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Новости Война
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В первой партии Россия заказала 1750 иранских дронов, но мы стабильно сбиваем около 70% того, что летит, - Буданов

буданов

Первая партия иранских дронов для России насчитывала 1750 штук, но защитники сбивают около 70% беспилотников, которые оккупанты запускают по Украине.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они постепенно их используют, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем.", - розповів Буданов.

Также, по словам Буданова, Кремль исчерпывает запасы своих ракет. К примеру, что касается конкретно ракет "Искандер", то они, по данным главного разведчика, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет.

Он отметил, что концепцией запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

Читайте также: К лету война должна завершиться, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (455) Иран (1781) разведка (4171) россия (95413) дроны (3868)


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Топ комментарии
+20
Шановний пане Буданов.
Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
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18.10.2022 16:43
+14
Когда люди обозлены очередными кацапскими атаками на арене появляется сказочник Буданов после очередной попойки с гогилашвили.
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18.10.2022 16:42
+14
А потім - ракети, на яких ППО вже не вистачає.
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18.10.2022 16:48
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ТеГерань.
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18.10.2022 16:37 Ответить
Да хоть 99% сбиваем, они насосят ущерб несопоставимый с их стоимостью =/
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18.10.2022 19:37 Ответить
Потрібно ставити зенітки на дахах багатоповерхівок по периметру міст.
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18.10.2022 16:39 Ответить
І шо тоді , цілями також стануть оточуючі села агломерацій , справа в тому , що смертельне поранення може бути від кулі яка впала бувша вистріленою вверх , хоча вона падає значно з меншою швидкістю чим при пострілі(разів в чотири) , перед тим як щось робиш(тако ж коли щось кажеш) треба обдумати всі наслідки.
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18.10.2022 17:20 Ответить
Це війна, шановний, дуже жорстока війна. Війна на повне знищення нації. І без жертв тут не обійтись. Питання в тому, чи можна мінімізувати ці втрати.
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18.10.2022 17:57 Ответить
Так вместо цели оно тогда может упасть куда угодно, на жилой дом, например. В поле сбивать их самое оно, а в городе уже реально стремно.
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18.10.2022 21:42 Ответить
Когда люди обозлены очередными кацапскими атаками на арене появляется сказочник Буданов после очередной попойки с гогилашвили.
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18.10.2022 16:42 Ответить
Та сьогодні якась навала зелених - пріпіздєнт, Данілов, Буданов... Тільки ще більше дратують людей.
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18.10.2022 16:47 Ответить
осеннєє загострення люся теж активізувалася на говноканалах
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18.10.2022 19:56 Ответить
Они там еще шлюху на двоих рассписывают какуюта, вроде одна жена из них
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18.10.2022 16:52 Ответить
А він точно розвідник? Чи він - помічник гандоші херащенки з озвучування очевидного??
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18.10.2022 16:43 Ответить
Шановний пане Буданов.
Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
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18.10.2022 16:43 Ответить
А потім - ракети, на яких ППО вже не вистачає.
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18.10.2022 16:48 Ответить
Саме так.
Поки ППО захлинається, посилаючи в "літаючий моторолер" вартістю 8-10 тис. доларів ракети вартістю 100-150 тисяч, там на поготові вже стоять С-300 та Іскандери.
До речі, пояснили, для чого використовують ракети С-300 для бомбардування міст. Це ракети зі старих партій, їх треба вже списувати, стрільби по повітряних цілях вони годяться. А по містах - саме те. Куди потрапив, там і ціль.
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18.10.2022 16:59 Ответить
согласна, страшнее прилёт С-300, громко, быстро, разрушающе, много.... каждое утро сердце останавливается пока отстреляются...
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18.10.2022 17:33 Ответить
да месяц уже фигачат каждое утро, по 6-16.... какие же они дорогие? их как говна...
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18.10.2022 17:45 Ответить
У рашистів у спадок від радянського союзу лишилося кілька тисяч ракет С300, так що у них хороший запас цього гімна🤬
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18.10.2022 19:10 Ответить
Шахед - Герань, объявленной стоимостью менее 5$.
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18.10.2022 19:41 Ответить
Все одно забагато пролітає і навряд чи вдасться збити більше, оскільки для вірогідність збиття для "дорослого" ППО 0.8-0.9.
imho єдине можливе краще рішення - вбити іранські екіпажі пускових.
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18.10.2022 16:46 Ответить
Було би краще, якби їх не ППО збивали, а якісь більш дешеві і менш цінні засоби. Одна ракета ППО С-300 вартує набагато більше, ніж цей дрон, а поповнювати запаси цих ракет у нас немає звідки.
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18.10.2022 16:50 Ответить
С300 цей дрон і не візьме. Не та висота, теплова сигнатура, швидкість.
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18.10.2022 16:51 Ответить
Так у нас ППО їх і збиває переважно. А ППО наше на 80% це радянські С-300
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18.10.2022 16:51 Ответить
Чим збиваєш, язиком зеленим?
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18.10.2022 16:55 Ответить
Чому про це каже Буданов, а не військові???
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18.10.2022 16:55 Ответить
Коли вже приберуть цього недоумка?
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18.10.2022 16:59 Ответить
какой то гомик прилизанный, нарциссизм так и прёт, говорит и от своих слов кончает...
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18.10.2022 17:36 Ответить
Згоден абсолютно, точно гей - в самих різних сенсах цього слова!
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18.10.2022 22:35 Ответить
А інші 30 відсотків? Вони стільки лиха вже принесли і ще принесуть.
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18.10.2022 17:01 Ответить
70% мало, надо ставить дшк на каждой висотке и сбивать все, пусть детонируют в воздухе.
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18.10.2022 17:01 Ответить
Чем сбиваем? С300? Более тупого решения сложно было придумать. Этих ракет нет пополнения!!! Такую срань сбивают примитивно из пулеметов. ТРИ месяца мы знали об угрозе и не сделали НИХЕРА.. А достаточно толковых пулеметчиков и пзркашников на джипарях...
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18.10.2022 17:08 Ответить
да походу их перехватить нереально, сегодня в Мелике опять колонна тащилась на Запорожье, утречко будет такое....
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18.10.2022 17:34 Ответить
Ті идиот? Я пишу, что сбивать иранские мопеды ракетами С300 верх безумия. Особенно в нашей ситуации. Вечно вы читаете жопой и ей же думаете..
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18.10.2022 17:42 Ответить
70% - нормальный показатель
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18.10.2022 17:18 Ответить
Крути показник, але цифри такі 1750 * 0,3 = 525 отримайте
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18.10.2022 17:27 Ответить
1750 штук? То ще на 1,5-2 місяці? ***@тво.
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18.10.2022 17:45 Ответить
на рахунок вдучань по електропідстанціях і подібних:
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.

САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
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18.10.2022 17:58 Ответить
ще цікаву думку надибав:

Интересно, можно ли теоретически против шахидов защититься поставив гигантские мангалы? Железная решетка на 4х ножках над подстанцией, шахид сверху не пролезет.
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19.10.2022 00:34 Ответить
Є годна ідея як розібратися з шахідами. Вірю у силу інтернета - https://www.facebook.com/100000976433004/posts/8261481510560981/
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18.10.2022 18:02 Ответить
Розвідник збиває дрони.... цирк та й годі.
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18.10.2022 18:02 Ответить
Забагато щось сьогодні цього штірліца
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18.10.2022 18:23 Ответить
Пам'ятаю, з уряду розповідали що 300 штук дронів у першій партії. Чи то щоб нас не лякать, як і з початком війни - тіпа знали але не казали щоб паніки не було.
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18.10.2022 18:27 Ответить
Напевно вже і друга партія передавання відбулася, на жаль
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18.10.2022 18:45 Ответить
былданов...
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18.10.2022 19:09 Ответить
буданов дебил. Это позорная статистика...
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18.10.2022 22:05 Ответить
 
 