РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости
9 753 89

Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского. Астана просила заменить его после скандала с Москвой

петро,врублевський

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разразился дипломатический скандал между Астаной и Москвой.

Указ об увольнении Врублевского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в документе.

Недавно российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.

Также читайте: Казахстан меняет военную доктрину: там увеличат "боевой потенциал" и усилят систему терробороны

В начале октября из-за возвращения Врублевского МИД РФ вызвал посла Казахстана. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила тогда: "К глубокому сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью".

Казахстан возмутился словами Захаровой и в свою очередь вызвал посла РФ.

Зеленский Владимир (20268) Казахстан (781) посол (1796) увольнение (2675)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Врублевський сказав правду, а кацапи правди не *******
показать весь комментарий
19.10.2022 09:08
+36
Зєля проти вбивства кацапів? Може треба ЗСУ "пєрєстать стрєлять"?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09
+34
Увольнять дипломата с адекватной, проукраинской позицией - позорное решение. Настоящий государственник на такое не пошел бы.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Казахстан ніяк не вилізе з-під кремля.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:06 Ответить
Йому вилізати потрібно "помалу". Тільки тепер казахи створюють тер оборону
"восток дело тонкое"
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09 Ответить
Що, хазяін приказал, миттєво до виконання, так зелене ? Яке ж ти огидне !
показать весь комментарий
19.10.2022 11:10 Ответить
скорее зе ніяк не вилізе з-під кремля.
На кой х* он уволил посла???
показать весь комментарий
20.10.2022 00:11 Ответить
Депутата СН шевченко, туди назначить...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:07 Ответить
Врублевський сказав правду, а кацапи правди не *******
показать весь комментарий
19.10.2022 09:08 Ответить
А Бубочка шо "оббисрався" ( идиома) я бы послу Герой Украины ещё бы дал...не с таким переляком это не дело.....у нашего гидранта...
показать весь комментарий
19.10.2022 10:49 Ответить
Задача посла решать вопросы в пользу страны. Можно говорить правду, можно неправду- дело делай. А просто сказать и поставить Казахстан( который если не союзник, то явно, но враг) в положение ЗЮ-ето работа не дипломата, а бологгера.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:15 Ответить
Офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров https://www.zakon.kz/6024582-vlasti-kazakhstana-ne-prediavliali-trebovanii-o-vydvorenii-posla-ukrainy-mid-rk.html повідомив, що Казахстан не висував вимогу видворити Петра Врублевського: «Як ми повідомляли, посол України перебуває у відпустці. Вимог про видворення казахстанська влада йому не висувала. Цілком можливо, що він зараз консультується про подальшу свою кар'єру».
показать весь комментарий
19.10.2022 23:49 Ответить
Официально не требовал. Сути это не меняет.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:52 Ответить
це дипломатія
показать весь комментарий
20.10.2022 00:00 Ответить
Зєля проти вбивства кацапів? Може треба ЗСУ "пєрєстать стрєлять"?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09 Ответить
не проти вбивства просто Казахстан вимагає чи нам посратись ще з ними?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11 Ответить
С ними никто "не срался", они ничем не лучше Лукашенко , не проголосовали в ООН , против псевдореферендума , а их казахи воюют на стороне рашистов‼️🤢 прогнулся , как всегда
показать весь комментарий
19.10.2022 09:28 Ответить
Хіба він щось погане сказав про Казахстан?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:28 Ответить
82% населения рашки за уничтожение Украины и украинцев! Не, не слышали!
показать весь комментарий
19.10.2022 09:35 Ответить
Всё правильно сказал.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:10 Ответить
Таки прогнулись казахи под машку Захарову, и наши тоже хороши, подливы напускали, на правду не обижаются
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11 Ответить
Прогнулись казахи - це іхня справа, а прогнулась Зелень - наша. А це очевидно, далі буде.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:32 Ответить
Це ж Зеля ! І Росія і Казахстан очікували що він прогнеться!
показать весь комментарий
19.10.2022 09:38 Ответить
Увольнять дипломата с адекватной, проукраинской позицией - позорное решение. Настоящий государственник на такое не пошел бы.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11 Ответить
А Дещіцу за « путин *****» звільнили з посади міністра МЗС і відправили в Польщу в 2014 р
показать весь комментарий
19.10.2022 09:13 Ответить
Конечно же не за это. Дещица был в.о., после победы на выборах, Порох предсказуемо заменил его на своего человека - Климкина.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:18 Ответить
В том то и дело,что Зеля не государственник, он пародия президента, Иуда
показать весь комментарий
19.10.2022 12:05 Ответить
Браво ВРУБЛЕВСЬКИЙ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
19.10.2022 09:12 Ответить
Нормально сказал он для военного времени

Про немцев также говорили в 40е
показать весь комментарий
19.10.2022 09:14 Ответить
Наградить орденом и назначить послом в Британию. Оркам наши дипломаты давно как кость в горле
"Путин не *****? Ну извините"
показать весь комментарий
19.10.2022 09:14 Ответить
Врублевский 👍👍👍 респект
зеленский 👎👎👎 лайно
показать весь комментарий
19.10.2022 09:15 Ответить
+++
показать весь комментарий
19.10.2022 20:01 Ответить
Москва наказала, Зеленський виконав.
а навіщо тоді воювати проти рашки?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:20 Ответить
Ганебне рішення зе-влади.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:34 Ответить
что бы убивать кацапов по заветам врублевского
показать весь комментарий
19.10.2022 12:17 Ответить
Посол молодець! Правду сказав. Щодо рішення Зелі ....
показать весь комментарий
19.10.2022 09:20 Ответить
Ти диви як швидко він виконав просьбу обурених російських дипломатів. ЗЕ, а чому ж ти не позавязуєш морди своїм бидлюкам, які бикують до західних партнерів?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:21 Ответить
"Просьбу" Астани. Там великими літерами в заголовку написано
показать весь комментарий
19.10.2022 09:42 Ответить
деякі люди читають не тільки заголовки, спробуйте і ви
показать весь комментарий
19.10.2022 09:44 Ответить
Ну так процитуйте, де там в тексті було про "просьбу"
показать весь комментарий
19.10.2022 09:49 Ответить
читайте "між рядками"
показать весь комментарий
19.10.2022 09:55 Ответить
Зрозуміло
показать весь комментарий
19.10.2022 09:59 Ответить
от і добре
показать весь комментарий
19.10.2022 10:01 Ответить
а перед этим была просьба кремля - так что токаев прогнулся и зеленский то же
показать весь комментарий
19.10.2022 12:18 Ответить
Є відомі слова Еренбурга,здається,"Убєй нємца" називаються. для нас там тільки треба замінити нємєц на кацап але Наполеон Боневтік так не думає...Можливо він у думках замінює тут німця на українця...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:24 Ответить
А вот интересно - тут есть хоть кто-то, осиливший 10 классов?
В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны, дипломатов, пойманых на шпионаже не расстреливают, а высылают и т.д.
А Зеленский набрал в послы каких-то КВНщиков, для которых главное - ляпнуть что-то такое, чтоб зал оху.....
показать весь комментарий
19.10.2022 09:27 Ответить
Видно , что ты 🤖из 🇷🇺💩 рабсияции
показать весь комментарий
19.10.2022 09:31 Ответить
Видно, что ты дятел.
Читай: "В цивилизованных государствах......."
показать весь комментарий
19.10.2022 09:38 Ответить
кацап ты бред несешь а Врублевский все правильно сказал
руських надо убивать сейчас-что бы не пришлось убивать нашим детям
показать весь комментарий
19.10.2022 12:20 Ответить
Специально для идиотов - язык дипломатии отличается от языка форума.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:46 Ответить
Что он сказал лишнего?
Про будущее?
показать весь комментарий
19.10.2022 09:50 Ответить
Нужно было сказать не "Чем больше мы убьем россиян сейчас .......", а "Чем больше мы убьем вторгшихся на нашу землю россиян сейчас ....."
Принцип понятен?
показать весь комментарий
19.10.2022 10:13 Ответить
А куди приліпити ту сотню мільйонів кацапів, котрі підтримують війну в Україні?
показать весь комментарий
19.10.2022 10:50 Ответить
Друг мой, ты читал мой первый пост? "В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны....". Так вот в соответствии с ними гражданское население, пусть оно и "поддерживает", убивать НЕ полагается.
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!

https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80

показать весь комментарий
19.10.2022 11:18 Ответить
Друг мой, ты читал мой первый пост? "В цивилизованных государствах есть общепринятые правила - правила и обычаи войны....". Так вот в соответствии с ними гражданское население, пусть оно и "поддерживает", убивать НЕ полагается.
Да и зачем? Им нужно поставить нового царя, который объяснит им, что Китай - исконная русская земля, русский с кийцем - братья навек, и пусть с Китаем воюют!

https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%80 https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D
показать весь комментарий
19.10.2022 13:47 Ответить
Ну да им заявлять на весь мир что убивать, грабить и насиловать, это можно! Здесь посол сказал правду, увольнять не за что! Мы из Украины!
показать весь комментарий
19.10.2022 09:31 Ответить
Клован-чмо. Ну добре-казахи попросили. Ну так візьми та признач Врублевського в сусідню з Казахстаном країну. В Китай наприклад. Зроби хоть щось оригінальне.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:33 Ответить
Такі призначення робляться за згодою приймаючої сторони і не за лічені тижні. Соромно адептам генія дипломатії це не знати
показать весь комментарий
19.10.2022 09:44 Ответить
Ну і як це відміняє те,що я написав? Аби ото тільки перднути зеленим.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:51 Ответить
До чого тут Порошенко? До чого тут "сьогодні"? Ох, ці упороті🤦
показать весь комментарий
19.10.2022 10:14 Ответить
не отмазывай зеленых терпил
показать весь комментарий
19.10.2022 12:22 Ответить
Ясно, что важнее не портить отношения с Казахстаном. Но, пля, как же бесят вот такие "прогибы".
показать весь комментарий
19.10.2022 09:35 Ответить
І не тільки в Казахстані...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:55 Ответить
А шо за фігня, знову на забаганки кацапів реагуємо???????? Вже забули чим закінчується какая разніца і сайдьомся па сєрєдінє...
показать весь комментарий
19.10.2022 09:51 Ответить
Валєра Ананьєв :"Яйця Володимира Олександровича Зеленського почали рости ще за каденції Петра Олексійовича."
показать весь комментарий
19.10.2022 09:54 Ответить

https://pbs.twimg.com/media/FfRUxsNXgAApDQv?format=png&name=360x360
показать весь комментарий
19.10.2022 10:25 Ответить
Если бы у Зеленского были яйца то он бы не молил о прощении у Кадырова.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:10 Ответить
Очень печально, что и Украина и Казахстан поступили именно так, как хотел Кремль
показать весь комментарий
19.10.2022 09:55 Ответить
бубочка вынужден был уволить дипломата а то ***** нападеть
показать весь комментарий
19.10.2022 10:03 Ответить
Зелені дебіли.
Посол нічого не сказав про казахів: він сказав про кацапів!
З якими Україна веле війну!
А мавпи зелені, в черговий раз показали свою імпотентність та безхребетність.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:09 Ответить
Ілона Маска, який передав Україні 25 тисяч станцій Стар Лінк і фактично фінансує супутниковий зв"язок усих ЗСУ зі свого кармана можна посилати накуй всім кому завгодно в Україні за 3 пости в твіттері. А якщо ви щось скажете проти кацапні в Казахстані, то вас виженуть з роботи. І чим це нам такий дорогий Казахстан, він навіть на соту частину не допоміг Україні, від того, що зробив Ілон. Тут знову стирчать волохаті мерзенні вуха агента фсб Козирь.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:17 Ответить
не позорься со своим продажным маском - он получил из бюджета США дотаций на 7 млрд $ - так что пусть завали свое хлебало про "бесплатный старлинк"
показать весь комментарий
19.10.2022 12:25 Ответить
НепиZжений

@ORazumnij

22 жовтня стікає 90 днів,коли коломой находиться на теріторії України, після позбавлення громадянства. Видадуть?
показать весь комментарий
19.10.2022 10:21 Ответить
вопрос знатокам - куда же каломойша выедет что-бы не нарушить визовый режим в Украине?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:27 Ответить
Треба підвищити.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:32 Ответить
І Путлєр і казахі знали що Зеля прогнеться !
показать весь комментарий
19.10.2022 10:49 Ответить
Було б правильно, якби одночасно звільнили і одразу призначили послом, наприклад, в одну із серйозних країн.
показать весь комментарий
19.10.2022 10:54 Ответить
Зеля позвони путлеру и скажи...
Ваван,в вашем концлагере было все...СССР,...СНГ...,ОДКБ...,Варшавский договор..,Тюремный Тайожный Союз,..и даже Варшавский договор с целой Югославией...,ваван вы все просрали ..шо Тибе ещё надо Окурок ..?...😛путлер Капут ты Петух🐓 долбанный....🤣
Хмырь па любасу ответит....зуб даю...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:07 Ответить
Дипломат должен прежде всего выполнять свою работу, а не болтать... Держать язык за зубами и делать то, что нужно. Свою работу в Казахстане Врублевский провалил. Зато попиарился в соцсетях.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:32 Ответить
за одно то что обосрал твоих кацапов - уже молодец
показать весь комментарий
19.10.2022 12:28 Ответить
Він сказав правду! Але ж він дипломат! Дипломати мають красиво про це говорить.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:56 Ответить
ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ПРОТИВ СМЕНЫ ПОСЛА УКРАИНЫ. ВЛАСТЬ ҚАЗАҚСТАНА ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ИСТИННОЕ ЛИЦО. ВСЕ БУДЕ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
19.10.2022 13:11 Ответить
 
 