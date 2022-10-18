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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате обстрелов 18 октября в Украине повреждены шесть объектов энергетики, - Шмыгаль

шмигаль

Российские оккупационные войска уже больше недели пытаются уничтожить украинскую энергосистему. Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кабмина.

"Российские войска продолжают свой террор и атаки на критическую инфраструктуру Украины. Уже больше недели они пытаются разрушить нашу энергетическую систему. За это время было повреждено несколько десятков энергетических объектов", - сказал Шмыгаль.

По информации Шмыгаля, 18 октября РФ атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях и Киеве.

"Повреждены шесть объектов энергетики. Утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения", – добавил он.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. В пиковые часы потребляйте электроэнергию экономно, - Шмыгаль

Автор: 

обстрел (26982) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+8
Рано или поздно разрушат. Резервные линии не бесконечны. Западным клоунам похер, имея сотки комплексов ППО на консервации, особенно у американцев нихера не поставляют. Как отжать у нас ЯО так были со свинособаками первые в очереди, как помочь сейчас то хер там
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18.10.2022 19:53
+7
координати ще надай..
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18.10.2022 19:51
+7
Так може ви вже почнете щось робити, а не тільки п@здіти!
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18.10.2022 19:55
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координати ще надай..
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18.10.2022 19:51 Ответить
Рано или поздно разрушат. Резервные линии не бесконечны. Западным клоунам похер, имея сотки комплексов ППО на консервации, особенно у американцев нихера не поставляют. Как отжать у нас ЯО так были со свинособаками первые в очереди, как помочь сейчас то хер там
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18.10.2022 19:53 Ответить
Так може ви вже почнете щось робити, а не тільки п@здіти!
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18.10.2022 19:55 Ответить
Що робити? Будувати нові теци?😂 Вибачте, істерика ))
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18.10.2022 20:00 Ответить
А ********* палички? Ми не забули?
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18.10.2022 20:06 Ответить
Тоді треба терміново збирати майдан 😂
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18.10.2022 20:08 Ответить
то ви про шерстяку?
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18.10.2022 20:10 Ответить
В1н свою с1м"ю спасе в1д холоду. А нам що робити?
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18.10.2022 20:04 Ответить
А Україна ні одної Тец та Тєс не знищіла, по факту, і ми відбиваємось
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18.10.2022 20:05 Ответить
Американці не дозволяють, бо єскалация буде. Це треш
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18.10.2022 20:07 Ответить
ТЕЦ та ТЕС то другорядне при обмеженій кількості дальнобойних систем. Куди важливіше виносити військові бази, ППО, склади, з/д вузли, мости, нафтосховища, та НПЗ.
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18.10.2022 20:27 Ответить
Добре розберемось, так че там у кацапов?
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18.10.2022 20:19 Ответить
 
 