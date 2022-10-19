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Новости Война
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В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Развожаев сообщил о работе ПВО и якобы сбитии беспилотника в районе Бельбека

севастополь

Утром 19 октября в оккупированном Крыму, в районе Севастополя, были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местный телеграмм-канал сообщает, что взрыв был такой силы, что даже "стены тряслись".

Между тем, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщает о якобы работе ПВО.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - отметил он.

Также смотрите: В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО

беспилотник (3564) Крым (26373) ПВО (2727) город Севастополь (1760)


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Шооо "мапєд" не туди залетів?
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19.10.2022 08:23 Ответить
а нам для чого ця новина? інструктори які в криму зараз там щось не те настроїли якийсь відхиливсь та збили не робіть і цього новин то не бавовна бо деякі пишуть про бавовну
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19.10.2022 08:26 Ответить
Якщо не чути вибухів ізвозжджаєв також повідомляє про работу ппо або не ізвождзджаєв....
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19.10.2022 08:54 Ответить
Развозжаєв повідомив про "ніби то збиття"🤔
Ніби то й новина, можна і прочитати навіть ніби то й одним оком і запам'ятати, але нахєра... в тому числі і запам'ятовувати 😝😝😝😝😝😜🤪
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19.10.2022 09:44 Ответить
Севастополь - місто вибухів.
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19.10.2022 11:56 Ответить
Учи. учи - одни двойки... Севас - мсто вати(хлопка).
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16.01.2023 07:15 Ответить
 
 