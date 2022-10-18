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Экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова: предлагал 22 млн евро, - НАБУ

микитась

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта - до 2027 года."Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в сообщении.

В настоящее время экс-нардеп задержан, решается вопрос о сообщении о подозрении.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

Отметим, правоохранители не указывают фамилию экс-нардепа, но по описанию понятно, что речь идет о нардепе VIII созыва Максиме Микитасе.

Читайте также: САП сообщила главе НБУ Шевченко о подозрении - дело о хищении 200 млн должностными лицами "Укргазбанка"

Автор: 

НАБУ (4219) взятка (6154) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+43
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18.10.2022 18:23
+28
а ты представь себе сколько бабла было отмыто на дорогах , с 2019 года это миллиарды , и я не удивлюсь , если финальным бенефициаром компаний , которые выиграли тендеры на строительство дорог , были роиссяне , ведь вся суть зеленых была направлена на развал не только армии и силовых ведомств , но подрыв Украинской экономики .
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18.10.2022 18:57
+27
22 млн. євро...Де ж взяти гроші на закриття неба?🤔
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18.10.2022 18:46
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г@ндон
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18.10.2022 18:14 Ответить
Ничего не меняется,к сожалению.безпредел!
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18.10.2022 18:42 Ответить
не, он в корешах педалика еще недавно был
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18.10.2022 19:36 Ответить
він багато в кого в корешах був, і в минулого президента, і в теперішного.
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19.10.2022 09:10 Ответить
Нікада такова нє била-і вот апять...
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18.10.2022 18:16 Ответить
А можно посмотреть на эти 22 млн евро в натуре, какая это будет горка?
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18.10.2022 19:21 Ответить
Это будет небоскрёбик.
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18.10.2022 21:13 Ответить
книга товщиною у мільярд сторінок буде більше 40 кілометрів
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18.10.2022 23:17 Ответить
А де запись бесіди ?
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18.10.2022 18:18 Ответить
Філатова мабудь в ОП заборонили показувати.
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18.10.2022 18:33 Ответить
Ну, мадам, ми ж не на базарі, може й навчимось колись що таке таємниця слідства
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18.10.2022 19:36 Ответить
СБУ ловить, а прокурори видпускають і докази нищать . За пару лимонов
Ось де злочевський ? А де докази ?
https://www.capital.ua/ru/news/107216-eks-ministr-ekologii-zlochevskiy-vernulsya-v-ukrainu
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18.10.2022 19:41 Ответить
А Ставицький ? Де докази? а ведь арешти були

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-stavytskyi-kolomoiskiy/29887136.html
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18.10.2022 19:44 Ответить
Ще трохи - я розумію Вас...
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18.10.2022 19:52 Ответить
Не відкрилась ...на жаль, ну то нехай, десь знайду потім. В мене є що сказати Вам, цілком пристойного, але це може виглядіти як заклик до "поганих речей", ....розумієте? Так ось, після подібних "поганих речей" військові, як правило (світова практика) передають ......цивільним руль. А все інше - наша з вами кухонна розмова - подумайте
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18.10.2022 19:49 Ответить
В мене відкривається То ви так хотіли відчиніть
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18.10.2022 21:25 Ответить
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18.10.2022 18:23 Ответить
ну да , уже есть инфа от инсайдера зелёных, что ни планируют после нового года начать масштабный пиар бубочи на марафоне, что-бы в следующем году провести внеочередные президентские выборы, для этого хотят вообще лишить лицензий все каналы которые не входят в марафон .
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18.10.2022 18:53 Ответить
Во время войни никакие вибори не проводяться.
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18.10.2022 19:02 Ответить
АТак, а крім того не відомо як буде зарахований термін у звязку з війною, може бути подовжено на термін, поки була війна...найдуться причинки
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18.10.2022 19:38 Ответить
это по Закону во время войны выборы не проводятся... а где вы видели Закон при зеле ?! ...он все законы похерил и заменил хотелками.
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18.10.2022 20:37 Ответить
Мудак..ти ...нафіга той прапор приліпив
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19.10.2022 01:53 Ответить
Тому , що Бутусову це дуже подобаеться...
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19.10.2022 04:00 Ответить
те, що раніше називалося пліткАми з підворотень, зараз "инфа от инсайдера"
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18.10.2022 19:19 Ответить
Пиар зели идёт не прекращаясь.... в телеке... тик-токе... ютюбе... в утюгах и плойках... Если это не текст - так 25-й кадр...
А его ежедневные сообщения о ситуации на фронтах?"От зеленского информбюро" Зелелевитан , бл*... Верховному говонокомандующему больше нечем заняться ?
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18.10.2022 20:35 Ответить
та якось Укрбуд при Петру-мінском розвалився, багато людей постраждало, а микитась чомусь до цього часу хабарі парить.
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18.10.2022 23:56 Ответить
Петя непричем. Тогда из-за войны упал спрос на новое жилье и многие строительные компании обанкротились. Например самая большая по обьему строительства в Украине-Аркада. Спрос и цены упали а сторйкомпании расчитывали на большую маржу при подготовке проектов(часть маржи идет на подкуп чиновников при выделении земли и получения разрешений)
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19.10.2022 10:10 Ответить
він слуга??? нічого не зроблять-напоять кавою і на ментовскому бобіку привезуть додому і вибачаться..
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18.10.2022 18:23 Ответить
Ні. Він балотувався від Блока Петра Порошенка
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18.10.2022 18:50 Ответить
Це неправда. Див. укр. Wiki:

17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_206 виборчим округом № 206 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська область ). 19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Воля народу» , яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпускуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]

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18.10.2022 19:57 Ответить
https://ipress.ua/ru/news/po_206_okrugu_ot_bpp_budet_ballotyrovatsya_skandalniy_kyevskyy_zastroyshchyk_mykytas_164582.html По 206 округу от БПП будет баллотироваться скандальный киевский застройщик Микитась

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18.10.2022 21:36 Ответить
Есть одна херня, Филатов же достроил метро в 2020
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18.10.2022 18:24 Ответить
Конячный пастух! Иди коней пасти
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18.10.2022 20:14 Ответить
Это написало чмо с ником барабан. Хмммм что кстати тебя возумитило в моем сообщениеи, то что Филатов бегал и рассказывал что метро в 2020 году закончит? Ты знаешь на этом метро с 83 года уже все сделали себе политическую карьеру и Филатов не исключение. Уже б зарыли те жалкие три станции они не нужны, а то воруют бабки 40 лет.
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19.10.2022 11:16 Ответить
Те три станции тоже Филатов строил? А ты на минуточку забыл, что после 19 года финансирование строительства метро было урезано? Зачем треп? На кого работаешь?
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19.10.2022 11:44 Ответить
Работаю на Дональда Трампа

Ну ты и дурак. Этим балобольством про метро кормят 40 лет и нагревают на нем руки местные царьки. Уже можно ложкой его выкопать да и оно нахрен не нужно, с вокзала идет прямой трамвай по тому же маршруту, притом это не полноценное метро, а три жалкие добавочные станции которые тянут деньги с наших карманов 40 лет 40, 40, 40 три станции уже б зарыли и забыли про это метро, но это ж бабки. А ты на кого работаешь? На Загида Краснова?
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20.10.2022 12:07 Ответить
Конфіскувати все майно та кошти на користь ЗСУ!
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18.10.2022 18:31 Ответить
Якщо Микитась затримайни НАБУ - то, можливо, там його розкрутять з новою доказухою на Татарова; а, може, і на дєрмака...
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18.10.2022 18:32 Ответить
Він скоріше на Корбана та Філатова дасть "показанія", ніж на Татарова.
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18.10.2022 18:38 Ответить
К стенке без суда и следствия в военное время
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18.10.2022 18:33 Ответить
Це тебе та мене так стрельнуть коли з голодухи пів буханця хліба десь вкрадемо. Микитасі будуть десятиріччями чекати суду у Відні чи у Барселоні.
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18.10.2022 18:38 Ответить
Очень поддерживаю ваше предложение! Причем не просто к стенке, а как в Китае, прилюдно расстрелять на площади.
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18.10.2022 19:16 Ответить
ну і шо? чи в перше
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18.10.2022 18:41 Ответить
22 млн. євро...Де ж взяти гроші на закриття неба?🤔
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18.10.2022 18:46 Ответить
а ты представь себе сколько бабла было отмыто на дорогах , с 2019 года это миллиарды , и я не удивлюсь , если финальным бенефициаром компаний , которые выиграли тендеры на строительство дорог , были роиссяне , ведь вся суть зеленых была направлена на развал не только армии и силовых ведомств , но подрыв Украинской экономики .
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18.10.2022 18:57 Ответить
"..было отмыто на дорогах".. Все документы насчет этого должны остаться, и всякие переписки с банками - тоже, осталось только проверить кто врет..
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18.10.2022 19:25 Ответить
Я знаю что битум использовали Беларусский. Который она производит из российской нефти Тоесть спонсировалали своих врагов:россию и Белорашу а они за наши деньги наращивали военную мощ,закупали оружие которое теперь убивает Украинцев. И это после 14 года-Украина вовсю закупала российско-беларусккие нефть,нефтепродукты,газ и электричество! Ну как можно было не напасть на таких лохов как Украинцы?
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19.10.2022 10:13 Ответить
Эх... мабуть мало дав.. шо таке 10 вiдсоткiв?
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18.10.2022 18:57 Ответить
И это лишь 1 взятка....Боневтик, ты клянчишь оружие против дронов ирана, так подумай сколько крупнокалиберных пулеметов которые могут сбивать эти дроны, ты мог бы купить с 1-й этой взятки......
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18.10.2022 19:15 Ответить
Кого з відомих посадовців і бізнесменів Зєля притягнув до суду? Медведчука берем за дужки, він зараз, як вареник у сметані
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18.10.2022 19:26 Ответить
Ну, то таке... Де він зараз фізично?
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18.10.2022 19:47 Ответить
Доречі. Як каже Микола Вересень. ДЕ ВІН? Просте питання
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18.10.2022 19:53 Ответить
Воно як фата моргана , або ховрах якого ти не бачиш а він є
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18.10.2022 20:18 Ответить
М а р е в о о о......
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18.10.2022 20:24 Ответить
Ні,воно реальне марево,розумне і кручене як гімно у ополонці
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18.10.2022 20:30 Ответить
Добре-добре. Але, панове, ДЕ ВОНО САМЕ ЗАРАЗ? На багатих хуторах? Курво, цей во степлер, суфлер
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18.10.2022 20:33 Ответить
Хто зна де воно?Я міркую що цю справу тишком нишком закопають.
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18.10.2022 20:37 Ответить
Тобто, як і всі інші справи і справчонки, а після цього " Я щас в лес тихонько пойду...."
І оце "тишком-нишком" виключно не підлягає перекладу на інші мови...здається
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18.10.2022 20:51 Ответить
**** , у них монетные дворы свои, на любую валюту.
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18.10.2022 20:08 Ответить
комент дня
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18.10.2022 20:25 Ответить
Людину Коломойського хтось хотів купити, це без сумніву злочин, як і більщість справ самого філатова.
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18.10.2022 20:19 Ответить
То э так пане , але трошички не так,скажу вам як тутешній.Вже давно пан Філатов в опалі у Пана Бені - жидівського царька
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18.10.2022 20:34 Ответить
Вони ж свої люди, гешефт знайдуть посередині обовязково, бо це Дніпро, інша справа Порох і ліліпутін, там більше біле і чорне.
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18.10.2022 20:37 Ответить
Згоден.Є гешефт це святе,але є і гонор.У пана Філатова його дужєе багато.
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18.10.2022 20:40 Ответить
Безсмертний МакЛауд на горі може бути тільки один і це Коломойша )
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18.10.2022 20:47 Ответить
Твари ибучии, хлопцы в окопах за нашу жизнь кровь проливают , просят на лечения , а тут **** в тылу такое бабло ходит , разворовывается все , гуманитарка, военная помощь , транши... Просто пи*дец...Ни кто не сядет, у кого такие деньги, ни кто.. Сидеть будет тот, кто украл велосипед.
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18.10.2022 20:20 Ответить
А толку о отсидки? Пуля в лоб и нет проблем. И другие думают.
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18.10.2022 21:14 Ответить
никто, а не ни кто
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19.10.2022 18:15 Ответить
Все просто як двері в ОПі. В Дніпрі при Борису завжди конкурси. ОПа рішила спаплюжити. Найняли Микитася, тому втрачати нічого. Ясна річ, ДБР Татаров поставив в стійку. Одночасно мінімізація заяв Майбороди. Наяву повтор попереднього звільнення. так що ніхто нікому не збирався давати. Зараз ці шахраї будуть поширюватись, що це все тільки розмови і т.д. Але шахрайчука таки прописали, і надовго, в гуртожитку на Лук'янівці. червонець таки вхопить.
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18.10.2022 20:36 Ответить
Як на мене, схоже на зговір між ОП та Філатовим в обмін на повернення Корбана. Єдине, що випадає - це НАБУ та САП. Але їх могли використати втемну. Потім за рішенням потрібного суду передадуть справу у прокуратуру, СБУ, або ДБР. Якщо так, зараз буде заява Микитася, про те що це була ініціатива Філатова. Радий буду помилитися.
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18.10.2022 20:47 Ответить
кто здал? мало предложили? Филатов кристально честнейший...? пожизненно обох
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18.10.2022 20:55 Ответить
це треба бути реальним дибілом, щоб полізти до Філатова зі взяткою!
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18.10.2022 22:17 Ответить
Відпустять під "лічноє поручитєльство" чи під заставу 10 тисяч гривень
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18.10.2022 22:53 Ответить
За таки гроші таке ПВО можна було б купити. Вартість постачання 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем «Петріот» може доходити до $ 9 млрд (містить: 36 ПУ ЗУР «Петріот» PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), а скільки таких микитасей...самі б небо закрили.
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19.10.2022 00:29 Ответить
мера Дніпра за 22млн?! таких сумних клоунів з часів Царьова не пригадаю!
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19.10.2022 01:07 Ответить
Ви собі уявляєте, тільки-но борюся розписав - хто кому коли і скільки заносить на добудові метро, як з'являється якийсь піжон, та пропонує копійки.
Ну, борьчик його відразу здав ментам, щоб під ногами не плутався.
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19.10.2022 01:57 Ответить
Якість метро була б неймовірною. 10% відсотків иільки меру + 20 - 30% відсотків накормити зелений скот + собі на карман...
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19.10.2022 07:47 Ответить
ніяк не може навчитись вести бізнес без корупційних дій. значить такий він і "бізнесмен"
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19.10.2022 08:52 Ответить
Перебуваючи під судом по одній корупційній справі, влізати ще в одну - то занадто. Здається мені, що це була провокація - Микитасю запропонували спустити на гальмах справу заволодіння коштами Нацгвардії в обмін на провокацію проти Філатова.
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19.10.2022 10:00 Ответить
скорее всего Микитася "пользуют" конторские, за какие-нить "облегчения" в уголовных статья против него , что б подсечь Филатова а не прокатило
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19.10.2022 10:03 Ответить
 
 