Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему 22 млн евро взятки: Вытаращил глаза от такой наглости, а затем пошел в НАБУ

Нардеп VIII созыва Максим Микитась действительно пытался дать 22 млн евро взятки Борису Филатову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, вы уже прочитали эту новость. …Да, подтверждаю, это - правда. Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали. Расскажу лишь о своих мотивах", - отметил он.

Далее он перечисляет свои мотивы:

1. Нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране.

2. Если мы хотим, чтобы нашим детям и внукам досталась успешное и справедливое государство, которым хочется гордиться, то каждый из нас должен приложить к этому личные усилия. В том числе, борясь с коррупцией.

3. Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов. Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции".

4. После этой истории, надеюсь, что всякие жулики, наконец, перестанут лезть ко мне с неприличными предложениями, а некоторые мои подчинённые всё-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то я никого не буду прикрывать.

5. Кроме этого, теперь всякая политическая и медийная падаль не сможет танцевать на моём честном имени, рассказывая, что я краду на ларьках, кладбищах и покраске подъездов.

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"Последнее. Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном Суде меня спросят, что я сделал правильного и, одновременно, весёлого, то с ухмылкой я отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить её себе", - резюмирует Филатов.





