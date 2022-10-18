Ситуация непростая, могут быть "непростые решения", - руководитель российских террористических сил Суровикин о ситуации в Херсонской области.
Российский генерал, возглавивший армию захватчиков на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова российского генерала цитируют российские СМИ.
"Не исключается принятие непростых решений", - заявил командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения "спецоперации" Суровикин.
Также он добавил: "Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовки ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".
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+63 Dmytro Shevchenko #525989
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Фу-фу-фу! А как же зкрєпи?!
но теперешняя ситуация на правом берегу складывается так, что кацапы заранее подготавливают свой электорат к отступлению.
чтоб это не было неожиданностью.
(отак, іще вище... а тепер стовбур в рота - і на спусковий гачок!)
Жодною з цих якостей м'ясник, що воює ракетами з цивільними, не наділений. Це лайно буде чіплятися за життя до останнього.
Осень, правда, помешать может. Как бы время упущено не было...
ну и мурло ))
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0utgmdCWpooetD2d9CoVjsxbPDUtuFWiKLhLHyNbEUwm2vmPQyP3zNTL9ootBpkGl?__cft__[0]=AZVObDi5D-******************************************************************************-IQJ6DTnrpr_U3WUk3Q63m_s4YLeJYEegMGKxglXMjlJUAgbCorIwmGnCOtSWlZZkQzLvBcSvsjmQXPaKTzp_g&__tn__=%2CO%2CP-R 22 мин.
Благодаря Суровикину мы теперь знаем, как будут выглядеть тупые и жестокие злодеи, которые хотят уничтожить мир, совершить геноцид или сделать еще какую-то пакость, в голливудских фильмах в ближайшие 20 лет
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid0gnaqJdZRHFuLpaGjZsNgoktoW4KrFPAqWxZGXsShEZGNjLxsym76TTjLEjVQh6Kl?__cft__[0]=AZUHwWClL1-3ByR3xe4LGpmV1KQNJ0QrJ1-ERF8eg6M2laR0YjVFDNXycrEbWUXDe33gKqSdqDFTw6HeQaZ6Bf7Ndqrrd-4g6kydbFYvss798Z95elo_N4AOnkq48-9***********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин.
Февраль 2022: «Мы пришли к вам, Херсон!»
Лето 2022: «Россия здесь навсегда! Вы в безопасности!»
Октябрь 2022: «Херсон! Вам следует бросить всё: дома, квартиры, дачи и переехать на левый берег, а там будет видно…»
канал буде неможлива.
Вони можуть це зробити, виключно заради того, щоб нагадити Україні!