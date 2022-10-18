Ракетным ударом по Харькову россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове войска РФ ракетным ударом, нанесенным утром из Белгорода, уничтожили склады с гуманитарной помощью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на Суспільному сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Тимошко.

"В 8:20 был нанесен удар по одному из инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в г. Харькове. Удар был нанесен шестью ракетами, предварительно - С-300. В результате было немного повреждено полотно железной дороги, а также складские помещения. Каких-либо военных объектов на этой территории поражения не находилось, эта территория вообще никогда не использовалась военными, однако здесь находились склады с гуманитарной помощью", – рассказал Тимошко.

По его словам, найдено шесть мест попадания, еще две ракеты были сбиты, их обломки упали в других районах города Харькова.

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Как сообщалось, во время ракетных ударов по Харькову, которые войска РФ нанесли утром 18 сентября с территории Белгорода, никто не пострадал.

По данным областной прокуратуры, под удар попали два района. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилой многоэтажный дом. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались многочисленные складские помещения с продуктами питания и частные автомобили.

Досудебные расследования в двух уголовных производствах начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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