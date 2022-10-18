Госдепартамент США контактирует с Конгрессом о признании России спонсором терроризма

Администрация Соединенных Штатов находится во взаимодействии с Конгрессом США в контексте законодательной инициативы, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом заявила во вторник помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый раз, когда мы общаемся с украинскими коллегами, мы слышим очень убедительные доказательства с украинской стороны, почему следует рассмотреть возможность признания России государством-спонсором терроризма… Сейчас в Конгрессе США рассматривается законодательная инициатива, поэтому администрация очень тесно сотрудничает с Конгрессом по этому документу", – сказала помощница госсекретаря США.

В то же время, она отметила, что американская администрация, как и президент Байден лично, ранее высказывали свою позицию по этому вопросу. Сейчас, по ее словам, в правительстве США сохраняется обеспокоенность, станет ли введение статуса государства-спонсора терроризма по отношению к России наилучшим способом для ответа на то, что она делает.

Читайте также: Парламент Эстонии объявил Россию террористическим режимом

"Мы полностью согласны с тем, что Россия виновата в совершении военных преступлений в Украине. И всякий раз, когда украинские силы освобождают очередной город, мы видим следы военных преступлений, которые тянутся за российской оккупацией", - отметила Донфрид.

Следовательно, по ее словам, это глубоко волнует американскую сторону, и США стремятся привлечь Россию к ответственности за то, что она совершила.

"Поэтому на самом деле вопрос состоит в том, какой инструмент является лучшим для того, чтобы сделать это, и именно сейчас мы ведем разговор об этом с Конгрессом", - отметила помощница госсекретаря США.