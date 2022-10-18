Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что МОУ ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год.
Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Этот год экстремальный с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме", - отметил Резников, комментируя решение Верховной Рады увеличить военные расходы общего фонда госбюджета на 386,86 млрд грн.
В частности, речь идет о денежном довольствии военнослужащих, контрактах на поставку оружия и боеприпасов, другие потребности.
"Это важный элемент устойчивости нашей обороны. Спасибо всем парламентариям, которые проголосовали и поддержали бюджет", - подчеркнул министр.
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А ти, падло, восени знайшов в армії "надлишкове майно", яке збирався пустити "з молотка"...
А у січні, при тобі, курва, на "велике крадівництво" з армії перекинули 50млрд...
Чи думаєш, що всі забули, а війна все спише?
дбати треба про завтрашній день, тоді діти твої не будуть змушені платити твої борги
чого ми волонтеркою збираємо речі, які мали закупляти ВИ, пане Рєзніков?
Так может быть, раньше стоило больше тратить?!
Хотіли рогатками грати в вайнушку?