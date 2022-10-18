PzH 2000, антидронные системы и РСЗО: Берлин передаст военную технику Украине до конца года

Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, это пообещала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, передает корреспондент Укринформа.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом – огромный пакет, который на подходе", – перечислила Ламбрехт.

Она также упомянула "зимний пакет", генераторы и т.д. Министр добавила, что Берлин, возможно, не всегда очень громкий в помощи, которую предоставляет, но это на самом деле существенная поддержка, и она будет продолжена.

Все, что необходимо, обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, добавила Ламбрехт. Очередной такой разговор имел место 18 октября. Обсуждался, в частности, вопрос, как ускорить поставки всех систем ПВО IRIS-T.

Сейчас, по оценке Ламбрехт, Украина больше всего нуждается в средствах ПВО (в чем она лично убедилась в Одессе, где дважды вынуждена была бежать в укрытие во время воздушной тревоги), а также артиллерии.

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Глава МО ФРГ заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия", - сказала Ламбрехт.

Она не возразила, что Германия могла бы предоставить Украине боевые танки. Однако подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности США, на которые Берлин преимущественно ориентируется.

Ламбрехт назвала себя "прагматичным" политиком и заявила, что более эффективным на данном этапе было обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную германскую технику. "Это быстрая поддержка – прагматический подход", - сказала политик.

Успешным примером она также назвала производство в Словакии гаубиц Zuzanna, профинансируют которое Германия, Дания и Норвегия.

Ламбрехт также назвала "более чем циничным" подход к подготовке солдат ВСУ, который базируется на предположении, что сложными системами вооружений "можно овладеть с помощью видео на Youtube". Это требует времени, подчеркнула Ламбрехт, потому что есть ответственность за бойцов, которые проходят обучение.