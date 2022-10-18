РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5466 посетителей онлайн
Новости Война
2 925 34

Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что МОУ ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год.

Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Этот год экстремальный с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме", - отметил Резников, комментируя решение Верховной Рады увеличить военные расходы общего фонда госбюджета на 386,86 млрд грн.

Читайте также: Резников о результатах "Рамштайна": Вскоре Украина получит ЗРК NASAMS

В частности, речь идет о денежном довольствии военнослужащих, контрактах на поставку оружия и боеприпасов, другие потребности.

"Это важный элемент устойчивости нашей обороны. Спасибо всем парламентариям, которые проголосовали и поддержали бюджет", - подчеркнул министр.

Автор: 

Минобороны (9305) финансирование (1795) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
На 1 місяць великого крадівництва виділяли стільки, скільки на армію за рік
показать весь комментарий
18.10.2022 18:17
+21
Ну І що??! А ж ви були при владі з 2019??? Хто не дозволяв оборону вивести в приорітети? І витрачати не корупційний асфальт, а на оборону?.?
показать весь комментарий
18.10.2022 18:21
+19
Чомусь згадалось-хто відмовляється годувати власну армію годуватиме чужу...
показать весь комментарий
18.10.2022 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от про інші потреби подробніше... по пунктах..
показать весь комментарий
18.10.2022 18:13 Ответить
Чомусь згадалось-хто відмовляється годувати власну армію годуватиме чужу...
показать весь комментарий
18.10.2022 18:15 Ответить
На 1 місяць великого крадівництва виділяли стільки, скільки на армію за рік
показать весь комментарий
18.10.2022 18:17 Ответить
от дивина!
показать весь комментарий
18.10.2022 18:19 Ответить
Ну І що??! А ж ви були при владі з 2019??? Хто не дозволяв оборону вивести в приорітети? І витрачати не корупційний асфальт, а на оборону?.?
показать весь комментарий
18.10.2022 18:21 Ответить
так купите безпилотники и ракеты, как кацапы...
показать весь комментарий
18.10.2022 18:22 Ответить
А сколько бы спасли жизней если бы бабки не на крадивництво, а на оборону тратили. Зеленое дурачье просто игнорировало тот факт, что вона идет с 14 года и она не заканчивается в голове Голобородько.
показать весь комментарий
18.10.2022 18:25 Ответить
Они не игнорировали, они просто пиз.ли бабки, через асфальт, абсолютно сознательно.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:18 Ответить
краще б він цього не казав
показать весь комментарий
18.10.2022 18:28 Ответить
Зате "бубочка" не втрачав 7млрд щомісяця, коли не розповів про можливе вторгнення і запобіг паніці! Та й бородата бабця не бідкувала на "великому крадівництві"!
А ти, падло, восени знайшов в армії "надлишкове майно", яке збирався пустити "з молотка"...
А у січні, при тобі, курва, на "велике крадівництво" з армії перекинули 50млрд...

Чи думаєш, що всі забули, а війна все спише?
показать весь комментарий
18.10.2022 18:30 Ответить
кацман пропонує здатися та класти асхвальт???
показать весь комментарий
18.10.2022 18:32 Ответить
Рэзніков валить режим великих будівниторів ?Адвокат знає коли починати готувати відмазки длясебе у Кабміні ....
показать весь комментарий
18.10.2022 18:39 Ответить
Бо якби тоді кошти вкладали в оборону, а не на примхи зеленських бариг, то зараз би не було таких втрат і витрат!
показать весь комментарий
18.10.2022 18:39 Ответить
Рєзніков думає, а скільки би доріг могли побудувати
показать весь комментарий
18.10.2022 18:43 Ответить
А серед цієї суми я надіюся є витрати на власні розробки, правда
показать весь комментарий
18.10.2022 18:45 Ответить
не тра хвастатися
дбати треба про завтрашній день, тоді діти твої не будуть змушені платити твої борги

чого ми волонтеркою збираємо речі, які мали закупляти ВИ, пане Рєзніков?
показать весь комментарий
18.10.2022 18:47 Ответить
"Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік".
Так может быть, раньше стоило больше тратить?!
показать весь комментарий
18.10.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2022 18:50 Ответить
Очнись Резников, в соседней теме депутат-застройщик, дает взятку госслужащему, аж 22 млн евро. И это лишь одна взятка. А сколько таких по всей стране?
показать весь комментарий
18.10.2022 18:59 Ответить
****** , нет слов ...........................А КТО ВАМ ЗЕЛЕНЫМ ИДИОТАМ МЕШАЛ АРМИЮ ФИНАНСИРОВАТЬ ?????
показать весь комментарий
18.10.2022 19:01 Ответить
асфальт
показать весь комментарий
18.10.2022 19:28 Ответить
А можно узнать, сколько выделяли?Или только на суде узнаем?
показать весь комментарий
18.10.2022 19:07 Ответить
ты, зеленая плесень, забыл ежемесячный ущерб добавить, который наносит русня.
показать весь комментарий
18.10.2022 19:27 Ответить
Доходить " зЕ бОБИКАМ" НА ЖАЛЬ з запізненням..
показать весь комментарий
18.10.2022 19:29 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2022 19:59 Ответить
А що так мін.рєз здивувався?
Хотіли рогатками грати в вайнушку?
показать весь комментарий
18.10.2022 20:06 Ответить
чем вы три года занимались утырки все знают
показать весь комментарий
18.10.2022 20:15 Ответить
Хочешь мира, готовься к войне. ****..
показать весь комментарий
18.10.2022 20:19 Ответить
Так треба було фінансувати усі 3 роки каденції Зеленського. А ви всі дурня валяли.
показать весь комментарий
18.10.2022 21:49 Ответить
Зеленского?
показать весь комментарий
18.10.2022 22:26 Ответить
 
 