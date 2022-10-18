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По наводкам патриотов уничтожены сотни единиц техники и несколько генералов РФ, - СБУ

сбу

Чатбот Службы безопасности Украины получил от патриотов более 100 000 сообщений о перемещении оккупантов, что позволило уничтожить сотни единиц военной техники и ликвидировать нескольких генералов РФ.

Об этом сообщил глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уточняли и проверяли эту информацию агентурными возможностями, операторами БПЛА и дронов, сравнивали с данными со спутников и пересылали в артиллерию ВСУ. В результате – многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал РФ", – сказал Витюк.

Он подчеркнул, что этот результат стал возможным благодаря мужеству обычных украинцев, которые рискуя жизнью делали фотографии и присылали информацию СБУ.

В Telegram-бот @stop_russian_war_bot можно также посылать информацию о коллаборантах и ​​преступлениях на временно оккупированных территориях, напомнил Витюк. Он заверил, что работа обеспечивает анонимность каждого источника информации.

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патриотизм (227) СБУ (19871) уничтожение (6860) чат-бот (22)


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похоже в СБУ сейчас дебилы сидят. Хота и в ОПе и других местах. Зеленая тупая плесень.
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18.10.2022 18:55 Ответить
 
 