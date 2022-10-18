В первой партии Россия заказала 1750 иранских дронов, но мы стабильно сбиваем около 70% того, что летит, - Буданов

Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1750 штук, но защитники сбивают около 70% беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они постепенно их используют, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем.", - розповів Буданов.

Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает запасы своих ракет. К примеру, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.

Он отметил, что концепцией запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

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