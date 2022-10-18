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Новости Война
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Иран согласился предоставить России баллистические ракеты и больше беспилотников, - Reuters

ракети,іран

Иран пообещал предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Соглашение было заключено 6 октября, когда представители Ирана посетили Москву для переговоров с Россией по поставке оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, который был проинформирован о поездке.

Западный чиновник, проинформированный об этом, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.

Читайте также: Информации об использовании войсками РФ иранских дронов у нас нет, - Песков

Автор: 

беспилотник (3559) Иран (1781) ракеты (3559)


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Топ комментарии
+113
Меня вот что поражает: Украина которая борется за свободу и демократию, не может получить в свое распоряжение какой-то недо-беспилотник с дальностью полета более 200км. Также, Украина не может получить ракету хотя бы 300 км. дальности.

В то же время, страна террорист-изгой, которая типа под "беспрецедентными" санкциями, покупает тысячи смертоносных беспилотников камикадзе с дальностью полета 1000+ км. В то же время, эта же страна террорист, покупает как на рынке пирожки ракеты с дальностью 700 км.

Уже можно предположить, что передадут тысячи таких ракет, а нам в ответ передадут два танка.
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18.10.2022 18:14
+53
Забагато лівацького, безхребетного гівна зараз править на Заході. Нинішні події - це результат поразки Джона Маккейна на виборах у 2008 році.
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18.10.2022 18:28
+49
Ракети надавати ніззя, а то путін нападьот....
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18.10.2022 18:19
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Скажем так, очень дешёвое и простое, но с..ка эффективное из-за своей простоты.
Которое можно тратить сотнями, тысячами...
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18.10.2022 20:07 Ответить
Кращі ніж у искандера та всяких Х-…? Не думаю. Але це ***** хрінова новина, як і безпілотники… так як кацапи зможуть різко збільшити кількість наявних ракет.
Без відповідних поставок нам, для забезпечення захисту, дзеркальної відповіді буде тяжко..
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18.10.2022 18:33 Ответить
То шо там шо-то где-то написано не стоит принимать как 100% правду. П***ские С 300 тоже HIMARS сбивают, если верить ТТХ. Однако, на практике дело обстоит по-иному. Поживем - увидим.
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18.10.2022 19:16 Ответить
На практиці випадки збивання Хімарсів є. Але відсоток незначни. Наприклад на Каховській ГЕС в Н.Каховкі буває збиття, але там і щільність ппо кацапського дуже значна.
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18.10.2022 19:30 Ответить
Та то такэ. Для бывших потенциальных покупателей этого хлама такие подробности и счастливые случайности роли уже не играют.
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18.10.2022 19:49 Ответить
ну давай йде до путлера!І не смерди тут!
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18.10.2022 18:33 Ответить
да иван, вам будет шопа. а ттх иран рассказал небось, баллистическая, летит точно ветер не сдувает, а потом наводится типа по камере и в круг 1 метр...
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18.10.2022 20:36 Ответить
Сссуки !!! 🧐
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18.10.2022 18:26 Ответить
Придется брать москву
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18.10.2022 18:26 Ответить
Не зачем ее брать, просто табличку поставить что она была на этом месте.
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18.10.2022 18:49 Ответить
Саме цікаво що Захід телився з наданням озброєння Україні,щоб небуло ескалації. Раша запросила зброю в Ірану-прошу даємо вже і в необмеженій кількості.Головне щоб не було третьої світової.
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18.10.2022 18:28 Ответить
А ВИ ПОЦІКАВЬТЕСЯ СКІЛЬКІ УКРАЇНА ПРОДАВАЛА НЕДОРАЗВІТИМ СТРАНАМ ОРУЖИЯ С 2014 року
даже разработку Сапсан Вроде саудитам РАЗОМ З ДОКУМЕНТАЦІЕЮ!!!

Якщо замислитися, то такими продажами Україна розскривала секрети російським производителям
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
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18.10.2022 19:35 Ответить
Україна стає одним великим полігоном і мусить клянчити срані ракети які сама взмозі робити ті всі кб івченки, южні, антонови роками проїдали бюджетні кошти виводили в офшори а тепер муфлони з пустелі у яких ні заводів нічого небуло будуть поставляти ракети і дрони для знищення нашого народу .
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18.10.2022 18:30 Ответить
Короче, нас ждет война городов. То чего боялись с самого начала. С чем Россию и поздравляю.
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18.10.2022 18:31 Ответить
Что такое война городов?
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18.10.2022 18:50 Ответить
То чем Россия пытается сейчас заниматься, вынося нашу гражданскую инфраструктуру. Изначально нам боялись давать ракеты потому что мы бы устроили с Россией войну городов, а США и Европа не хотели такой эскалации. Но Россия решила сама это устроить.
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18.10.2022 18:52 Ответить
Рабсея и ядеркой теоретически может долбануть. Но ядерку нам точно никто не даст. Тут такая же ситуация. Гореть будут только наши города, а не рабсейские.
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18.10.2022 22:28 Ответить
Когда города стоят без жизнеобеспечения

Еще и зимой
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18.10.2022 18:58 Ответить
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18.10.2022 18:32 Ответить
бо не хочемо
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18.10.2022 18:45 Ответить
Обипайте відповіді, за бажанням:
- Велике Крадівництво
- "Не на часі"
- "Какая разніца"
- "Надо просто пєрестать стрєлять"
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18.10.2022 19:00 Ответить
Це відповідь лише на 3 останніх роки, а повний варіант: Кравчук, Кучма,Ющенко, зек,Порошенко,Зеленський,Ахметов,Тимошенко,Коломойський,Пінчук,Суркіси.
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18.10.2022 19:09 Ответить
💯
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19.10.2022 01:06 Ответить
1. Розробка ОТРК "Грім" активізувалась за часів бариги Порошенка
2. Переоснащення на снайперські гвинтівки Z-10 почалося при баризі Порошенко
3. Оновлення ППО Києва робилось виключно за кошти мародера Порошенка
І т.д, і т.п.

А потім "мудрий нарід" вирішив "приколотись".

Це не виправдовує пороха, але важливен загальний вектор:
+армія при "баризі"
-армія при блазні

Тому не просто посилайтесь на попередників, а порівнюй-те
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19.10.2022 17:50 Ответить
Це все добре і грім і снайперки і ппо, але ЗСУ першочергово потрібні снаряди до гармат, патрони до автоматів, ракети для РСЗВ, а за 5 років жодного виробництва так і не було налагоджено, більш того 3 великих склади взлетіло у повітря, млд. грн збитків і жодного винного.А скільки скандалів коли фірми наближені до Порошенка постачали до ЗСУ зброю, техніку , послуги по захмарним цінам. Просто "барига" будував армію і одночасно свій бізнес на постачанні армії. І саме це бажання бути одночасно і бізнесменом і президентом країни згубило Порошенко на виборах.
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19.10.2022 18:41 Ответить
> Просто "барига" будував армію і одночасно свій бізнес на постачанні армії. І саме це бажання бути одночасно і бізнесменом і президентом країни згубило Порошенко на виборах

І що поганого в тому, щоб піднімати обороноздатність країни і заробляти на цьому (без корупційної складової)?

Це звичайна комуняцька класова ненависть - на якій дуже влучно і зіграла зеко.***** - з чим особисто Вас і поздоровляю
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19.10.2022 19:17 Ответить
Шановний, от ви і подумай-те , якщо чиновник використовує посаду щоб наближені до нього фірми заробляли ( звісно про чесну конкуренцію і ціноутворення можна навіть не згадувати ) - корупція чи ні. Або коли в умовах монополії створюється ринок газу і електроенергії та монополіст може самостійно встановлювати ціни в залежності своїх хотілок - корупція чи ні ? Тому не пропихайте "комуняцькі" наративи по відбілюванню образу свого вождя. Порошенко був типовим українським президентом, який дерибанив бюджет, роздавав преференції свої друзям та соратникам, займався популізмом . Так при цьому він намагався відродити ЗСУ, українську церкву, культуру, але всі його добрі наміри та почини були нерозривно пов'язані із власним збагаченням за рахунок бюджету. Саме на цьому і влучно, як ви кажете і зіграла зе-команда, протиставивши презу, який у всьому шукає вигоду, "бідного та чесного" голобородька. Тому , я Вас також поздоровляю, схоже Ви так і не зрозуміли , чому програли .
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19.10.2022 21:22 Ответить
Іран більш самостійна і досвідченіша держава, ніж Україна. Подивіться на його історію - нову історію. Правління шаха, потім війна з Іраком, ісламська революція, життя під санкціями. Ось вони й навчилися виживати, виробляти за цих умов зброю, а протистояння з Ізраїлем! Іран - запекла(матерая) країна.
А Україна виглядає , я б сказав ... несформованою .
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18.10.2022 19:04 Ответить
Бульба под носом у вас незформована, нежеть просто свисает, чтобы так о нас говорить.
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19.10.2022 01:16 Ответить
Вам бы не мешало для начала съездить в Иран и посмотреть на их рабодедовскую жистюху...
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19.10.2022 01:18 Ответить
ще й торгувати з расєєй , яку теж обклали санкціями так би мовити.
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18.10.2022 22:02 Ответить
Чому?
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
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19.10.2022 00:02 Ответить
бо не на часі. Жуйте краще шашлики
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19.10.2022 07:44 Ответить
А где наши, собственного производства ракеты? За 8 мес. в 3 смены без выходных должны были уже наладить производство (лучше за границей) и наклепать сотни.
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18.10.2022 18:36 Ответить
Сталін в 1941-42 році за такий же час перетягнув всю промисловість з окупованих територій за Урал і побудував нелюдською експлуатацією народу оборонну промисловість військового часу. Гітлерівці максимально виготовляли техніки для війни аж в 1944 році під бомбами союзників. Так, це полонені на підземних заводах робили балістичні ракети ФАУ-2, якими обстрілювали Лондон без можливості якось протидіяти цим ракетам англійцями. На підземних заводах робили німці реактивні МЕ-252 під бомбами союзників до останніх днів війни. Хочеш виграти війну - воюй всіма доступними методами не жаліючи живота свого, а не скигли. Така правда війни. На жаль. І нас це не обійде.
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18.10.2022 19:06 Ответить
Тоталитарные режимы эффективнее демократических в военное время. Они способы насильно мобилизовать всю страну путём принуждения и насилия.
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18.10.2022 19:15 Ответить
выбирай, в гулаг или на подземный завод рабом, раз пошло такое дело
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18.10.2022 20:38 Ответить
Ну раз такая беда, то в Украине есть куча иранцев. Они могут наводить, корректировать атаки. Мое мнение они опасны. Спящие агенты как и русские. И почему они не уезжают? В супермаркетах встречал
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18.10.2022 18:41 Ответить
Усі іранці під ковпаком.Іх родичі в Ірані - заручники.
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18.10.2022 18:45 Ответить
Потрібно розривати дипломатичні відносини з іраном, а не вимагати від всього світу санкцій, а самим нічого не робити. ну і під шумок видворити з країни всіх громадян ірану. хай трохи звільнять медичні вузи від своєї присутності.
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18.10.2022 19:03 Ответить
Питання розриву дипвідносин з Іраном вже на порядку денному сьогодні, але у орків від цього ракет на наші голови не поменшає. Треба нам питання зі зброєю вирішувати: свою робити чи у союзників купувати або брати в лізинг.
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18.10.2022 19:12 Ответить
Згодний. Брати балістичні ракети у лізинг, у тимчасове користування.
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18.10.2022 21:18 Ответить
З цим до Маска.
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18.10.2022 22:01 Ответить
Жиночий орган женеться за Ірашею.Ось-ось наздожене.
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18.10.2022 18:44 Ответить
эти твари,дружбаны кацапов, и на нас ядерную бомбу готовят.только Израиль им уже не раз повторял что как только рыпнутся они,то и ядерного пепла от них не останется.
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18.10.2022 18:47 Ответить
Подивіться на карту на Ізраіль і на Іран.
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18.10.2022 21:29 Ответить
між ними тисячі км відстань. Що вони не поділили?
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19.10.2022 07:51 Ответить
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18.10.2022 18:52 Ответить
а цей добре стравлює один проти одного українців. Путін аплодує)) Молодець, давайте майдан на владу підіймемо, зараз самий час)))
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18.10.2022 20:16 Ответить
Опять действовать придётся в догоняющих... дали бы американцы месяц назад АТАКМС было бы куда лучше, а сейчас ну будут прилёты иранских "Искандеров", причём по инфраструктуре городов да еще и в холодное время года... Начнутся выражения глубочайшей обеспокоенности и надеюсь наконец-то решения НА опережение. Ну сколько можно яйца мять? )
Хотя там еще выборы в Конгресс в ноябре... то еще будет шоу.
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18.10.2022 19:02 Ответить
Умные люди во власти Украины не допустили создания серийных ударных беспилотников. Это касается как шоколадных, так и зеленых. Но критиковать нельзя, особенно кровавого Пластыря. Вмиг забанят.
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18.10.2022 19:04 Ответить
Давай, давай, закидывай побольше зрады на все стороны, чтоб всех перессорить. Глядишь, и кацапам жизнь облегчишь.
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18.10.2022 19:32 Ответить
Да кто там ссорится.... Я хочу наш ударный дрон, государственный, принятый на вооружение..... вот и все.
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18.10.2022 19:49 Ответить
Самое плохое что рашка закупает все это видя что ответки нет

ДыРа тоже начиналась с 3 танков если вспомнить
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18.10.2022 19:04 Ответить
А что, разве не догадываетесь, что мордор пообещал Ирану взамен? Если это правда, Ирану плевать на любые санкции. Наиболее вероятно, что путлер пообещал аятолле либо оборудование и технологии по обогащению, либо непосредственно обогащенный уран. Израиль, але? Доиграетесь вы со своим нейтралитетом.
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18.10.2022 19:31 Ответить
ага, ми вже догралися. Що ми до того Ірану лізли колись чи що? і що допомогло нам це? ні.
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18.10.2022 19:33 Ответить
При чем здесь, лезли мы или нет? Израиль изо всех сил держит нейтралитет в этой войне, при том, что Иран тренируется улучшать свои беспилотники и ракеты на территори Украины в реальных боевых условиях, а взамен получает бабло, рашистские военные технологии, китайскую электронику, а, возможно, и обогащенный уран. Не пора ли Израилю немного напрячься? Или ты в упор не видишь здесь связи?
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18.10.2022 19:37 Ответить
че вы за них переживаете? выгребут после нас. Закон кармы никто не отменял.
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18.10.2022 21:44 Ответить
Если сейчас Запад с Израилем жестко не остановит Иран, то желающих помочь путлеру найдется еще больше и они начнут наглеть. Надеюсь, аналитики в Пентагоне сумеют просчитать, к чему это может привести.
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18.10.2022 19:34 Ответить
А в'***** по тим заводам іранським - нє?

Чи Європа та Ізраіль не шарять, хто буде наступний?

Щось по факту НАТО та США чи в гру якусь грають, чи просто слимаки.
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18.10.2022 20:15 Ответить
Слухай ти "антиарестович" закрий вже пельку! Ізраїльський паспорт вже мабуть наготові на столі на спрогнозваний тобою розвиток подій?!
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18.10.2022 20:34 Ответить
Скоро дадуть щось ,що ті дрони не будуть долітать. А поки можна асфальтом в них кидатись і лаяти партнерів , що мало дають
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18.10.2022 21:55 Ответить
все чего они добьются, это что даже зелох решится обстреливать ростов и куда бог пошлет
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18.10.2022 20:21 Ответить
террористы всех стран объединяйтесь.
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18.10.2022 20:25 Ответить
Байден, демократический мир скажет спасибо, если штук 100 томагавков разрушат планы террористов по объединению усилий против людей.
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18.10.2022 20:27 Ответить
В ЕС правят леваки (коммуняки, социал-демократы и т.д.)
Вся эта шушера левая, такая как Ангела Меркель.
Бывшая комсомолка ГДР, когда её спросили где вы были когда рухнула стена в Берлине, ответила, была в сауне.
Леваки они, тяготят к красной россии.
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18.10.2022 20:28 Ответить
Робити то що будем?? Колективний Захід??
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18.10.2022 20:30 Ответить
Тре "Бурю в пустыне"...
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18.10.2022 20:34 Ответить
сс*ть
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18.10.2022 21:46 Ответить
Мощно загнивающий терроризм пытается победить демократический коллективный Запад.
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18.10.2022 20:36 Ответить
Щось війна перетворюється на якесь зрежисоване шоу, Швець тільки поспіває виправдовувати військову допомогу Заходу, але ж є розвідки Заходу і розвідки знають що і як Іран може передати кацапам, але про це ні гу гу, а тут на тобі як грім з неба - Іран готовий передати рашистам балистичні ракети.
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18.10.2022 20:42 Ответить
В Германии уволили с должности главу спецслужбы по кибербезопасности, которого обвинили в связях с РФ - Spiegel.
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18.10.2022 21:07 Ответить
Ну? А за шо?
В Германии третий подряд канцлер получает зряплату в ФСБ и исполняет их хотелки. Остальные в очереди стоят на тьопленькое место.
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19.10.2022 00:10 Ответить
Нарешті читачі сайту почали прозрівати, наскільки безхребетним і байдужим до наших проблем є колективний Захід. Пригадую, як тут в травні місяці більшість насміхалися з кацапів, адже нам Байден з "панського плеча ленд-ліз підписав", і що тепер то ми "просто знищимо Московію" за кілька місяців. А що маємо станом на сьогодні? Московитам на повну допомагають всілякі аятолли, а Захід, який ще в квітні пообіцяв нам все для перемоги, лиш би тільки ми не підписували нічого у Стамбулі, тепер нам не може дати безпілотники, списану у себе авіацію, ракети на 300 км дальністю і навіть достатню кількість ППО... Що це відбувається взагалі?!
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18.10.2022 21:17 Ответить
нас сливают
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18.10.2022 21:47 Ответить
Чому?
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
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19.10.2022 00:11 Ответить
А каким путём их возят? Что за куйня вообще?
У Израиля всё происходит под носом и его всё устраивает.
Америка должна урезать денежное содержание Израиля,
работающего в интересах кремля.
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18.10.2022 21:17 Ответить
Авиация персов летает не возле Израиля...
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18.10.2022 21:28 Ответить
сейчас сюда цензоровские ж*ды подтянутся и расскажут вам, что у израиля есть только 1 интересы - самого израиля, в которые не входит ссорится с россией. И хоть израиль перемелет россию 1 левой, с ней он ссорится будет в последнюю очередь, и они очень сожалеют о ситуции ирана по нам.
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18.10.2022 21:49 Ответить
Найбільша куйня в тому, що в терористичному Ірані до сих пір працює українське посольство!А Ізраїль та США не мають там дипломатичного представництва,то до кого є більше запитань ??
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18.10.2022 23:53 Ответить
Справедливая логика!
Значит шота нетак в начальных условиях?
Если Израиль такой расслабленный?
Это не Иран, это Китай дайот оружые.
США фсрались.
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19.10.2022 00:15 Ответить
Расскажите это Байдену , может и он расскажет что должна была сделать наша власть когда ей сообщили в ноябре 2021 года что будет война . Когда зеленым посоветовали рыть окопы не теряя времени и вывозить детей из Украины, а они поехали кататься на лыжах в Буковель.
Кстати, своих детей и свои деньги они вывезли из страны.
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19.10.2022 03:49 Ответить
Так кто мешает украине и западу тоже делать рои дронов, пусть рф пожалеет что стреляет с300 по земле
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18.10.2022 22:02 Ответить
пусть рф пожалеет что стреляет с300 по земле
====================
Замечательно поставил ударение!
Стало быть ***** получил 100% гарантию, шо эти ракеты ему задействовать ненадо будет.
А хто мог так ево убедить?
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19.10.2022 00:07 Ответить
Чому?
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
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19.10.2022 00:03 Ответить
Зачем постить под одной статьёй три раза одно и то же? Вы что думаете что тут сборище дураков которые с первого раза не понимают?
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19.10.2022 03:52 Ответить
Авжеж так!
Я що тебе так збентежило?
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20.10.2022 17:41 Ответить
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