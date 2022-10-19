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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 280 человек, 269 самолетов, 2554 танка, 1637 артсистем, 5235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 октября потери личного состава противника составляют около 66 280 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 66280 (+430) человек ликвидировано,

танков - 2554 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5235 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1637 (+15) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средства ПВО - 189 (+1) ед,

самолетов - 269 (+1) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10),

крылатые ракеты - 323 (+5),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14) ед,

специальная техника – 146 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 280 человек, 269 самолетов, 2554 танка, 1637 артсистем, 5235 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) уничтожение (6864) техника (1734) потери (4378)


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Топ комментарии
+14
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19.10.2022 09:50
+10
Ууууоп, ещё 15 арты
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19.10.2022 09:57
+9
Чмобики идут на убой! Но сказать «сцарь в чемодан срущий иди на…» боятся! Рабы!
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19.10.2022 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Треба цифри поставити догори дригом!(66-99).
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19.10.2022 09:26 Ответить
Учора було питання редактору чи схаменуться орки,якщо втрати будуть 100 000.
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19.10.2022 10:14 Ответить
Їх реальні втрати, не вбитих,а тих що на війну не повернуться, вже більш чверті мільйона,а вони все лізуть і лізуть,як таргани!
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19.10.2022 10:59 Ответить
66тис, це ті, що загинули і їх наші побачили. А скільки поранених померли у госпіталях, або загнулись десь у безлюдному місці від кулі місцевого мисливця?
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19.10.2022 17:27 Ответить
Чмобики идут на убой! Но сказать «сцарь в чемодан срущий иди на…» боятся! Рабы!
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19.10.2022 09:43 Ответить
Ага. Чмобиків заводять в Україну, перед розподілом по підрозділам селять великою кількістю. І туди непогано прилітає.
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19.10.2022 09:48 Ответить
Хлопці **@шать русню!!!
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19.10.2022 09:50 Ответить
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19.10.2022 09:50 Ответить
Ууууоп, ещё 15 арты
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19.10.2022 09:57 Ответить
Арта, ББМ, автомобілі, трохи танків і купа орків. Це радує )) Гуд!
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19.10.2022 10:15 Ответить
половина одной БТГ тоже нехило...
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19.10.2022 10:40 Ответить
Якщо врахувати здохлих подранків,то закопали половину(може й більше) окупаційного контингенту на 24.02.2022.
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19.10.2022 11:04 Ответить
Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 66126 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.

І це ще ніякої мови про втрати лугандонців. їх на параші взагалі ніхто не рахує. тільки десь у пушиліна/пасічника мабуть рахують. а може і там не рахують.
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19.10.2022 14:54 Ответить
Нуда,нуда. Правда только по некрологам в сми насчитали больше 8.000,ну то таке,наверно потери в армии рефии есть отлько среди офицерского остава.
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19.10.2022 15:16 Ответить
Можна і так рахувати,це ~1/2 від ~200.000 окуп.контингенту на 24.02.2022.
Тому можна вважати втраченими ДЛЯ ВІЙНИ ~ чверть мільйона.
Це не тільки жмури й інваліти,а й ті що втечуть куди завгодно,тільки не повертатись в Україну!
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19.10.2022 15:25 Ответить
та мабуть більше, ніж чверть ляма. чверть ляма - то незворотні втрати - всі жмури + ті, хто став жмурами від ран. а от з тими 500-ми (відказниками) їхніми, то всіх разом буде мабуть в межах 400-500 к. і це без врахування тих 500-700 к, хто втік від мобілізації.
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19.10.2022 15:37 Ответить
 
 