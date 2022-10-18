В результате обстрелов 18 октября в Украине повреждены шесть объектов энергетики, - Шмыгаль

Российские оккупационные войска уже больше недели пытаются уничтожить украинскую энергосистему. Об этом на заседании правительства 18 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кабмина.

"Российские войска продолжают свой террор и атаки на критическую инфраструктуру Украины. Уже больше недели они пытаются разрушить нашу энергетическую систему. За это время было повреждено несколько десятков энергетических объектов", - сказал Шмыгаль.

По информации Шмыгаля, 18 октября РФ атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях и Киеве.

"Повреждены шесть объектов энергетики. Утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения", – добавил он.

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