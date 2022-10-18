В Пентагоне не подтвердили информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию

Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом на брифинге 18 октября сказал представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"В настоящее время у меня нет никакой информации, которая бы подтверждала это", – сказал Райдер.

Напомним, информагентство Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.

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