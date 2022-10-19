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Новости Война
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США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, если нужно будет реагировать, - Пентагон

райдер,пет

США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США полностью готовы к любым ядерным сценариям и продолжают пристально следить за ситуацией. Он отметил, что Пентагон не видит ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия приняла решение применить ядерное оружие.

"Вы знаете, опять же, другие сообщали, что будут последствия, но я не собираюсь вдаваться в подробности, кроме как сказать, что мы стоим на страже 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и были бы готовы, если бы нам пришлось реагировать", — сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что у США есть надежный потенциал стратегического сдерживания, который существует уже много лет.

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Пентагон (1449) россия (95418) США (26511) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+15
Пентагон - серьезная контора, и в отличии от скрепных поносцев, зря говорить не будет, они после высеров кацапских пропогандонов и *****, срущего в чемодан, кукарекающих о ЯО, люди серьезные и "за базар отвечают"
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19.10.2022 07:40
+12
теріторія буде забруднена заражена на десятки років як чернобиль тільки сильніше. треба жорстка відповідь. в Україні багато відработанаго плутонію 238 240 ізотопів. це сотні тонн. можно зробити з москви чернобиль у квадраті. всім москвітам там вже не жити буде. а ще белгород ростов воронеж . щоб розуміли добре їм не буде
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19.10.2022 07:45
+6
Дуже раді,що США до цього готові.Ми тільки не готові,бо горіти будемо ми тут,а не вони там.
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19.10.2022 07:38
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Дуже раді,що США до цього готові.Ми тільки не готові,бо горіти будемо ми тут,а не вони там.
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19.10.2022 07:38 Ответить
теріторія буде забруднена заражена на десятки років як чернобиль тільки сильніше. треба жорстка відповідь. в Україні багато відработанаго плутонію 238 240 ізотопів. це сотні тонн. можно зробити з москви чернобиль у квадраті. всім москвітам там вже не жити буде. а ще белгород ростов воронеж . щоб розуміли добре їм не буде
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19.10.2022 07:45 Ответить
А хто це буде робити?Єрмак с Зе і "агрохімією"?І яким чином це все до москви доправити?У відрах?
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19.10.2022 07:51 Ответить
Для этого нужно иметь сотни безпилотников радиусом тыс км-чтобы они могли доставить ядерный мусоп=р прямо в центр москвы,питерв=а и прочих рашистских городов. Именно сотни чтобы хотя-бы третья часть долетела а те что будут сбиты по дороге-загрязнят окрестности этих городов.
Конечно лучше иметь ракеты с такими характеристиками,но в сегодняшних условиях Украине мало реально наладить выпуск ракет
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19.10.2022 09:58 Ответить
Ніхто у світі не дозволить нам це зробити. Бо гуманісти.
Миттєво запишуть у терористи, а потім - повна ізоляція, санкціїї і віддадуть Україну оркам на гвалтування.
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19.10.2022 13:13 Ответить
влупити по москві, воронежу, ростову брудною бомбою с плутонієм, хай знають. ни что на земле не проходит беслеееедно
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19.10.2022 07:39 Ответить
Пентагон - серьезная контора, и в отличии от скрепных поносцев, зря говорить не будет, они после высеров кацапских пропогандонов и *****, срущего в чемодан, кукарекающих о ЯО, люди серьезные и "за базар отвечают"
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19.10.2022 07:40 Ответить
Ну може Путiн злякаеться наслiдкiв й не буде робити цього, якщо йому пояснити ,що буде. Вiн психопат, але за себе переживае теж
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19.10.2022 07:41 Ответить
Вторгнення в Україну теж почалось з навчань
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19.10.2022 08:07 Ответить
зникнення ху@ла/пропаганди для орка - смерть, через жах усвідомлення нікчемності існування ху@лостану
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19.10.2022 08:16 Ответить
Лучшее реагирование- превентивный термоядерный удар США по Параше.
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19.10.2022 08:18 Ответить
Нейтронними боєголовками треба знести всю гопоту з поверхні планети,і парашу,і кетай,і засран,і інших обізян!
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19.10.2022 08:31 Ответить
При малейшем поползновении "срущего в чемодан карлика" к ЯО, Пентагон гарантирует мгновенное уничтожение всей своры главарей кремлевского Паханата с последующим расчленением руSSкой Федерастии.

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19.10.2022 08:49 Ответить
Чернобыль до Москвы не дошёл, и весь мир под ядерным шантажом.
Ну так это можно исправить.
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19.10.2022 08:57 Ответить
А що заважає привентивно знищити Хла?!
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19.10.2022 09:15 Ответить
А я чет не очень
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19.10.2022 09:26 Ответить
Я примерно знаю как это будет:выразят глубокую озабоченность и будут смотреть как параша наносит тактические ядерные удары по Украине. Ни одна страна никогда не надеется на другую сторону в вопросе своей безопасности. Это всеравно что вы ключи от дома оставляете у соседей и соседям покупаете решетки на окна,бронедверь а своя квартира с фанерной дверью и в окно может школьник заезть. Не будет Запад ввязыватся в ядерный конфликт ради Украины-Западу жороже своя земля и жизни своих людей. С 14 года мы увидели что такое "гарантия безопасности" от Запада в Будапештском меморандуме. Спросите у Поляков-в 39 году им очень помог военный союз с Анлией?(которая формально обьявила войгну Германии но военных действий в поддержку Польши не вела). Не будьте детьми,давайте на себя расчитывать
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19.10.2022 10:04 Ответить
Нет никакого адекватного ответа, кроме "страшных" санкций и глубокой озабоченности.
ЛЮБОЙ военный ответ со стороны США (НАТО) будет означать вступление в войну на стороне Украины и даст путлеру железобетонные основания для нанесения ответных ударов. Путлер уже давно доказал всему миру, что он ******* на голову и делает что хочет. Поэтому ответные удары вполне могут быть нанесены ядерным оружием (у него другого особо уже и не осталось). Это понимают в США и Европе.
Кто-то верит, что из-за Украины мир развяжет ядерный армагедон?

В военный ответ Запада я верю (и то не на 100%) только в случае массированного применения тактического ЯО. Но это маловероятно, т.к. в этом случае россия моментально лишится всех своих союзников, симпатиков и партнеров. И станет мировым изгоем не в фигуральном, а в буквальном смысле. За этим последует полный экономический крах и распад россии.
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19.10.2022 10:25 Ответить
У вас не хватает смелости не то что ответить а отключить их всех от Свифта да просто вырубить им Интернет.Поэтому похоже на договорняк .
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19.10.2022 12:55 Ответить
Коли Шрек дістав стрілу у дупи і знепритомнів, Віслюк заволав: - Я надто молодий, щоб ти помирав!
Прохання до Штатів - не обмежувати себе допомогою віслюка у ядерному питанні.
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19.10.2022 13:44 Ответить
 
 