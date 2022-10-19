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Берлускони рассказал, как помирился с Путиным: помогли водка, ламбруско и "милые письма"

путін,берлусконі

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами своей политсилы рассказал, как "помирился" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает итальянская LaPresse, передает Цензор.НЕТ. Агентство обнародовало запись выступления Берлускони перед депутатами. На записи Берлускони говорит, что его беспокоят отношения Италии с Россией, поскольку, как он утверждает, "министры заявили, что мы уже сражаемся с Россией, потому что поставляем оружие Украине".

"Я немного возобновил отношения с президентом Путиным. На мой день рождения он прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", - рассказывал Берлускони. 

Также читайте: Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони

Публично политик возразил, что речь шла о возобновлении отношений с Путиным.

"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю...", - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник. А координатор "Вперед, Италия!" Антонио Таяни заявил, что Берлускони имел в виду историю, которая имела место еще в 2008 году.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую парламентскую коалицию. Лидер коалиции Джорджия Мэлони предпринимает значительные усилия, чтобы дистанцироваться от России, она называет вторжение в Украину "неприемлемым крупномасштабным актом войны путинской России" и выступает за военную помощь Украине.

Также читайте: Берлускони заявил, что с начала вторжения России в Украину дважды звонил по телефону Путину, но тщетно

Берлускони Сильвио (156) Италия (1640) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+29
Два педофила всегда найдут общий язык.
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19.10.2022 06:45
+14
Вихвалятися налагоджуванням хороших відносин з вбивцею і терористом № 1 у світі ,, Сільвіо - в тебе все в порядку з головою . ??
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19.10.2022 06:50
+12
Два старих пєдіка...
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19.10.2022 06:52
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дблбл
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19.10.2022 06:43 Ответить
Дебілоїд

https://youtu.**************

Таке гарне місто і так бомбили кацаби
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19.10.2022 08:19 Ответить
Берлускони давно из Бучи ?
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19.10.2022 06:44 Ответить
Два педофила всегда найдут общий язык.
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19.10.2022 06:45 Ответить
Фраза "найдут общий язык" має подвійний зміст. Причому дуже встидний.
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19.10.2022 07:59 Ответить
А можно ещё подрочить.....
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19.10.2022 06:47 Ответить
"Крутануть голландский штурвал", так би мовити...
(тьху, який сором!)
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19.10.2022 08:00 Ответить
Старе *******. Здохни.
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19.10.2022 06:49 Ответить
Вихвалятися налагоджуванням хороших відносин з вбивцею і терористом № 1 у світі ,, Сільвіо - в тебе все в порядку з головою . ??
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19.10.2022 06:50 Ответить
баня.водка.паціфон
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19.10.2022 06:51 Ответить
Письма, водка и страпон
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19.10.2022 08:03 Ответить
...мухобойка и страпон.
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19.10.2022 08:06 Ответить
(та що коїться? знову з мови зняли - цього разу про страпон)
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19.10.2022 08:08 Ответить
Дві гниди.
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19.10.2022 06:51 Ответить
Два старих пєдіка...
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19.10.2022 06:52 Ответить
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19.10.2022 06:55 Ответить
Якого iглесіаса це тут?це вже стокгольмський сіндром чи ще ні?
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19.10.2022 07:01 Ответить
"На мій день народження він прислав мені двадцять пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом." Далі вирвано з контексту: "І ми з другом Владіміром чудово посиділи на пляшках."
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19.10.2022 07:02 Ответить
От просто з мови зняли

(хоча... згадування пляшок у цьому контексті... тематичний жарт не просто "витает в воздухе", він аж висить гімняною імлою та сідає на стіни чимось склизьким і сороміцьким)
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19.10.2022 07:54 Ответить
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19.10.2022 08:31 Ответить
Як " гарно" все подав -- це, мовляв не я, а алкоголь винен.
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19.10.2022 07:05 Ответить
І взагалі це гомосексуалізм. Зрозуміти їхні мотиви зможуть не тільки лише усі.
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19.10.2022 07:55 Ответить
какова среднестатистическая котировка "одного милого письма"?.
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19.10.2022 07:21 Ответить
"Господин назвал меня любимой женой!"
Фу, две рыгачки старые.
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19.10.2022 07:28 Ответить
ой лизнул
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19.10.2022 07:39 Ответить
"Лизнув" - це була тільки прелюдія до гій-порно, яке між ними відбулося...
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19.10.2022 08:05 Ответить
Педофіли домовились.
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19.10.2022 07:41 Ответить
милые письма могут быть только у ******.
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19.10.2022 07:47 Ответить
він запхав мені шось в рот і сказав що це дуже товста спагетті
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19.10.2022 07:55 Ответить
...а потім сказав, що зі спагетті смакує сир. І зробив на мене сир-сир. Так ми перейшли до копро 💩
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19.10.2022 08:17 Ответить
може ще і заміж візьме?
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19.10.2022 07:58 Ответить
путіну може допомогти лише отрута або куля
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19.10.2022 08:15 Ответить
берлусконі мабуть ще й відсмоктав путлеру. такий дружелюбний чувак.
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19.10.2022 08:21 Ответить
старий ********
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19.10.2022 08:30 Ответить
І не боїться берлусконі пити горілку плешивого....а якщо вона з новічком...
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19.10.2022 08:32 Ответить
Ще б маленькі італійські хлопчики могли б допомогти.
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19.10.2022 08:53 Ответить
"Відновив відносини з Путіним? Ні, я розповів маленьку історію...", - відповів він журналістам на виході з парламенту у вівторок. А координатор "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні заявив, що Берлусконі мав на увазі історію, яка мала місце ще у 2008 році. Джерело:

Однажды в 2008 Антонио Таяни без предупреждения заехал домой к Сильвио Берлускони, но никто его не встретил. "Странно", - подумал Таяни и решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки. Там он увидел Берлускони и п*тина, лежащих голыми на постели. Антонио спрашивает Берлускони:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы залили фетуччини соусом болоньез?
- Нет
- Вы засовывали пиццу в попомпейскую печь?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы делали пасту со свежей моцареллой?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали мафиозную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы устроили Меркуцио жесткое перкуццио?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели комедию дель арте на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы углублялись в темные воды Венеции?
- Нет
- Вы делали лазанью с веронской колбасой?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку старого неббиоло?
- Нет
- Вы пришвартовали "Буцефал" ко дворцу дожей с заднего причала?
- Нет
- Вы посетили театр Ла Скала, где пел тенор Пьер Делла?
- Нет
- Вы провели геодезию на Сицилии?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали Пиноккио в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли генуэзскую галеру на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в мафиозный клан?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Э-гейское море?
- Нет
- Вы взяли "Фиат" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили синьора Фаллоне с синьором Ануссио?
- Нет
- Вы исследовали римский акведук?
- Нет
- Вы сходили в термы "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы набросили резиновую сеть на гладиатора-копьеносца?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы десантировали Отто Скорцени в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы отправили длинного Арлекино заглянуть к Панталоне?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в дела Коза Ностра?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в мир Карабаса-Барабаса?
- Нет
- Вы проанализировали черный рынок?
- Нет
- Вы приготовили капуччино с молоком?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце дель аморе в чернозем?
- Нет
- Вы сделали лазанью?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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19.10.2022 09:07 Ответить
Коли ви уже здохнете, кондоми старі? Уже пора до Пекла!
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19.10.2022 09:13 Ответить
иди ***** макоронник вместе с *************!
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19.10.2022 09:27 Ответить
"Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів"!!!🙄 Господи, яке ж воно жалюгідне!😀 Є чим "пишатися"!)))
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19.10.2022 09:28 Ответить
Проститука думает что клиент в нее влюбился. Ты даун хоть бы сдал на анализ ту водку которую тебе КГБ прислало
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19.10.2022 09:45 Ответить
погеились?
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19.10.2022 10:05 Ответить
Без водки берлускони дохнут
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19.10.2022 10:13 Ответить
Наглядна демонстрація різниці між геями і ботоксними підірасТ.ми.
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19.10.2022 10:39 Ответить
А ночевать с ним в Тайге в одной палатке не пробовал, случайно?
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19.10.2022 10:59 Ответить
Тут возможны и голубые волны между двумя пацанами.
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19.10.2022 17:51 Ответить
 
 