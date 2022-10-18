НАТО в ближайшее время предоставит Украине сотни станций борьбы против иранских дронов-камикадзе, - Столтенберг
НАТО обещает предоставить Украине в ближайшее время инструменты для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками.
"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных препятствий", - отметил он, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Речь идет о сотнях устройств для генерирования помех, которые помогут сделать дроны неэффективными.
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+58 Dmytro Shevchenko #525989
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+41 Sav UA
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+27 Прощай немытая раССея
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Кацапы прикрутили навигацию
Но он может использовать и то и другое
Особенно уже рядом с целью
"Вождя" уже стали ненавидеть многие
Потому что видят что он рашку валит
1 - Обрушить экономику США,
2 - Зачистить территорию рашки от рашистов,
Китай будет воевать с Америкой до последнего рашиста
Ви не послідовні,не вводьте в оману людей.
Зе влада знову демонструє свою повну некомпентентність.
Нам необходимы простые, тупые зенитки, а не электронные средства борьбы. У мопедов нет мозгов, чтобы там что то ломать частотами. ЭМИ сработает.
Если дадут ЭМИ, или зенитки, то норм.
Интересен и такой разрез: это обесчание генсек давал будучи в бронежылете и подгузнике?
Тут на цензоре недавно читал, что у этих камикадзе очень хитрая система ориентации, которая одновременно использует все ЧЕТЫРЕ существующие сисмы позиционирования
Galileo(страны ЕС).GPS (США).ГЛОНАСС (Российская Федерация).Compass (Китай).
поэтому если глушить одну, то это их не сбивает.
Американские системы глушат все одновременно?