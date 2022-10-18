Европа избавляется от зависимости от российского газа намного быстрее, чем прогнозировалось, - фон дер Ляйен

Европа избавляется от зависимости от российского газа намного быстрее, чем прогнозировалось

Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале войны, когда путин начал превращать газ в оружие, и эта его тактика стала для нас очевидной, мы решили полностью исключить поставку российского газа. В то время, когда мы имели эту дискуссию восемь месяцев назад, мы говорили, что это может забрать у нас несколько лет, до 2027 или даже до 2030 года. Но этот процесс пошел гораздо быстрее. Процесс диверсификации от поставок российского газа приобрел массированное ускорение", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, если динамика диверсификации будет сохраняться, ЕС получит по меньшей мере 65 миллиардов кубометров газа от других поставщиков, не из россии. При этом уже к концу этого года страны ЕС смогут сэкономить до 50 миллиардов кубометров газа, что является очень существенным результатом общих усилий. Этот год, по ее словам, показал также рекордные показатели роста объемов поставок возобновляемой энергии, что также является фактором для замещения российского газа.

"Энергетический кризис беспрецедентный. Мы работали очень напряженно в течение минувших месяцев на фоне падения на энергетических рынках и достигли прогресса. Мы сократили спрос – по показателям сентября нам удалось сэкономить до 15 процентов газа от общего объема потребления. Мы заполнили наши газовые хранилища – сейчас у нас уже 92 процента. Мы интенсивно диверсифицируем пути поставок от россии в пользу надежных поставщиков: российская доля в импортированном трубопроводном газе снизилась до 9 процентов, так что около двух третей поставки газа из россии было сокращено", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Одним из направлений работы по стабилизации энергетического рынка, по словам руководителя Еврокомиссии, является формирование общей платформы для закупки газа у надежных поставщиков, таких как Норвегия или США, и обсуждение с ними предполагаемых ценовых коридоров, с учетом развития ситуации на энергетических рынках.

"Спрос Европы на энергию очень большой, поэтому логично, что вместо того, чтобы перебивать цену друг для друга, страны-члены и европейские компании должны воспользоваться собственной покупательной способностью. Мы предложили сегодня правовые инструменты для совмещения энергетических заказов на европейском уровне. Мы предоставляем возможность газовым компаниям создавать консорциумы для совместной закупки газа. При этом есть один обязательный обязывающий элемент - общий объем такого запроса должен быть по меньшей мере 15 процентов от общего объема, который необходим, чтобы заполнить хранилища", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она объяснила это правило тем, что в этом году последние 10-20 процентов газа для закачки в хранилища оказались наиболее дорогостоящими. Обычно такие "окончательные" объемы уже не охватываются долгосрочными контрактами, и в этом году европейские компании часто перебивали цену друг для друга на спотовом рынке, что поднимало цены на газ. Поэтому Европа должна быть лучше подготовленной ​​к следующему сезону заполнения хранилищ и воспользоваться для этого объединенной закупочной мощностью.

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