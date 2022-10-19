РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости
13 161 31

Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему 22 млн евро взятки: Вытаращил глаза от такой наглости, а затем пошел в НАБУ

філатов

Нардеп VIII созыва Максим Микитась действительно пытался дать 22 млн евро взятки Борису Филатову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, вы уже прочитали эту новость. …Да, подтверждаю, это - правда. Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали. Расскажу лишь о своих мотивах", - отметил он. 

Далее он перечисляет свои мотивы:

1. Нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране.

2. Если мы хотим, чтобы нашим детям и внукам досталась успешное и справедливое государство, которым хочется гордиться, то каждый из нас должен приложить к этому личные усилия. В том числе, борясь с коррупцией.

3. Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов. Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции".

4. После этой истории, надеюсь, что всякие жулики, наконец, перестанут лезть ко мне с неприличными предложениями, а некоторые мои подчинённые всё-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать.

5. Кроме этого, теперь всякая политическая и медийная падаль не сможет танцевать на моём честном имени, рассказывая, что я краду на ларьках, кладбищах и покраске подъездов.

Также смотрите: Мэра с Киевщины разоблачили на махинациях с недвижимостью на 8,7 млн грн, - НАБУ. ФОТО

"Последнее. Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном Суде меня спросят, что я сделал правильного и, одновременно, весёлого, то с ухмылкой я отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить её себе", - резюмирует Филатов.


Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему 22 млн евро взятки: Вытаращил глаза от такой наглости, а затем пошел в НАБУ 01
Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему 22 млн евро взятки: Вытаращил глаза от такой наглости, а затем пошел в НАБУ 02

НАБУ (4219) взятка (6154) Филатов Борис (561) Микитась Максим (153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Філатов відразу зрозумів, що це підстава.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:00
+13
А на Микитасі мабудь була закреплена прослушка
показать весь комментарий
19.10.2022 09:04
+12
Микитась настільки зашкварений, що треба було бути ідіотом, щоб мати з ним справу. Але вражає нахабство цього Микитася. Невже він настільки впевнений, що Татаров і ОП все закриють?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Філатов відразу зрозумів, що це підстава.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:00 Ответить
Місто Дніпро при команді Філатова до масштабного вторгення ставало європейським містом по всім показникам
показать весь комментарий
19.10.2022 10:26 Ответить
Ну да, за парковку люди платят на Кипр филатову, облагородил улочки возле ресторанов своих дружков. А центральный проспект весь в ямах и без тротуаров и машины напихана везде чтоб этому пи..у и его дружкам не платить 20гривееь в час. Очень по европейски.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:07 Ответить
Що я щойно прочитав?..
показать весь комментарий
19.10.2022 09:02 Ответить
Оду філатова собі коханому.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:06 Ответить
А на Микитасі мабудь була закреплена прослушка
показать весь комментарий
19.10.2022 09:04 Ответить
Микитась настільки зашкварений, що треба було бути ідіотом, щоб мати з ним справу. Але вражає нахабство цього Микитася. Невже він настільки впевнений, що Татаров і ОП все закриють?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:04 Ответить
О! А філатов не ідіот.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:07 Ответить
Идет большая ИГРА Татаров, Микитась, ДБР уголовное дело против каких то мужиков, что отжимали Укрбуд... И в самый разгар скандала и что самое главное войны( когда никто реально в Украину денег не даст), фактически подследственный Мыкытась идет пропонувати 22 ляма взяток по "собственной" воле? Смешно. Цырк.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:22 Ответить
Микитась не до того звернувся. Філатов цього питання не вирішує
показать весь комментарий
19.10.2022 09:04 Ответить
тепер микитася з "прослушкою" потрібно відправити до фуйла
показать весь комментарий
19.10.2022 09:06 Ответить
Обнулити Микитася --- гроші на фронт .
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09 Ответить
Які гроші? Там немає ще ніяких грошей. Він почав ділити шкуру не вбитого ведмідя. Пояснюю. Якийсь там банк європейський, готовий видати кредит в 220 млн. євро на будівництво станції метро в дніпрі. Цей мундель, прийшов до Філатова з тим, щоб той дав йому виграти тендер. А в замін обіцяв відкат в розмірі 10% від цього кредиту, які буде виплачувати на протязі 5 років. Якось так😀 Тому Філатов і відмовився. Був би там кеш, то взяв би.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:28 Ответить
Я мав в виду шо за такі продєлки -- Микитась же не злидар --- конфіскація нажитого непосильним трудом -- і на фронт .
показать весь комментарий
19.10.2022 10:36 Ответить
Шуткуєте? Все вкрадене у України бабло заноситься в пліснявий общак, а потім беня з дерьмаком рІшають, кому скільки.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:59 Ответить
А НАБУ -- вони ж наче самостіині .
показать весь комментарий
19.10.2022 11:01 Ответить
Наче. Та не вони вирок виносять. Суд портнова-татарова, ну і малюськи.
Трухіна, он, і за кермом не було, він у лісі гуляв. І плювати на свідчення та відео.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:34 Ответить
Суди в нас як держава в державі .
показать весь комментарий
19.10.2022 11:57 Ответить
Из всех застройщиков Киева микитась самая наглая и подлая персона.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:16 Ответить
зато Укрбуд всегда строил кирпичные дома на века а не из говно - шлабоблков
показать весь комментарий
19.10.2022 12:34 Ответить
Цегляних будинків давно ніхто не будує. Практично усе житло зараз каркасно-монолітний залізобетон. І матеріал стінового заповнення залежить від класу будинку, а не від того, хто його будує. Для житла класу "преміум" це буде цегла/кератерм, а для соціального житла класу "економ" - блоки з газобетону. Шлакоблоки в житловому будівництві практично не використовуються.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:22 Ответить
А чому саме 22, а не 20, чи 25? Чи микитась чайові собі відстібнув? Ну, а мальчік боря молодець, якщо вчинив це богоугодне діяння. Але схоже на підставу, щоб вже зовсім зачистити Дніпро від бєнєних ворогів
показать весь комментарий
19.10.2022 09:17 Ответить
10% від 220
не 11 і не 9
показать весь комментарий
19.10.2022 09:43 Ответить
Предлагать Боре ВСЕГО лишь, какие то 22 млн єуро? Конечно Боря обиделся! Он на киосках и ремонтах столько за месяц в Днепре зарабатывает!
показать весь комментарий
19.10.2022 09:18 Ответить
Подальший розвиток справи Микитася покаже, що це була провокація хабаря Філатову
показать весь комментарий
19.10.2022 09:44 Ответить
Опять народ лапшу словил прелую. Дело то в том гнусное, что и война не отменила мразоту, как мутили бабло, так и прёт далее. Давно предлагаю, только мелком двери пометить и с вечера, а к утру управиться! Метод работал всегда. Тем более война---- спишет. Давайте начнем. Арматура ещё есть. Или мы их, или они нас перепродажу в который раз.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:44 Ответить
Ключові слова: "не беру участі у жодних комбінаціях правоохоронних органів". Тобто "хлопчик Боря" просьок, що його ловлять.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:47 Ответить
верю честному филатову, который живет на одну зарплату
показать весь комментарий
19.10.2022 09:54 Ответить
одни святые
показать весь комментарий
19.10.2022 10:31 Ответить
Хай паразити жруть один одного,вони ще залишаться але їх буде менше.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:36 Ответить
 
 