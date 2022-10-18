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Новости Война
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В Пентагоне не подтвердили информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию

пентагон,райдер

Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Об этом на брифинге 18 октября сказал представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"В настоящее время у меня нет никакой информации, которая бы подтверждала это", – сказал Райдер.

Напомним, информагентство Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.

Читайте также: В первой партии Россия заказала 1750 иранских дронов, но мы стабильно сбиваем около 70% того, что летит, - Буданов

Автор: 

Иран (1781) Пентагон (1449) ракеты (3559)


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Топ комментарии
+10
Такая формула используется в двух случаях.
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
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18.10.2022 23:13
+9
Рано чи пізно передадуть. Не іран, так кетайці. Пентагону пора поставляти петріоти і томагавки в Україну
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18.10.2022 23:14
+8
Вони підтвердять, коли Україна вагон уламків від них надасть західним експертам.
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18.10.2022 23:45
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Но нет и информации, которая эти поставки бы опровергла. Стандартная формула . I can neither confirm nor deny
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18.10.2022 23:04 Ответить
Я припускаю, що вони там мають дуже добру розвідку.

(там ще багато таких, що танцювали rock'n'roll та носили короткі спіднички... )
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18.10.2022 23:10 Ответить
Такая формула используется в двух случаях.
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
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18.10.2022 23:13 Ответить
Макс, если кто и узнает первыми, так это либо они, либо британцы. Возможно и откажутся от этой идеи, слишком много шума вокруг.
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18.10.2022 23:20 Ответить
Селямчик. Я думаю, все уже известно, и идет какая-то работа по предотвращению. Вариантов много, и разглагольствовать по этому поводу ни наши, ни Бриты не будут.
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18.10.2022 23:23 Ответить
Макс, я всю неделю шерстила инфу и сопоставляла кто, когда и что говорил на эту тему. Даже если дебилоид наплюет на то, что его накроет первым после этого дерьма, то своими собственными личинками в кол-ве 5 штук он не пожертвует. И что-то очень кажется, что ему это уже передано было открытым текстом.
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18.10.2022 23:34 Ответить
Та я тоже уже голову сломал, прикидывая так и эдак, и примерно к такому же выводу пришел. Только с поправкой - ***** плевать на своих личинок, а вот его генералам - совсем нет. Поэтому, на мою думку, приказ ***** на использование ЯО будет последним в его жизни. Шарфик или табакерка.
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18.10.2022 23:38 Ответить
Заварят люк в бункере.) Меня сейчас беспокоит Пригожин.
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18.10.2022 23:44 Ответить
Угу. Пригожин с рамзанкой против ФСБ и армии. Интересно будет понаблюдать.
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18.10.2022 23:46 Ответить
Кадырка уже отработанный материал. Мне всегда казалось, что в тени Пригожина прячется Патрушев-младший.
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18.10.2022 23:55 Ответить
Отработанный или нет, но персональное войско имеет. А вообще поскорее бы у них уже начиналась внутрипомойная грызня, Украине сразу полегче бы стало.
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18.10.2022 23:57 Ответить
Пока это зомбированное стадо раскачается, много воды утече.
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19.10.2022 00:08 Ответить
А як бути з тим,що 6 числа заключили договір на поставку і того і другого. Чи знову українські смі фейки передруковують
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18.10.2022 23:37 Ответить
А кто этот договор видел? Я ничего не отрицаю, просто в этой игре игроков много, и ставки довольно высокие.
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18.10.2022 23:40 Ответить
В тому і справа,що Україна публікує забагато неперевірених даних.
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19.10.2022 10:13 Ответить
Шаґ впєрьод, полшаґа назад.
Тепере черга за іраном.
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18.10.2022 23:05 Ответить
Рано чи пізно передадуть. Не іран, так кетайці. Пентагону пора поставляти петріоти і томагавки в Україну
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18.10.2022 23:14 Ответить
Ну щодо Петріотів питань нема а щодо Томагавків є питання незначне але є - з чого ми Томагавками стріляти будемо це те саме що дати кулі до автомата але не дати сам автомат.
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18.10.2022 23:43 Ответить
Вони підтвердять, коли Україна вагон уламків від них надасть західним експертам.
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18.10.2022 23:45 Ответить
Так це треба Кетай шпекати Штатам, бо само через нього Іран і може передати ракети кислобздіям.
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19.10.2022 00:52 Ответить
Судячи з того, що була відсутня інформація про шахідів, наданий час, ніхто так і не знає, де вони і ким виробляються.
Мовчу вже про інші провали деяких спецслужб. Складається враження, що блефом була не лише друга армія світу....
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19.10.2022 06:27 Ответить
Так так, шахіди вони теж не підтверджували... А виявилось ось вони щей з інструкторами.... Як би хотіли то дали б зброю давно, і закінчили б пвдрстаном раз і назавжди... Але як це без підрстану тепер жити... Ось де питання.... Задовбали...
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19.10.2022 07:41 Ответить
 
 