрати. а такі висериявно не сприяють перемозі.
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18.10.2022 17:16 Ответить
Це все зрозуміло, але ті, кто голосував за «хуже не буде», повинні второпати, що велика частка провини за цю війну на них. Інакше нас буде чекати і друга війна і третья..
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18.10.2022 17:35 Ответить
краще б він мовчав.А то звучить як знущання.А може ми і заслужили це знущання.
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18.10.2022 15:39 Ответить
Мое мнение. Украине нужен свой завод "мопедов". Привести станки из дружественных стран. Пусть они будут старыми, лишь бы работали. Привести оборудование для химии(пороха, взрывчатка), зарыть всё это поглубже в землю, залить сверху бетоном и клепать 24\7. пусть дроны уступают в мощности и дальности иранским "мопедам", но делать их в больших количествах.
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18.10.2022 15:40 Ответить
Боюсь сидеть без света и воды, как сегодня, а похолодает, так ещё и без тепла, многим украинцам вряд ли понравится и рассказами о "международных судах" когда там делу не поможешь. Отвечать надо здесь и сейчас, а не байки травить на госзарплате
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18.10.2022 15:42 Ответить
а ти напевнеи пропонуєш їхати до Х*йла домовлятися про газ та щоб не бамбіль?
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18.10.2022 15:49 Ответить
Повністю підтримую ваш сарказм ! А то читаєш деякі коментарі і дивно , скільки ще " вати " ,малоросів , любителів " руського мира" , в Україні ! " Чистити " прийдеться радикально і багато !
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18.10.2022 15:56 Ответить
Ні, потрібно обстрювати масово їхню территорію, в том числі і західним озброюванням. Вибору нам не залишають
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18.10.2022 15:59 Ответить
і чим ти в такому випадку будеш відрізнятисьвід терориста Ху*ла? а якщо ти терорист то чому тобі повиинен захід даватиозброєння?
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18.10.2022 17:12 Ответить
Данілка може поділишся своїм бункером і баблом?
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18.10.2022 15:47 Ответить
Він працює,а ти тут за бабло сидиш і п...иш!
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18.10.2022 15:52 Ответить
Українська тактика проста - звільнення своєї землі від ворога ! Наступати і гнати бидло в шию ! На черзі Донецьк , Луганськ , Херсон !
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18.10.2022 15:51 Ответить
Добре гонити туфту сидячи в бункері зе-чмошники будьте разом з народом, вийдіть на не захищену місцевість , ви напевно думаєте,що ми без вашого дебільного керівництва пропадем,ідіть жити як усі незахищені громадяни- "кроти зелені".
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18.10.2022 15:58 Ответить
Це говорить людина, якій доступні певні важливі речі, недоступні іншим громадянам, а це сам факт роботи і власне зарплати, надійне бомбосховище, наявність автомобіля у будь-який час, наявність тепла, електроенергії, води для себе і сім'ї, незважаючи на обстріли і тд.
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18.10.2022 15:59 Ответить
Главное не забудь одеть черные ритузы, что-бы предупредить ЗЕБилов!!!
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18.10.2022 16:02 Ответить
После каждого нанесения урона должно проговариваться, что результата с военной точки зрения нет, а лишь увеличение долгов по репарациям.
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18.10.2022 16:25 Ответить
пуйлу "кров з носа" треба перемовини і припинення вогню, тому терактами хоче посадити преЗЕдента за стіл шоб пасматрєтьвглаза. сподіваюсь найвеличніший розуміє всі наслідки цього
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18.10.2022 16:49 Ответить
каждый орк должен быть уверен на 100%, что его здесь ждет верная смерть
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18.10.2022 17:56 Ответить
В бункере хорошо сидеть??? Мерзость Зе шайки!
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18.10.2022 19:55 Ответить
 
 