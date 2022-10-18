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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация непростая, могут быть "непростые решения", - руководитель российских террористических сил Суровикин о ситуации в Херсонской области.

суровікін

Российский генерал, возглавивший армию захватчиков на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова российского генерала цитируют российские СМИ.

"Не исключается принятие непростых решений", - заявил командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения "спецоперации" Суровикин.

Также он добавил: "Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовки ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

Смотрите также: Оккупант, воюющий в Херсонской области: "Народу нагнали много, толку нету", - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

Суровикин Сергей (34) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+63
Готовятся кацапы подрывать дамбу. Ожидаемо. Дальше терракт на ЗАЕС
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18.10.2022 20:57
+47
осьо така

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18.10.2022 20:57
+42
а навищо виставляти фото свинособачого рила....краще собачу дупу...
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18.10.2022 20:57
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Страница 2 из 2
У цього психопата брови вискубані та підфарбовані - пєдік!
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18.10.2022 22:44 Ответить
А й справді!
Фу-фу-фу! А как же зкрєпи?!
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18.10.2022 22:50 Ответить
походу на "препаратах" сидит
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20.10.2022 04:09 Ответить
Що це в нас тут про "заборонені методи війни" розповідає?🤦
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18.10.2022 23:24 Ответить
путінський сраколиз на додачу ще й хамелеон
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19.10.2022 13:39 Ответить
"Є дані щодо можливості застосування Києвом заборонених методів війни в районі Херсона" В ответку укронацики начнут стрелять. Это уже за чертой всех красных линий. В таких условиях воевать фтарая армия мира не может. Доколе граждане!
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18.10.2022 23:38 Ответить
А вообще на его фоне даже Герасимов с оленеводом непревзойденными тактиками выглядят.
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18.10.2022 23:40 Ответить
Гераське - мумушке главное объяснять каждое утро против кого он воюет и не давать пить крепких алкогольных напитков
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19.10.2022 12:59 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/22190 Борислав Береза : "*****, до слез! Глыба! Глубина! Глыбулище! Ну, и ****** заодно. У него мобики неподготовленные, у него уже роты бегут и сдаются в плен, у него демотивированные солдаты, а он несёт такую чушь, что хохот разбирает. Какой один народ? Животное, ты когда обстреливаешь гражданское население, то тоже самое говоришь? Феноменальный лицемер. И *****. И ******. Если бы этого выступления не было, то его бы стоило придумать."
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19.10.2022 00:06 Ответить
Урук-Хай
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19.10.2022 01:02 Ответить
Вистачить потужних бомб БЕТАБ, і навіть ФАБ щоб зруйнувати плотину і без ядерної зброї.
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19.10.2022 01:14 Ответить
Дурбецило, йди за кораблем
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19.10.2022 01:17 Ответить
Я не гидролог , может ошибаюсь. Надо бы и нашим слить Киевское, Кременчугское и другие водохранилища хотя бы наполовину. Если орки ударят по ГЕС, что тогда будет?
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19.10.2022 02:20 Ответить
"Злить" КУДИ? У Каховське? Щоб піднять його рівень і збільшить небезпеку та силу повені?
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19.10.2022 08:18 Ответить
Один вихід :пристрели кремлівську мафію на чолі з гегемоном!
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19.10.2022 08:29 Ответить
происходит обычное принуждение кацапов к непростым решениям и выходу Херсона с состава Козляндии.
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19.10.2022 09:23 Ответить
ІПСО від кацапів. Це, здається, вперше їхнє рило такого калібру вилізло з публічними заявами. Отже, брешуть, намагаючись відволікти наше командування від своїх справжніх планів.
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19.10.2022 10:30 Ответить
возможно.
но теперешняя ситуация на правом берегу складывается так, что кацапы заранее подготавливают свой электорат к отступлению.
чтоб это не было неожиданностью.
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19.10.2022 14:37 Ответить
Правильно, Суровікін. Застрелитись - рішення непросте. Але доведеться, Суровікін! Ти ж хенєрал, Суровікін, і хвоміліє в тебе сурове! Тож вище голову, Суровікін!
(отак, іще вище... а тепер стовбур в рота - і на спусковий гачок!)
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19.10.2022 09:27 Ответить
То треба бути сильною, сміливою і достойною людиною.
Жодною з цих якостей м'ясник, що воює ракетами з цивільними, не наділений. Це лайно буде чіплятися за життя до останнього.
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19.10.2022 10:06 Ответить
Так. Хоча є варіант, коли навіть такий безчесний м'ясник зважиться застрелитись - це якщо суїцид буде єдиною можливістю легкої смерті. В іншому випадку - страшні борошна ( ) і все одно смерть, але жахлива. Наприклад, страта за методом волоського господаря Влада Цепеша. Або життя гірше за смерть - моторошний медичний стан а-ля "самовар" (що характерно, самовистругатись буде вже неможливо).
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19.10.2022 11:08 Ответить
шавка путина недогенерал лысый армаг...дон, сидел в тюрьме за убийство демострантов на 6 десятке так и не понял, что главное это жизнь людей, а не звездочки
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19.10.2022 09:39 Ответить
Ситуация там будет непростой, когда командование ВСУ сообразит нанести удар от Запорожья на Токмак, Мелитополь. (такой удар, кстати, вполне осуществим). Вот тогда, весь южный фланг просто рухнет. Войск РФ, мне кажется, в том районе немного. Правда, полевая оборона там готовилась с лета (там пресловутые Т-62 закапывали в землю), но, не думаю, что глубина обороны там большая (а на той местности, без достаточной глубины и наличия крупных резервов для контратак, успешно обороняться крайне затруднительно).
Осень, правда, помешать может. Как бы время упущено не было...
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19.10.2022 09:43 Ответить
Всегда с интересом читаю мнения авторитетных зарубежных военных специалистов. Вы ж именно такой, раз так пишете?
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19.10.2022 09:51 Ответить
У меня высшее военное образование, если вас этот вопрос интересует.
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19.10.2022 09:54 Ответить
В таком случае, надеюсь, Вы сотрудничаете с Генштабом ЗСУ, а не только пишите здесь своё мнение?
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19.10.2022 10:07 Ответить
Интересные воспоминания о боевых действиях в этих степях оставил Курт Майер, в те дни комрадведбата Лейбштандарта. Путь пролегал с Кременчуга через Мелитополь на Перекоп, оттуда на Марик и закончилось взятием Таганрога. Так называемые очаги сопротивления объезжали, сопротивленцы сдавались сразу при обходе. Остановились возле Марика два дня ждали БТГр, после расстрела прямой наводкой баррикад опять пленение сопротивленцев. Двигались в основном на трофавто с русскими водителями. Оборонительные рубежи установить там невозможно. И еще описывает эпизод, как они обнаружили в Таганроге тела 4 своих солдат в выгребной яме местного НКВД. Ярость была неописуемой, отомстили на военнопленных. Никто всерьез там ничего не построил потому что это невозможно. лаптевые после ухода с Херсона убегут также из Степей Украины.
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19.10.2022 12:37 Ответить
Да, "Немецкие гренадеры", я читал. На такой местности (если она не раскисла), тот, кто владеет инициативой, тот и побеждает: сплошную линию обороны там, как и в пустыне, организовать невозможно: можно только отдельные очаги обороны, которые должны действовать активно, т.е. контратаковать.
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19.10.2022 14:15 Ответить
.
ну и мурло ))
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19.10.2022 09:47 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZVObDi5D-******************************************************************************-IQJ6DTnrpr_U3WUk3Q63m_s4YLeJYEegMGKxglXMjlJUAgbCorIwmGnCOtSWlZZkQzLvBcSvsjmQXPaKTzp_g&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0utgmdCWpooetD2d9CoVjsxbPDUtuFWiKLhLHyNbEUwm2vmPQyP3zNTL9ootBpkGl?__cft__[0]=AZVObDi5D-******************************************************************************-IQJ6DTnrpr_U3WUk3Q63m_s4YLeJYEegMGKxglXMjlJUAgbCorIwmGnCOtSWlZZkQzLvBcSvsjmQXPaKTzp_g&__tn__=%2CO%2CP-R 22 мин.

Благодаря Суровикину мы теперь знаем, как будут выглядеть тупые и жестокие злодеи, которые хотят уничтожить мир, совершить геноцид или сделать еще какую-то пакость, в голливудских фильмах в ближайшие 20 лет
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19.10.2022 10:05 Ответить
До речі, схожий на Харконнена у фільмі Дюна (котрий 1972 року)
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19.10.2022 10:45 Ответить
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https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid0gnaqJdZRHFuLpaGjZsNgoktoW4KrFPAqWxZGXsShEZGNjLxsym76TTjLEjVQh6Kl?__cft__[0]=AZUHwWClL1-3ByR3xe4LGpmV1KQNJ0QrJ1-ERF8eg6M2laR0YjVFDNXycrEbWUXDe33gKqSdqDFTw6HeQaZ6Bf7Ndqrrd-4g6kydbFYvss798Z95elo_N4AOnkq48-9***********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин.
Февраль 2022: «Мы пришли к вам, Херсон!»

Лето 2022: «Россия здесь навсегда! Вы в безопасности!»

Октябрь 2022: «Херсон! Вам следует бросить всё: дома, квартиры, дачи и переехать на левый берег, а там будет видно…»
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19.10.2022 10:11 Ответить
Херовый сон оккупанта!
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19.10.2022 13:02 Ответить
astor-27 ,Вы все правильно говорите оде але , не забуваємо про Бахмут
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19.10.2022 10:15 Ответить
есть простое решение, гэпнуть по бункеру
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19.10.2022 10:34 Ответить
МОгут быть не простые решения..а могут быть неожиданные
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19.10.2022 10:39 Ответить
Homo proctocephalus - в перекладі дупоголовець
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19.10.2022 10:39 Ответить
Дамбу в Каховці кацапи не підірвуть, бо назавжди залишаться без води в Криму. Без Каховсьгої ГЕС їм не потрібен ні Херсон ні Каховка.При зниженні рівня води в Каховському водосховищі в разі підриву дамби, подача води в Північно Кримський

канал буде неможлива.
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19.10.2022 10:51 Ответить
Ви чекаєте від кацапів прояву здорового глузду?
Вони можуть це зробити, виключно заради того, щоб нагадити Україні!
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19.10.2022 11:17 Ответить
Многие тут умники кроме пустого пис.ежа ничего не предлагают а я советую вместо этого реальные вещи?вот если этот касапский подсвинок давал приказы уничтожать гражданское население и обьекты инфраструктуры обьявить его террористом типа как делают американцы-типа Аль каиды,дальше физическая ликвидация его и его семьи,чтоб неповадно было другим!!Но увы у нас спецура занимается только борьбой с оппонентами власти и бизнесом,на другое они просто не способны.
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19.10.2022 12:49 Ответить
зачьотне йібало рузького гінєрала.
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19.10.2022 13:55 Ответить
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