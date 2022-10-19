США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, если нужно будет реагировать, - Пентагон
США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ.
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, США полностью готовы к любым ядерным сценариям и продолжают пристально следить за ситуацией. Он отметил, что Пентагон не видит ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия приняла решение применить ядерное оружие.
"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать", — сказал Райдер.
Генерал подчеркнул, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет.
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Конечно лучше иметь ракеты с такими характеристиками,но в сегодняшних условиях Украине мало реально наладить выпуск ракет
Миттєво запишуть у терористи, а потім - повна ізоляція, санкціїї і віддадуть Україну оркам на гвалтування.
Ну так это можно исправить.
ЛЮБОЙ военный ответ со стороны США (НАТО) будет означать вступление в войну на стороне Украины и даст путлеру железобетонные основания для нанесения ответных ударов. Путлер уже давно доказал всему миру, что он ******* на голову и делает что хочет. Поэтому ответные удары вполне могут быть нанесены ядерным оружием (у него другого особо уже и не осталось). Это понимают в США и Европе.
Кто-то верит, что из-за Украины мир развяжет ядерный армагедон?
В военный ответ Запада я верю (и то не на 100%) только в случае массированного применения тактического ЯО. Но это маловероятно, т.к. в этом случае россия моментально лишится всех своих союзников, симпатиков и партнеров. И станет мировым изгоем не в фигуральном, а в буквальном смысле. За этим последует полный экономический крах и распад россии.
Прохання до Штатів - не обмежувати себе допомогою віслюка у ядерному питанні.