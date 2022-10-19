Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского. Астана просила заменить его после скандала с Москвой
Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разразился дипломатический скандал между Астаной и Москвой.
Указ об увольнении Врублевского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в документе.
Недавно российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".
"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.
В начале октября из-за возвращения Врублевского МИД РФ вызвал посла Казахстана. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила тогда: "К глубокому сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью".
Казахстан возмутился словами Захаровой и в свою очередь вызвал посла РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"восток дело тонкое"
На кой х* он уволил посла???
Про немцев также говорили в 40е
"Путин не *****? Ну извините"
зеленский 👎👎👎 лайно
а навіщо тоді воювати проти рашки?
В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны, дипломатов, пойманых на шпионаже не расстреливают, а высылают и т.д.
А Зеленский набрал в послы каких-то КВНщиков, для которых главное - ляпнуть что-то такое, чтоб зал оху.....
Читай: "В цивилизованных государствах......."
руських надо убивать сейчас-что бы не пришлось убивать нашим детям
Про будущее?
Принцип понятен?
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!
https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!
https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80 https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D
https://pbs.twimg.com/media/FfRUxsNXgAApDQv?format=png&name=360x360
Посол нічого не сказав про казахів: він сказав про кацапів!
З якими Україна веле війну!
А мавпи зелені, в черговий раз показали свою імпотентність та безхребетність.
@ORazumnij
22 жовтня стікає 90 днів,коли коломой находиться на теріторії України, після позбавлення громадянства. Видадуть?
Ваван,в вашем концлагере было все...СССР,...СНГ...,ОДКБ...,Варшавский договор..,Тюремный Тайожный Союз,..и даже Варшавский договор с целой Югославией...,ваван вы все просрали ..шо Тибе ещё надо Окурок ..?...😛путлер Капут ты Петух🐓 долбанный....🤣
Хмырь па любасу ответит....зуб даю...