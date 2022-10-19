Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 280 человек, 269 самолетов, 2554 танка, 1637 артсистем, 5235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 октября потери личного состава противника составляют около 66 280 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 66280 (+430) человек ликвидировано,
танков - 2554 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5235 (+16) ед,
артиллерийских систем - 1637 (+15) ед,
РСЗО - 372 (+0) ед,
средства ПВО - 189 (+1) ед,
самолетов - 269 (+1) ед,
вертолетов - 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),
крылатые ракеты - 323 (+5),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14) ед,
специальная техника – 146 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.
І це ще ніякої мови про втрати лугандонців. їх на параші взагалі ніхто не рахує. тільки десь у пушиліна/пасічника мабуть рахують. а може і там не рахують.
Тому можна вважати втраченими ДЛЯ ВІЙНИ ~ чверть мільйона.
Це не тільки жмури й інваліти,а й ті що втечуть куди завгодно,тільки не повертатись в Україну!