Берлускони рассказал, как помирился с Путиным: помогли водка, ламбруско и "милые письма"
Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами своей политсилы рассказал, как "помирился" с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает итальянская LaPresse, передает Цензор.НЕТ. Агентство обнародовало запись выступления Берлускони перед депутатами. На записи Берлускони говорит, что его беспокоят отношения Италии с Россией, поскольку, как он утверждает, "министры заявили, что мы уже сражаемся с Россией, потому что поставляем оружие Украине".
"Я немного возобновил отношения с президентом Путиным. На мой день рождения он прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", - рассказывал Берлускони.
Публично политик возразил, что речь шла о возобновлении отношений с Путиным.
"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю...", - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник. А координатор "Вперед, Италия!" Антонио Таяни заявил, что Берлускони имел в виду историю, которая имела место еще в 2008 году.
Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую парламентскую коалицию. Лидер коалиции Джорджия Мэлони предпринимает значительные усилия, чтобы дистанцироваться от России, она называет вторжение в Украину "неприемлемым крупномасштабным актом войны путинской России" и выступает за военную помощь Украине.
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Таке гарне місто і так бомбили кацаби
(тьху, який сором!)
(хоча... згадування пляшок у цьому контексті... тематичний жарт не просто "витает в воздухе", він аж висить гімняною імлою та сідає на стіни чимось склизьким і сороміцьким)
Фу, две рыгачки старые.
Однажды в 2008 Антонио Таяни без предупреждения заехал домой к Сильвио Берлускони, но никто его не встретил. "Странно", - подумал Таяни и решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки. Там он увидел Берлускони и п*тина, лежащих голыми на постели. Антонио спрашивает Берлускони:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы залили фетуччини соусом болоньез?
- Нет
- Вы засовывали пиццу в попомпейскую печь?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы делали пасту со свежей моцареллой?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали мафиозную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы устроили Меркуцио жесткое перкуццио?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели комедию дель арте на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы углублялись в темные воды Венеции?
- Нет
- Вы делали лазанью с веронской колбасой?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку старого неббиоло?
- Нет
- Вы пришвартовали "Буцефал" ко дворцу дожей с заднего причала?
- Нет
- Вы посетили театр Ла Скала, где пел тенор Пьер Делла?
- Нет
- Вы провели геодезию на Сицилии?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали Пиноккио в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли генуэзскую галеру на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в мафиозный клан?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Э-гейское море?
- Нет
- Вы взяли "Фиат" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили синьора Фаллоне с синьором Ануссио?
- Нет
- Вы исследовали римский акведук?
- Нет
- Вы сходили в термы "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы набросили резиновую сеть на гладиатора-копьеносца?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы десантировали Отто Скорцени в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы отправили длинного Арлекино заглянуть к Панталоне?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в дела Коза Ностра?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в мир Карабаса-Барабаса?
- Нет
- Вы проанализировали черный рынок?
- Нет
- Вы приготовили капуччино с молоком?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце дель аморе в чернозем?
- Нет
- Вы сделали лазанью?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.