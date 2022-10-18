Экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова: предлагал 22 млн евро, - НАБУ
18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.
"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта - до 2027 года."Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в сообщении.
В настоящее время экс-нардеп задержан, решается вопрос о сообщении о подозрении.
Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.
Экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.
Отметим, правоохранители не указывают фамилию экс-нардепа, но по описанию понятно, что речь идет о нардепе VIII созыва Максиме Микитасе.
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Ось де злочевський ? А де докази ?
https://www.capital.ua/ru/news/107216-eks-ministr-ekologii-zlochevskiy-vernulsya-v-ukrainu
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-stavytskyi-kolomoiskiy/29887136.html
А его ежедневные сообщения о ситуации на фронтах?"От зеленского информбюро" Зелелевитан , бл*... Верховному говонокомандующему больше нечем заняться ?
17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_206 виборчим округом № 206 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська область ). 19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Воля народу» , яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпускуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
Ну ты и дурак. Этим балобольством про метро кормят 40 лет и нагревают на нем руки местные царьки. Уже можно ложкой его выкопать да и оно нахрен не нужно, с вокзала идет прямой трамвай по тому же маршруту, притом это не полноценное метро, а три жалкие добавочные станции которые тянут деньги с наших карманов 40 лет 40, 40, 40 три станции уже б зарыли и забыли про это метро, но это ж бабки. А ты на кого работаешь? На Загида Краснова?
І оце "тишком-нишком" виключно не підлягає перекладу на інші мови...здається
Ну, борьчик його відразу здав ментам, щоб під ногами не плутався.