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Новости Помощь Украине
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США в ускоренном темпе работают над выделением Украине $4,5 млрд, - министр финансов Еллен

долар

Правительство Соединенных Штатов работает в ускоренном темпе над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, предусмотренной принятым в конце сентября законом.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением $4,5 миллиарда недавно утвержденной бюджетной поддержки", - отметила глава американского финансового ведомства.

Таким образом, как отметили в Минфине, с учетом этой суммы, общая экономическая помощь США Украине увеличится до $13 миллиардов. При этом все средства направлялись в виде грантов.

Кроме того, Йеллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также восстановлению первоочередной инфраструктуры. Она также отметила необходимость "комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать восстановление и возобновление".

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Автор: 

США (26506) финансирование (1795) Еллен Джанет (37)


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Топ комментарии
+3
Зеломойський потирає руки.
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18.10.2022 22:43
+2
Байден - настоящий ковбой. А я это всегда говорил
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18.10.2022 22:48
+2
Де ленд-ліз? який ви обіцяли.Іран параші дає все, а ви нам даже атакмаси боїтеся дати.
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18.10.2022 22:51
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18.10.2022 22:30 Ответить
зверек, кто тебе срубль по 200 обещал? И по 200 чего? пинков по русскому рылу?
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18.10.2022 22:55 Ответить
Таких як ти тут кидають а спам.
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18.10.2022 22:52 Ответить
Я тебе здивую,є такий сайт 6 рм.Обувка наприклад,124 дол.В рублях-14000 тис🤣🤣🤣
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18.10.2022 22:54 Ответить
По 200 лящєй? 😁
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18.10.2022 22:54 Ответить
так свиноцабака и смотри издалека - и не открывай свои вонючую пасть...
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18.10.2022 22:55 Ответить
Після таких новин у трампістів традиційно сідала димлять. Треба зайти почитати, що там пише Доні молодший.
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18.10.2022 22:43 Ответить
Зеломойський потирає руки.
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18.10.2022 22:43 Ответить
Байден - настоящий ковбой. А я это всегда говорил
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18.10.2022 22:48 Ответить
Этот "ковбой" родился и вырос в Скрэнтон, Пеннсилвания. В 2-х часах езды от нас. Он самый натуральный янки ( т.е., тот, кто живет на север от линии Майсон-Диксон)
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18.10.2022 23:11 Ответить
Ты тоже лучший из штатов, кого я знаю, но это не решает известной проблеммы
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18.10.2022 23:26 Ответить
Де ленд-ліз? який ви обіцяли.Іран параші дає все, а ви нам даже атакмаси боїтеся дати.
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18.10.2022 22:51 Ответить
О, Как я люблю США!
Это мой новый хит
Предыдущих вы не знаете, лохмандеи
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18.10.2022 23:00 Ответить
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19.10.2022 06:19 Ответить
Пили вже готові
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19.10.2022 07:21 Ответить
 
 