Готовы передать любой стране ЕС "мешок доказательств" использования Россией иранских дронов, - Кулеба

Украина готова передать "мешок доказательств" каждой стране, которая сомневается в поставках Ираном дронов России.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов Российской Федерации, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском Союзе, кто именно сомневается, и каждому передадим мешок доказательств в виде обломков использованных россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это "следствие" завершится очень быстро", - подчеркнул министр.

Он добавил, что не нужно искать поводов, чтобы чего-то не делать, поскольку это ведет к новым разрушениям и новым смертям.

"Для того чтобы остановить разрушение, смерть и войну в целом, нужно делать, нужно действовать. И именно об этом мы вчера говорили с министрами иностранных дел ЕС", - отметил глава МИД.

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