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Новости Война
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Готовы передать любой стране ЕС "мешок доказательств" использования Россией иранских дронов, - Кулеба

київ,дрони

Украина готова передать "мешок доказательств" каждой стране, которая сомневается в поставках Ираном дронов России.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов Российской Федерации, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском Союзе, кто именно сомневается, и каждому передадим мешок доказательств в виде обломков использованных россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это "следствие" завершится очень быстро", - подчеркнул министр.

Он добавил, что не нужно искать поводов, чтобы чего-то не делать, поскольку это ведет к новым разрушениям и новым смертям.

"Для того чтобы остановить разрушение, смерть и войну в целом, нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел ЕС", - отметил глава МИД.

Читайте также: Иран лжет, что не поставляет России дроны-камикадзе, - Белый дом

Автор: 

Иран (1781) россия (95413) Кулеба Дмитрий (2880) дроны (3868)


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Топ комментарии
+7
Зберіть ООН, і усім покажіть цей мішок, так кажучи, оптом.
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18.10.2022 16:31
+4
да там тим мішком вже по пикам повинні гамселити..
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18.10.2022 16:33
+3
шановний пан Дмитро. часи "авидакажитє" уже в минулому. макайте їх писками в ссані ганчірки активніше, низький вам поклон.
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18.10.2022 16:31
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мішок? мішків? він садюга..кацапів по запчастинах відправляти..
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18.10.2022 16:30 Ответить
Зберіть ООН, і усім покажіть цей мішок, так кажучи, оптом.
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18.10.2022 16:31 Ответить
да там тим мішком вже по пикам повинні гамселити..
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18.10.2022 16:33 Ответить
Баж здор, тов ген рал
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18.10.2022 17:30 Ответить
Почитав, всі коменти - дивись форум розженеш к трясті
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18.10.2022 17:31 Ответить
до трясці..
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18.10.2022 17:36 Ответить
Та куди там, чого б я заперечував....(к трясті, к лихій годині - Н.Левицький "микола джеря", "Кайдашева сім*я"), мама вчитель-методист укр.мови, так мені скрізь і попада
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18.10.2022 17:40 Ответить
в мене бабуся бібліотекаркою була..офігезне дитинство, коли з 5 років бібліотека школи на Русанівці у повному розпорядженні..
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18.10.2022 18:04 Ответить
Ага, мабуть здобріла дифіцитними штучками букіністськими

А мене заставляли, що поробиш - хокей, футбол, книжки в сумці
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18.10.2022 18:11 Ответить
ні..цікавинки були..наприклад підручники дореволюційні з математики..можна було тихесенько вивчати..були книжки з еклібрисами..конфісковані, напевно..мабудь, вже нічого з того немає

В мене фігурне катання біля філармонї))
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18.10.2022 18:17 Ответить
Про Кулебу і докази - то авжеж, тільки режим же треба визнати кацапський - раааааз, задокументувати належним чином - двааааа і швиденько до відповідних інституцій (які вже є), а так тринди-линди триндада
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18.10.2022 17:33 Ответить
Два режими терористичні, смекаєш? Ось, в цьому сенсі простіше ж відпрацьвувати
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18.10.2022 17:35 Ответить
шановний пан Дмитро. часи "авидакажитє" уже в минулому. макайте їх писками в ссані ганчірки активніше, низький вам поклон.
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18.10.2022 16:31 Ответить
аха!и не сомневаюсь что после дипломатического реверанса главного дипломата и словами вот вам: ,,мешок доказательств"все политики ,,низко поклонятся" (похоже вся дипломатия именно так и выглядит как на цензоре подаётся) печалька
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18.10.2022 18:01 Ответить
Одне гівно до другого так і липне.Шо той не збивав літак,шо той,поки не приперли до стінки.Ну а дивлячись на те,що у орків прокатило - "их там нет",то і ми спробуємо.
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18.10.2022 16:40 Ответить
В цьому випадку співпрацювати необхідно з Ізраїлем та Саудами. Думаю що за останні дні вони теж зацікавилися знищенням виробництва дронів у самому Ірані.
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18.10.2022 16:49 Ответить
А нахіба воно їм? Це ж потрібно буде щось робить, а так висловив "глибоку стурбованість" і далі пий пиво. До речі: винуватців загибелі МН 17 вже засудили? Нє? - Так ото ж...
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18.10.2022 16:53 Ответить
Краще обміняти "мішок доказів" на жменьку розуму та сумління для зедурнів
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18.10.2022 16:57 Ответить
Так передавайте. Можливо треба самим щось робити крім ********* в відосиках.
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18.10.2022 17:25 Ответить
А чипы там Тайваньские стоят, и американские комплектующие, тоже смешно😁
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18.10.2022 21:28 Ответить
 
 