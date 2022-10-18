Рада увеличила военные расходы Госбюджета-2022 еще на 387 млрд грн за счет внутренних ссуд

Верховная Рада приняла проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". Таким образом, расходы государственного бюджета Украины на 2022 год увеличены еще на 386,87 млрд грн - до 3 трлн 37,01 млрд грн для финансирования ВСУ и других силовых органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Законопроект поддержали 318 народных депутатов.

В законопроекте предлагается предусмотреть дополнительные расходы на национальную безопасность и оборону по общему фонду в сумме 386,87 млрд грн за счет осуществления дополнительных внутренних заимствований

Так, дополнительные расходы будут профинансированы за счет соответствующего увеличения внутренних заимствований – до 1 трлн. 497,24 млрд грн.

Читайте также: Шмыгаль о проекте госбюджета: 45% средств направляем на армию и безопасность страны

Минобороны предложено направить дополнительно 365,16 млрд грн (в том числе на оплату труда – 219,13 млрд грн), МВД – 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн), СБУ – 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн) ), ГУР Минобороны – 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн), Госспецсвязи – 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн), УГО – 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн) и Службе внешней разведки – 45 млн. грн.

Также законопроект предполагает увеличение предельного размера дефицита госбюджета до 1 трлн 497,24 млрд грн, а предельного размера госдолга на конец года – до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Доходы госбюджета-2022 утверждены в размере 1,553 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,211 трлн грн, тогда как расходы – соответственно 2,648 трлн грн, в том числе общего фонда – 2,224 трлн грн.