Иран согласился предоставить России баллистические ракеты и больше беспилотников, - Reuters
Иран пообещал предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Соглашение было заключено 6 октября, когда представители Ирана посетили Москву для переговоров с Россией по поставке оружия.
"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, который был проинформирован о поездке.
Западный чиновник, проинформированный об этом, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.
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+113 Epic musikk
показать весь комментарий18.10.2022 18:14
+53 xander #505939
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+49 КаНтРиХуМаНкА 2008
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Которое можно тратить сотнями, тысячами...
Без відповідних поставок нам, для забезпечення захисту, дзеркальної відповіді буде тяжко..
даже разработку Сапсан Вроде саудитам РАЗОМ З ДОКУМЕНТАЦІЕЮ!!!
Якщо замислитися, то такими продажами Україна розскривала секрети російським производителям
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
Еще и зимой
- Велике Крадівництво
- "Не на часі"
- "Какая разніца"
- "Надо просто пєрестать стрєлять"
2. Переоснащення на снайперські гвинтівки Z-10 почалося при баризі Порошенко
3. Оновлення ППО Києва робилось виключно за кошти мародера Порошенка
І т.д, і т.п.
А потім "мудрий нарід" вирішив "приколотись".
Це не виправдовує пороха, але важливен загальний вектор:
+армія при "баризі"
-армія при блазні
Тому не просто посилайтесь на попередників, а порівнюй-те
І що поганого в тому, щоб піднімати обороноздатність країни і заробляти на цьому (без корупційної складової)?
Це звичайна комуняцька класова ненависть - на якій дуже влучно і зіграла зеко.***** - з чим особисто Вас і поздоровляю
А Україна виглядає , я б сказав ... несформованою .
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
Хотя там еще выборы в Конгресс в ноябре... то еще будет шоу.
ДыРа тоже начиналась с 3 танков если вспомнить
Чи Європа та Ізраіль не шарять, хто буде наступний?
Щось по факту НАТО та США чи в гру якусь грають, чи просто слимаки.
Вся эта шушера левая, такая как Ангела Меркель.
Бывшая комсомолка ГДР, когда её спросили где вы были когда рухнула стена в Берлине, ответила, была в сауне.
Леваки они, тяготят к красной россии.
В Германии третий подряд канцлер получает зряплату в ФСБ и исполняет их хотелки. Остальные в очереди стоят на тьопленькое место.
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
У Израиля всё происходит под носом и его всё устраивает.
Америка должна урезать денежное содержание Израиля,
работающего в интересах кремля.
Значит шота нетак в начальных условиях?
Если Израиль такой расслабленный?
Это не Иран, это Китай дайот оружые.
США фсрались.
Кстати, своих детей и свои деньги они вывезли из страны.
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Замечательно поставил ударение!
Стало быть ***** получил 100% гарантию, шо эти ракеты ему задействовать ненадо будет.
А хто мог так ево убедить?
Тому що це не Іран виробляє, а Китай.
Китай почав постачати зброю, Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Всі бачать? Чи тільки я?
Я що тебе так збентежило?