Ракетным ударом по Харькову россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове войска РФ ракетным ударом, нанесенным утром из Белгорода, уничтожили склады с гуманитарной помощью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на Суспільному сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Тимошко.
"В 8:20 был нанесен удар по одному из инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в г. Харькове. Удар был нанесен шестью ракетами, предварительно - С-300. В результате было немного повреждено полотно железной дороги, а также складские помещения. Каких-либо военных объектов на этой территории поражения не находилось, эта территория вообще никогда не использовалась военными, однако здесь находились склады с гуманитарной помощью", – рассказал Тимошко.
По его словам, найдено шесть мест попадания, еще две ракеты были сбиты, их обломки упали в других районах города Харькова.
Как сообщалось, во время ракетных ударов по Харькову, которые войска РФ нанесли утром 18 сентября с территории Белгорода, никто не пострадал.
По данным областной прокуратуры, под удар попали два района. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилой многоэтажный дом. В Основянском районе под ударом оккупантов оказались многочисленные складские помещения с продуктами питания и частные автомобили.
Досудебные расследования в двух уголовных производствах начаты по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Это не народ, а историческое проклятие человечества»
И.С. Шмелёв.
кацапи то татарва і інший біомусор
читаєм і просвіщаемся
//www.obozrevatel.com/politics-news/rossiya-kak-tyurma-narodov-avtohtonnyij-narod-erzya-reshil-samoopredelitsya.htm
Так, что этнически современный русский человек появился как смешение автохтонных племён финно-угорского происхождения - Меря, Ерзя, Мокша, Мурома, Мещера, Пермь, Чемерисы, Вотяки, Чудь, Весь, Водь, Ижора, Емь, Корела, Буртасы, Мурома и прибывших из Польши многочисленных славян
Покоренные народы на севере Руси начали себя называть Русские, то есть живущие вместе с Русами племена и им подчиняющиеся. Возникшее само название "Русские" было характерно для территории со смешенным финно-угорским и славянским населением. Русы же были прямыми потомками первых славян автохтонного происхождения на территории современной северной, центральной и западной Украины, то есть Антов и Склавинов. При этом Украинцы являются прямыми наследниками Русов, а Русские являются потомками автохтонных финно-угорских народов
ну та і добавлю: угро-фінський абортований матеріал плюс татарва и монголоіды - и ця суміш дала пекельный результат, а зараз ще домішуються ігіловці з Кавказу..... ну і китайці на самому сході кацапії ну але китайці тут можна розцінювати як більш позитивний вплив, це вже окрема історія.
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.
побудувати будь-яке укриття з бетонних блоків можна за кілька днів навіть ща добу - просто поскладати один на одного блоки в яких зроблені пази (ключі), щоб заходили один в одного....
САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
але на жаль і сьогодні захисту ніхто не робить а толку відновлювати електропідстанцію яка не захищена бетонним конфайнментом якщо завтра знову прилетить
Ну так поцікався як з цим боряться в Ізраїле. І вуаля:
В Інтеле, Базане и пр. такие бетонады, тільки раза в три выше, прикрывают критичні обєкты. ШО СКАЖЕШ ? Ну, відповідай за свої слова..
это заводы причем тут иврит-не иврит... зразу видно что ты врешь о своем пребывании в Израиле...
значит, сверху закрыть можно поставив блоки на колонны... можно сделать все можно ... хотя бы самое основное - трансформаторы можно защитить - они сравнительно невысокие.... дополнительно заглубить немного в землю...и полностью укрыть бетоном .... а вот фотка подземное электростанции немцев во время ВМВ.. и работало все работало...трансформаторы поместить в такие блоки и проблема во многом решена:
а я до влади маю довіру, але це не виключає можливість моєї критики наприклад по питанню відсутністю захисту інфраструктури бетоном....
наскільки я знаю шахраї по гуманітарці були але їх оперативненько приймали...причому всіх без викючення, що що а по цьому питанню все в порядку...
Порошенкові довіряєте чи не так?
тому вибачте за різку реакцію вище, але просто зараз є більше аспектів роботи влади по яким можна довіряти ніж не довіряти...
Маломуж й Залужний..десь вже писала..президент й прєм'єр..інших боюсь..навіть соцполтику, мінздрав, пенсійний..нічого б не віддала..міносвіт тем більш
У них логіка проста - пройде час і всі забудуть, а щоб забули скоріше, то потрібно інфопростір закидувати сумішшю "правда+неправда+фантазії" і крутити одне "обличчя-спасітєля"! І всіх нах із телефіру щоб чогось не ляпнули проти діючої Влади!
Створення телемарафону це було геніально просто! Як реклама - крутити тільки одного щоб впарити в мізки тільки одного щоб потім повірили і обрали саме цей "продукт"!
застосування літер в чи у на початку цих слів залежить од цілком інших факторів, не пов'язаних зі значеннями цих слів ))
чи Ви дивуєтеся, а чи зазнаєте болю - це залежить виключно від контексту відповідного речення; до речі, і те, і друге зазвичай буває водночас )
це було найкоротше зі всіх можливих пояснень )))
вся проблема в тому що при владі у нас зараз маладыя талантливые литса, непрофессиональные временщики, которые пришли прибарахлиться по быстрому пока их не погнали сраными вениками.
Но они придумали себе удобную отмазку, что по поводу их все не на часі.
Во время войны наоборот несправляющихся надо убирать как можно быстрее. И ставить наих место не маладыхвыпускников трускавецкой акамедии, а опытных профессионалов
Остап Покотило предложил убрать каких то "молодых специалистов" под которыми он имеет ввиду действующую команду Зеленского которая зубами вгрызается и ни на шаг не дает заднюю отсается приверженной полному освобождению Украины вместе с крымом включительно......,и кого поставить....того который прогнется и сделает минск-3...????? Типа сальдо спермоусова и прочего дерьбма которые "профессионально" сделают хнр, знр и т. д.? )))))))))))надеюсь я расшифровал свой сарказм....
- хоч раз з уст Зеленського чи членів його команди прозвучала умова про уступки по территорії ? найбільша уступка яку я чув це на так званих переговорах на початку війни про 15 річний срок для Крима ну знають всі зміст не буду розписувати ....
так що ці свої мантри "вящайтє" на ватних чи подібних ресурсах - там знайдете поклонників....
ви мабуть предпочітаєтє не єдиний марафон а соловйова, скабєєву і т. д. чи не так... о так так.....друже так так ось таке ти чуперадло...
ващі кандидатури.
Для чого Залужного ставити Головнокомандуючим якщо він і так фактично заправляє всіма військовими а Зеленський виконує його поради я так зрозумів майже на 100%....Ні тут Поктило мав на увазі щось інше.....
Думаю Остап Покотіло немає відношення до сєпарні і вати.
Не думаю що між "своїми" у Зеленського є якась жорсткість я впевнений що там навпаки напів панібратські відносини... Зеленський не дурак щоб робити напругу між своєю комнадою і ******* влади... Якщо взяти аспект "вищий командує нижчим", то тут більш формальні відносини бо як тільки хтось почне вважати себе скажіми так "господарем над іншим" це величезний мінус для еффективності....
Мудрісті у зеленського ніколи не було, здає всіх направо і наліво коли прийде час.
краще собі поспівчувайте, своїй хвойді-жінці, яку трахають кадировці у твою відсутність і своїм батькам-манкуртам, які весь свій вік дрочили на ряднщину і сумували за ковбасою по 2,20, і своїм виродкам дітям теж поспівчувайте, бо від тебе могли народитись тільки виродки-манкурти; описуєте свій побут очевидно - все за Фрейдом, таке враження.. Обсеретесь ви скоро, коли ваші друзі кацапчики накажуть вам залізти під шконку.
бо терористи бувають різні, проте кацапи поза порівнянням