Тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, были обнаружены в Лимане. ИНФОГРАФИКА

В освобожденном от российских захватчиков Лимане Донецкой области за прошедшие сутки обнаружили тела еще восьмерых убитых гражданских жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 12 человек вчера получили ранения", - сообщил председатель.

Также смотрите: Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожской области, - ОВА. ФОТО

Читайте также: МИД Китая: Мы ничего не знаем об атаке на Киев