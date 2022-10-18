В первой партии Россия заказала 1750 иранских дронов, но мы стабильно сбиваем около 70% того, что летит, - Буданов
Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1750 штук, но защитники сбивают около 70% беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они постепенно их используют, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем.", - розповів Буданов.
Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает запасы своих ракет. К примеру, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.
Он отметил, что концепцией запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы.
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Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
Поки ППО захлинається, посилаючи в "літаючий моторолер" вартістю 8-10 тис. доларів ракети вартістю 100-150 тисяч, там на поготові вже стоять С-300 та Іскандери.
До речі, пояснили, для чого використовують ракети С-300 для бомбардування міст. Це ракети зі старих партій, їх треба вже списувати, стрільби по повітряних цілях вони годяться. А по містах - саме те. Куди потрапив, там і ціль.
imho єдине можливе краще рішення - вбити іранські екіпажі пускових.
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.
САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
Интересно, можно ли теоретически против шахидов защититься поставив гигантские мангалы? Железная решетка на 4х ножках над подстанцией, шахид сверху не пролезет.