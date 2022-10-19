Тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, были обнаружены в Лимане. ИНФОГРАФИКА
В освобожденном от российских захватчиков Лимане Донецкой области за прошедшие сутки обнаружили тела еще восьмерых убитых гражданских жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 12 человек вчера получили ранения", - сообщил председатель.
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С предполагаемым отступлением российских войск с правого берега Херсонской области что-то явно нечисто. Причем в самом инфернальном смысле.
Было бы так все просто - они б не назначали командующего объединенными силами СВО, не начинали б такую мобилизацию, не закупали б у Ирана дроны, не провели бы пристрелку по городам, не разгоняли бы по сеточкам анонсы новой волны 7 миллионов беженцев в Европу из городов с разрушенной инфраструктурой, не обещали бы сертификаты на жилье эвакуированным херсонцам и т.д.
Поэтому лучше просчитать самые тяжелые сценарии.
Например, уничтожение правого берега включая правобережный Херсон, затопление Каховской ГЭС, применение химического оружия, разрушение всех мостов через Днепр, чтоб блокировать ленд-лиз, снесение городов на линии донбасского фронта типа Бахмута, где застряли российские войска, подрыв Киевского водохранилища, тотальный обстрел всех областных центров - и тогда наступление мобиков по всем направлениям с севера и востока, и новая операция на одесском направлении (непонятно, что в Приднестровье).
Все диверсионные и террористические акты могут быть проведены чуть ли не за одну ночь.
Чмобиков фактически готовят для оккупационной армии на вымороченных территориях (деньги под строительство Хуснуллин уже выбил). Кириешки уже бьют копытом, чтобы возглавить весь новый госаппарат Украинского федерального округа.
Сценарий, при котором и ТЯО не понадобится, тем более что у него какие-то проблемы с испытаниями.
Ощущение, что Путин решил пойти вабанк. Сегодня собирается Совбез-Госдума-Совфед (объявят войну-военное положение-применение ТЯО?). Геополитическая обстановка, по мнению Путина, тоже благоволит: практически уже понятно, что Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок, есть вероятность, что в ноябре республиканцы возьмут большинство в нижней палате.
Да, в конечном итоге Путина выгонят даже из преисподней за оголтелый сатанизм, но это будет потом.
Что я забыла?