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PzH 2000, антидронные системы и РСЗО: Берлин передаст военную технику Украине до конца года

німеччина

Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, это пообещала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, передает корреспондент Укринформа.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом – огромный пакет, который на подходе", – перечислила Ламбрехт.

Она также упомянула "зимний пакет", генераторы и т.д. Министр добавила, что Берлин, возможно, не всегда очень громкий в помощи, которую предоставляет, но это на самом деле существенная поддержка, и она будет продолжена.

Все, что необходимо, обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, добавила Ламбрехт. Очередной такой разговор имел место 18 октября. Обсуждался, в частности, вопрос, как ускорить поставки всех систем ПВО IRIS-T.

Сейчас, по оценке Ламбрехт, Украина больше всего нуждается в средствах ПВО (в чем она лично убедилась в Одессе, где дважды вынуждена была бежать в укрытие во время воздушной тревоги), а также артиллерии.

Читайте также: Три ЗРК IRIS-T будут переданы Украине в следующем году, - Ламберхт

Глава МО ФРГ заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия", - сказала Ламбрехт.

Она не возразила, что Германия могла бы предоставить Украине боевые танки. Однако подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности США, на которые Берлин преимущественно ориентируется.

Ламбрехт назвала себя "прагматичным" политиком и заявила, что более эффективным на данном этапе было обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную германскую технику. "Это быстрая поддержка – прагматический подход", - сказала политик.

Успешным примером она также назвала производство в Словакии гаубиц Zuzanna, профинансируют которое Германия, Дания и Норвегия.

Ламбрехт также назвала "более чем циничным" подход к подготовке солдат ВСУ, который базируется на предположении, что сложными системами вооружений "можно овладеть с помощью видео на Youtube". Это требует времени, подчеркнула Ламбрехт, потому что есть ответственность за бойцов, которые проходят обучение.

Автор: 

Германия (6938) оружие (10202) помощь (7784) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо! Але хочеться все ж таки прояснити, до кінця цього року?
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18.10.2022 17:13
+7
Украина благодарна всем странам , предоставляющим военную помощь. Мы добро помним. Единственная просьба - ускорить это процесс.
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18.10.2022 18:34
+6
Це складне питання, ми дамо відповідь на це питання до кінця року
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18.10.2022 17:19
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Дякуємо! Але хочеться все ж таки прояснити, до кінця цього року?
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18.10.2022 17:13 Ответить
Це складне питання, ми дамо відповідь на це питання до кінця року
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18.10.2022 17:19 Ответить
они не обязаны; меньше сарказма - он бесполезе
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18.10.2022 17:27 Ответить
Та ти шо??? Ця, бл, німчура закрила дорогу України в НАТО у 2008р, вигодувала *****, вісім років заглядала ***** в дупу і зараз саботує передачу Україні зброї. Тому німчура винна Україні. І не треба пиз.іти.
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18.10.2022 19:22 Ответить
"Я вам ничего не должен"! Это твой призидент сказал всем сразу после выборов.
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18.10.2022 19:59 Ответить
Если верить wikileaks - то против высказались Германия и Франция, а США вроде были не против.

Может совпадение, но

в 2008 году президентом еще был Буш (республиканец),

Россия-Грузия война, но быстро закончилась. Может потому что США подогнали флот

2014 анексия Крыма без выстрела. Президент Обама (демократ). Франция, Германия - подпевалы.

2017-2021 Президент Трамп (республиканец). Вялотекущий конфликт ЛДНР, небольшие поставки западного оружия, заморожен СП2. Обвинение европейских стран НАТО, что не выделяют 2% на оборону, и США уйдет из НАТО.

2022 - демократы. Мир катится к ядерной войне

Такое впечатление, что "хулиганы" планеты не боятся демократов...
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18.10.2022 20:01 Ответить
скорее всего война тогда быстро закончилась потому что грузины подписали то, чего хотел путен. и с этого момента раша постепенно добилась своих целей в Грузии. что конкретно заметно и сегодня. по сути разворот правительства Грузии в сторону лаптерейха.
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18.10.2022 20:21 Ответить
Что то маловато будет.
На 2017 год только у Ху..ла оценивал карман в $200 млрд.
Спросите у папика с погонялом "Римский", сколько там, в банке Ватикана, на счетах бабла из Парашной *********.
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18.10.2022 17:43 Ответить
не заглядывай в чужой карман,задайся вопросом куда собственные делись??даю подсказку:поди в асфальт закатал,шалун!!(если правильно пальчики позагибаеш то думаю удивишся что мало чем сумма будет уступать той которую сам озвучиваеш)
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18.10.2022 17:53 Ответить
Украина благодарна всем странам , предоставляющим военную помощь. Мы добро помним. Единственная просьба - ускорить это процесс.
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18.10.2022 18:34 Ответить
На "Поплаві" вже розкритикували PzH 2000.
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18.10.2022 18:39 Ответить
А іран мордору ракети і дрони теж до кінця року?
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18.10.2022 18:53 Ответить
До конца какого года?
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18.10.2022 20:51 Ответить
Спасибо!!!!
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18.10.2022 22:04 Ответить
 
 