Переговоры между Украиной и Израилем сорвались из-за вмешательства РФ, - израильская газета Haaretz
Министр обороны Украины Алексей Резников планировал в понедельник телефонный разговор со своим израильским коллегой Бенни Ганцем. Но звонок был отменен.
Об этом со ссылкой на собеседников в израильском и украинском правительствах сообщает израильская газета Haaretz, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Издание сообщает, что в понедельник, 17 октября, Израиль отклонил запрос Украины на разговор. Украинские официальные лица говорят, что переговоры действительно инициировала израильская сторона, и сделала это несколько дней назад.
Автор статьи обращает внимание, что буквально незадолго до срыва в понедельник утром Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.
Источник в Израиле сообщил, что причиной выпада Медведева было недавнее заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайа. Он выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.
По данным Haaretz, попытки наладить координацию между Израилем и Украиной начались еще несколько недель назад. В ближайшем окружении Ганца заявили, что переговоры важны для министра обороны Израиля и что он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней. Официальные лица в Украине выразили надежду, что планируемый разговор будет касаться возможности военного сотрудничества.
Издание напоминает, что Ганц и Резников в последний раз разговаривали в апреле. При этом украинский источник сообщил, что очередной разговор был запланирован на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор переносился пять раз. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, отменившим его за несколько часов до назначенного времени. Израильские чиновники отвергли эту претензию.
Офис министра обороны Израиля заявил, что он, как правило, не комментирует график Ганца. В то же время в официальном заявлении Минобороны Украины сказано, что ему вообще ничего не известно о разговоре между министрами, запланированном на понедельник или любой другой день.
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Я житель Ізраїлю і я щовечора, о 20.00 дивлюся головний випуск новин. Починаючи з 10.10., коли росія почала знищувати українську інфраструктуру та проводити варварські бомбардування міст, усі випуски розпочинаються з кадрів з України. Взагалі, якщо є якісь важливі зміни на фронті, це йде першою лінією.
Якщо затишшя, то так, українські новини йдуть другою лінією, бо Ізраїль така країна, що тут і своїх ворогів і новин про війну з ними вище даху.
А ви, пане Малко, судячи з однієї цієї гілки обговорення, таки міцно головою на євреях та Ізраїлі поїхали
Він у цій каламутній компанії якось осторонь стоїть.
До речі, я на 90% впевнений, що ви пишете з Росії.
Дивіться, у ********* українському правописі літера г=h
Звідси прізвище Netanyhu українською мовою пишеться Нетаньягу. Нетаньяху, це вже якось з сильним масквацьким акцентом
Все інше, це проблеми вашого кривого світогляду. У вашому випадку скоріше схоже на фізіологію. Якщо не поговорите про вашу "улюблену тему", тобто про євреїв, то вас починає розпирати і терміново треба полегшитись. Ось ви й полегшуєтесь. На здоров'я, але мені не пишіть. На цьому все.
Я пишу дуже культурно і ввічливо, з великою симпатією та любов'ю до України, серце кров'ю обливається коли бачу, що там творять російські нелюди. Але при цьому також реагую і на ті темні та образливі небилиці, якими багато хто тут захоплюється
До речі, про Тору і монастир, адже це не я почав, а ви.
Вам і приємно, і психологічна розрядка, а з мене це стікає, як з гуски вода.
І всі у плюсах.
Як воно у Японії прийнято.
На прохідній заводу стоять гумові манекени з лицями персоналу, що управляє, від директора до цехових майстрів. І кожен в кінці роботи б'є ногою або рукою того, хто найбільше дістає. А хитрий автомат все враховує, і той, хто отримав найбільшу кількість стусанів, отримує також премію
Якщо їм цікаво дивитися на злісних тіток, подібних до вас, це їх особистий вибір.
Спогади молодості. Занудьгував за лютими тітками, які гарчать замість слів. До хорошого звикаєш швидко. За багато років уже й забув, що люди (а жінки особливо) такими як ви бувають
Спасибі за спілкування.
Часу на все витратив зовсім небагато, а користь величезна.
Під звуки вашого мелодійного гарчання всю ностальгію як рукою зняло
Розочарування.
А я чомусь рахував, шо це я вам допоміг зняти психічну напругу.
"Я считаю", воно і вважаю і рахую.
Ну, що, мир, перемир'я чи подальша ескалація до остаточної перемоги?
"Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камне на камне не останется".
(Никита Сергеевич Майскожуков)
Да, букву "а" упустил, надо Netanyаhu. Механическая ошибка.
Но никак не Нитаньягу, там буквы "и" нет
Сектор Газа белуазит, Хевель Аза беиврит.
И то и это правильно в своем произношении.
От города Газа произошло название третьего состояния материи - газ
В чем вопрос?
Я с вашей пригожинской конторой не общаюсь.
Здесь пишут люди, каждый со своими прибамбахами, и их понять можно, у них дома война, но вот вас, служивую сволочь, я на дух не переношу.
Если что-то похоже на пригожинскую сволочь, изъясняется, как пригожинская сволочь и ведет себя, как пригожинская сволочь, то это пригожинская сволочь и есть.
Тут як і кругом в тирнеті, гавномьотчиків ольгієвців більше ніж треба
Вибачте за порівняння, навіть коли рф накладе купу гімна на голову ізраїлю, той спочатку спитає, чи не потрібний рф туалетний папір. Саме так розцінюю слова лаврова про гітлера і що найбільші антисеміти самі евреї, закриття "сохнут" в рф і т.д.
Чому так, не знаю. Варто розрізняти народ (людей) ізраїлю і владу, але поки враження таке, що подібна політика пояснюється незрозумілими для нас аргументами.
Обычную помощь у Израиля просить нужно, да и то тихо... Медицину, оборудку, снарягу всякую...
А оружие... не дадут они...
"Объяснения" - это просто слова.
а більше робити все тихо
Є багато симпатій, є рішення на найвищому рівні, підтримане всіма нашими експертами з безпеки, що ми не даємо зброю Україні".