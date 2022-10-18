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Новости Санкции против России Война
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Госдепартамент США контактирует с Конгрессом о признании России спонсором терроризма

Администрация Соединенных Штатов находится во взаимодействии с Конгрессом США в контексте законодательной инициативы, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом заявила во вторник помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый раз, когда мы общаемся с украинскими коллегами, мы слышим очень убедительные доказательства с украинской стороны, почему следует рассмотреть возможность признания России государством-спонсором терроризма… Сейчас в Конгрессе США рассматривается законодательная инициатива, поэтому администрация очень тесно сотрудничает с Конгрессом по этому документу", – сказала помощница госсекретаря США.

В то же время, она отметила, что американская администрация, как и президент Байден лично, ранее высказывали свою позицию по этому вопросу. Сейчас, по ее словам, в правительстве США сохраняется обеспокоенность, станет ли введение статуса государства-спонсора терроризма по отношению к России наилучшим способом для ответа на то, что она делает.

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"Мы полностью согласны с тем, что Россия виновата в совершении военных преступлений в Украине. И всякий раз, когда украинские силы освобождают очередной город, мы видим следы военных преступлений, которые тянутся за российской оккупацией", - отметила Донфрид.

Следовательно, по ее словам, это глубоко волнует американскую сторону, и США стремятся привлечь Россию к ответственности за то, что она совершила.

"Поэтому на самом деле вопрос состоит в том, какой инструмент является лучшим для того, чтобы сделать это, и именно сейчас мы ведем разговор об этом с Конгрессом", - отметила помощница госсекретаря США.

Автор: 

россия (95413) США (26506) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+24
Касапы не спонсоры они и есть террористы и фашисты.
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18.10.2022 21:01
+4
Ти, дурню лисий, темно-зелений, підгузник путінський, ми вже вас давно на законодавчому рівні терористами визнали. Але безграмотність з тебе аж пре, морда твоя кацапська, то воно тобі й в новину!
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18.10.2022 21:14
+3
Скоро только кошки котятся, а демократия делается медленней всего. Никаких "глухих отказов" еще не было, всего лишь попытка переложить принятие важного решения с узкого круга АП Белого дома, на более широкий круг Конгресса, который гораздо более представляет мнение народа США, чем отдельно Белый Дом.

Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.
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18.10.2022 21:49
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Касапы не спонсоры они и есть террористы и фашисты.
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18.10.2022 21:01 Ответить
Це все юридична маячня, яка витікає з того, що за тероризм індивідуальна кримінальна відповідальність, а сенс визначення "країна спонсор-тероризму" у тому, щоб притягнути всю країну до колективної фінансової відповідальності (зазвичай, шляхом санкцій, але можливі і КТО).
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18.10.2022 21:54 Ответить
Ти, дурню лисий, темно-зелений, підгузник путінський, ми вже вас давно на законодавчому рівні терористами визнали. Але безграмотність з тебе аж пре, морда твоя кацапська, то воно тобі й в новину!
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18.10.2022 21:14 Ответить
фсьо...висловили занепокоєння ,полегшало
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18.10.2022 21:06 Ответить
Що значить спонсор? Тобто хтось там є терорист, не знаємо хто, а расєя лише йому сприяє, трохи дає цим міфічним терористам грошей чи коли не коли якусь там допомогу...
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18.10.2022 21:19 Ответить
Чому не знаємо? Терористи, це конкретно угруповання "Вагнер", "Днр", "Русіч", "Лнр", "Спарта" ітд. Також, після розслідувань ракетних атак по енергетичній інфраструктурі додадуть до переліку терористів щє окремі ланки зс рф та їх командирів. Треба розуміти, що це взагалі окрема від спеціального трибуналу по військовим злочинам і геноциду юридично-фінансова історія.
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18.10.2022 21:44 Ответить
Зашморг затягується чимдалі тим тугіше. Не вислизне ХЛО, стовідсотково! Треба продовжувати робити так, як робимо, бо це - красівоє! Слава нації! Смерть ворогам!
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18.10.2022 21:24 Ответить
О уже контактируют, уже прогресс, 2 недели назад были в глухом отказе.
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18.10.2022 21:25 Ответить
Скоро только кошки котятся, а демократия делается медленней всего. Никаких "глухих отказов" еще не было, всего лишь попытка переложить принятие важного решения с узкого круга АП Белого дома, на более широкий круг Конгресса, который гораздо более представляет мнение народа США, чем отдельно Белый Дом.

Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.
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18.10.2022 21:49 Ответить
Опять пустой трёп. США официально не считает расию террористом.
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18.10.2022 22:01 Ответить
пустой треп это ты. Речь о том, что уже внесен соответствующий закон в Конгресс на обсуждение. Дальше дело техники и голосования, а в Конгрессе за Украину гораздо больший процент, чем в Белом Доме.
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18.10.2022 22:05 Ответить
Пустой треп в администрации животворящего. Маразматик много раз прямо и онозначно заявлял что не собирается обявлять рашку спонсором терроризма. По второму пункту с вами согласен - и в Конгрессе, и в Сенате стабильное большинство за полную изоляцию рашки.
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18.10.2022 23:10 Ответить
Трошки не зрозумів. Бо Конгрес та Сенат вже ж проголосували про це влітку
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18.10.2022 22:17 Ответить
 
 