Берлускони рассказал, как помирился с Путиным: помогли водка, ламбруско и "милые письма"

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами своей политсилы рассказал, как "помирился" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает итальянская LaPresse, передает Цензор.НЕТ. Агентство обнародовало запись выступления Берлускони перед депутатами. На записи Берлускони говорит, что его беспокоят отношения Италии с Россией, поскольку, как он утверждает, "министры заявили, что мы уже сражаемся с Россией, потому что поставляем оружие Украине".

"Я немного возобновил отношения с президентом Путиным. На мой день рождения он прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", - рассказывал Берлускони.

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Публично политик возразил, что речь шла о возобновлении отношений с Путиным.

"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю...", - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник. А координатор "Вперед, Италия!" Антонио Таяни заявил, что Берлускони имел в виду историю, которая имела место еще в 2008 году.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую парламентскую коалицию. Лидер коалиции Джорджия Мэлони предпринимает значительные усилия, чтобы дистанцироваться от России, она называет вторжение в Украину "неприемлемым крупномасштабным актом войны путинской России" и выступает за военную помощь Украине.

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