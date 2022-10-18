Ситуация непростая, могут быть "непростые решения", - руководитель российских террористических сил Суровикин о ситуации в Херсонской области.

Российский генерал, возглавивший армию захватчиков на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова российского генерала цитируют российские СМИ.

"Не исключается принятие непростых решений", - заявил командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения "спецоперации" Суровикин.

Также он добавил: "Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовки ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

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