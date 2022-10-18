США в ускоренном темпе работают над выделением Украине $4,5 млрд, - министр финансов Еллен

Правительство Соединенных Штатов работает в ускоренном темпе над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, предусмотренной принятым в конце сентября законом.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением $4,5 миллиарда недавно утвержденной бюджетной поддержки", - отметила глава американского финансового ведомства.

Таким образом, как отметили в Минфине, с учетом этой суммы, общая экономическая помощь США Украине увеличится до $13 миллиардов. При этом все средства направлялись в виде грантов.

Кроме того, Йеллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также восстановлению первоочередной инфраструктуры. Она также отметила необходимость "комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать восстановление и возобновление".

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