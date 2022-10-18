Экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова: предлагал 22 млн евро, - НАБУ

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта - до 2027 года."Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в сообщении.

В настоящее время экс-нардеп задержан, решается вопрос о сообщении о подозрении.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

Отметим, правоохранители не указывают фамилию экс-нардепа, но по описанию понятно, что речь идет о нардепе VIII созыва Максиме Микитасе.

Читайте также: САП сообщила главе НБУ Шевченко о подозрении - дело о хищении 200 млн должностными лицами "Укргазбанка"