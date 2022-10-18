Нельзя сравнивать заявку Украины на вступление в НАТО с заявками Швеции и Финляндии, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, почему открыто не высказывается за вступление Украины в НАТО так, как в случае Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я твердо считаю, что Украина - в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде", - отметил генсек Альянса.

"Что касается Украины, то там идет война, и главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, что союзники и партнеры НАТО и делают. Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине достичь успехов на поле боя", - добавил он.

В то же время Столтенберг возразил, что решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина однажды станет членом Альянса, дало Киеву "напрасные надежды".

"С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и контролирует части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины", - добавил он.

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