НАТО в ближайшее время предоставит Украине сотни станций борьбы против иранских дронов-камикадзе, - Столтенберг

НАТО обещает предоставить Украине в ближайшее время инструменты для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных препятствий", - отметил он, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Речь идет о сотнях устройств для генерирования помех, которые помогут сделать дроны неэффективными.

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