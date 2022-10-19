США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, если нужно будет реагировать, - Пентагон

США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США полностью готовы к любым ядерным сценариям и продолжают пристально следить за ситуацией. Он отметил, что Пентагон не видит ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия приняла решение применить ядерное оружие.

"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать", — сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет.

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