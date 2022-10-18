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Новости Газовая война
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Причиной повреждений "Северных потоков" были хорошо спланированные мощные взрывы, - расследование

потік,північний

Результаты предварительного расследования датских властей по утечкам на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море показали, что причиной повреждения стали мощные взрывы.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

В своем заявлении полиция Копенгагена отметила, что провела ряд предварительных расследований того, что она называет "местами преступления", с помощью Вооруженных сил Дании и в сотрудничестве, в частности, с датским агентством безопасности и разведки.

"Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это кажется не просто запланированным, а очень хорошо спланированным", – сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков.

Дальнейшим расследованием инцидентов будет заниматься совместная следственная группа разведывательного агентства и полиции. О сроках завершения детективы пока сказать не могут.

Ранее в октябре шведские спецслужбы получили подтверждение в пользу версии диверсий на этих газопроводах.

Смотрите также: Появились первые фото и видео разорванной трубы "Северного потока" на дне моря. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6728) Дания (581) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+8
Які мододці. З'ясували що труби підірвали. Цікаво,при цьому житті вони скажуть,що це зробили кацапи?
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18.10.2022 17:03
+6
Простіше запустити по трубі дистанційно керований заряд і в потрібному місці його підірвати. Завернуті наружу края труби це підтверджують.
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18.10.2022 17:19
+2
ЗасZять
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18.10.2022 17:09
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Писали, что накануне там кружила авиация мокшанских болот
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18.10.2022 17:03 Ответить
Заранее заминировали
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18.10.2022 17:12 Ответить
ну ні, це німці підірвали, до баби Ванги неходи, - адже так сильно російського газу не хотіли
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19.10.2022 04:11 Ответить
Які мододці. З'ясували що труби підірвали. Цікаво,при цьому житті вони скажуть,що це зробили кацапи?
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18.10.2022 17:03 Ответить
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18.10.2022 17:08 Ответить
ЗасZять
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18.10.2022 17:09 Ответить
Ймовірно,касаби заклали дистанційно керовану вибухівку в ізоляцію труб(акція возмєздія)
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18.10.2022 17:09 Ответить
Простіше запустити по трубі дистанційно керований заряд і в потрібному місці його підірвати. Завернуті наружу края труби це підтверджують.
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18.10.2022 17:19 Ответить
Можливо і так, але труба була під тиском 50 атм(моє припущення) і, при руйнуванні труби, є очевидним вивернення країв на зовні, або керований заряд мав бути там до заповнення труби газом.
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18.10.2022 21:28 Ответить
Думаю, що кацапи заминували труби в момент будівництва НА ВСЯК ВИПАДОК .
Це логично .
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18.10.2022 18:11 Ответить
Теперь подняли гвалт о сертификации сп-2, одну ветку оставили целой, спецом.
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18.10.2022 19:54 Ответить
Рашисты , думают , что им , как всегда ( теракт с Качинским, отравление в Англии дважды , убийства во всем Мире , войны гибридные ) ничего за это не будет и все будут делать вид , что "ну не может быть",как Меркель покрывала все ,страшнейшие преступления ***** и его конченных садистов
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18.10.2022 20:04 Ответить
 
 