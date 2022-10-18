Госдепартамент США контактирует с Конгрессом о признании России спонсором терроризма
Администрация Соединенных Штатов находится во взаимодействии с Конгрессом США в контексте законодательной инициативы, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма.
Об этом заявила во вторник помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждый раз, когда мы общаемся с украинскими коллегами, мы слышим очень убедительные доказательства с украинской стороны, почему следует рассмотреть возможность признания России государством-спонсором терроризма… Сейчас в Конгрессе США рассматривается законодательная инициатива, поэтому администрация очень тесно сотрудничает с Конгрессом по этому документу", – сказала помощница госсекретаря США.
В то же время, она отметила, что американская администрация, как и президент Байден лично, ранее высказывали свою позицию по этому вопросу. Сейчас, по ее словам, в правительстве США сохраняется обеспокоенность, станет ли введение статуса государства-спонсора терроризма по отношению к России наилучшим способом для ответа на то, что она делает.
"Мы полностью согласны с тем, что Россия виновата в совершении военных преступлений в Украине. И всякий раз, когда украинские силы освобождают очередной город, мы видим следы военных преступлений, которые тянутся за российской оккупацией", - отметила Донфрид.
Следовательно, по ее словам, это глубоко волнует американскую сторону, и США стремятся привлечь Россию к ответственности за то, что она совершила.
"Поэтому на самом деле вопрос состоит в том, какой инструмент является лучшим для того, чтобы сделать это, и именно сейчас мы ведем разговор об этом с Конгрессом", - отметила помощница госсекретаря США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.