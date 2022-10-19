Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского. Астана просила заменить его после скандала с Москвой

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разразился дипломатический скандал между Астаной и Москвой.

Указ об увольнении Врублевского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в документе.

Недавно российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.

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В начале октября из-за возвращения Врублевского МИД РФ вызвал посла Казахстана. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила тогда: "К глубокому сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью".

Казахстан возмутился словами Захаровой и в свою очередь вызвал посла РФ.