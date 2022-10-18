Причиной повреждений "Северных потоков" были хорошо спланированные мощные взрывы, - расследование

Результаты предварительного расследования датских властей по утечкам на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море показали, что причиной повреждения стали мощные взрывы.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

В своем заявлении полиция Копенгагена отметила, что провела ряд предварительных расследований того, что она называет "местами преступления", с помощью Вооруженных сил Дании и в сотрудничестве, в частности, с датским агентством безопасности и разведки.

"Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это кажется не просто запланированным, а очень хорошо спланированным", – сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков.

Дальнейшим расследованием инцидентов будет заниматься совместная следственная группа разведывательного агентства и полиции. О сроках завершения детективы пока сказать не могут.

Ранее в октябре шведские спецслужбы получили подтверждение в пользу версии диверсий на этих газопроводах.

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