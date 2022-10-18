Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что МОУ ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год.

Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Этот год экстремальный с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме", - отметил Резников, комментируя решение Верховной Рады увеличить военные расходы общего фонда госбюджета на 386,86 млрд грн.

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В частности, речь идет о денежном довольствии военнослужащих, контрактах на поставку оружия и боеприпасов, другие потребности.

"Это важный элемент устойчивости нашей обороны. Спасибо всем парламентариям, которые проголосовали и поддержали бюджет", - подчеркнул министр.