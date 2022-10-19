В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Развожаев сообщил о работе ПВО и якобы сбитии беспилотника в районе Бельбека

Утром 19 октября в оккупированном Крыму, в районе Севастополя, были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местный телеграмм-канал сообщает, что взрыв был такой силы, что даже "стены тряслись".

Между тем, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщает о якобы работе ПВО.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - отметил он.

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