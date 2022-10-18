В Пентагоне не подтвердили информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию
Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских баллистических ракет в Россию.
Об этом на брифинге 18 октября сказал представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"В настоящее время у меня нет никакой информации, которая бы подтверждала это", – сказал Райдер.
Напомним, информагентство Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.
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+10 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий18.10.2022 23:13
+9 Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
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+8 Dmitry Lobov
показать весь комментарий18.10.2022 23:45
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(там ще багато таких, що танцювали rock'n'roll та носили короткі спіднички... )
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
Тепере черга за іраном.
Мовчу вже про інші провали деяких спецслужб. Складається враження, що блефом була не лише друга армія світу....