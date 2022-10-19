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Новости Война
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В Белгороде бавовна. Губернатор Гладков сообщает о попадании в объект инфраструктуры

евакуація,бєлгород

Утром в российском Белгороде громко. Местные телеграм-каналы сообщали о звуках взрывов и якобы работе ПВО. Местные власти отмечают, что зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры города Белгород", – отметил российский чиновник.

Он убеждает, что разрушения якобы незначительные и они "не повлияют на работу энергообеспечения города".

Смотрите: Украинские воины буксируют трофейный танк. ВИДЕО

обстрел (26995) Белгород (449)


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Топ комментарии
+36
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19.10.2022 10:18
+30
Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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19.10.2022 10:13
+28
...
"Из 100 осталось восемь": ВСУ разбили роту мобилизованных россиян за два дня.
Русским солдатам выдали по три магазина с патронами и «забыли» о подкреплениях.
С момента объявления Путиным «частичной» мобилизации в России успели погибнуть уже несколько тысяч «чмобиков». Большинство из них умерли из-за отсутствия подготовки и отношения командования к ним как к «пушечному мясу».
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19.10.2022 10:21
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Сльози знов заважають навіть писати-так жалка кацапав...
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19.10.2022 10:13 Ответить
...
"Из 100 осталось восемь": ВСУ разбили роту мобилизованных россиян за два дня.
Русским солдатам выдали по три магазина с патронами и «забыли» о подкреплениях.
С момента объявления Путиным «частичной» мобилизации в России успели погибнуть уже несколько тысяч «чмобиков». Большинство из них умерли из-за отсутствия подготовки и отношения командования к ним как к «пушечному мясу».
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19.10.2022 10:21 Ответить
Веселится не стоит. К сожалению, их очень дочерта еще живых.
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19.10.2022 10:38 Ответить
Ага . Вєсєліцца не стоіт ,, тоді щас сяду і поплачу ,, за чмобіками млять . .
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19.10.2022 10:59 Ответить
не пались кацап
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19.10.2022 11:13 Ответить
Наші ЗСУ вибивають хаймарсами склади боеприпасів, а кацапи чмобіками
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19.10.2022 11:42 Ответить
вони там зараз все розпи..яйство і воровство своє будуть на укро-диверсії списувати.
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19.10.2022 10:14 Ответить
Было бы хорошо устроить бавовну в Москве ...что бы посидели в бомбоубежищах
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19.10.2022 10:18 Ответить
Интересно, чем? Или кусками свежего асфальта что ложат в Ирпене и Буче среди развалин?
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19.10.2022 10:20 Ответить
пля... хоть и старая новость, но и на тот момент... пля...
https://tsn.ua/ru/ato/na-razrushennyh-ulicah-buchi-uzhe-ustilayut-novyy-asfalt-no-lyudi-do-sih-por-stoyat-v-ochered-k-volonteram-za-hlebom-2042533.html На разрушенных улицах Бучи уже укладывают новый асфальт, но люди до сих пор стоят в очереди к волонтерам за хлебом
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19.10.2022 10:27 Ответить
Отож. И ещё 90 МИЛЛИАРДОВ на асфальт! КАРЛ, ты вдумайся, Карл, во время ВОЙНЫ 90 МИЛЛИАРДОВ НА АСФАЛЬТ! Не на техник, вооружение, боеприпасы, снаряжение и т.д., а на АСФАЛЬТ! И 600 000 000 на шмарафон да Бене Зе простил до 5 миллиардов долга перед бюджетом!
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19.10.2022 10:39 Ответить
А какой вообще был бюджет, какой процент от ВВП пошел на ремонт дорог?
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19.10.2022 11:01 Ответить
Не высчитывал. Да и не интересно. сам ФАКТ того, что на асфальт а не на ПВО.
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19.10.2022 11:41 Ответить
Очень даже интересно, если это 2-3% (ремонт дорог и мостов страны), то это нормально для всех стран, в чём вопрос? А часть остальных средств можно направить на оборону.
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19.10.2022 14:23 Ответить
Вы действительно считаете, что во время ТОТАЛЬНОЙ войны и ГЕНОЦИДЕ на уничтожение нации и страны 2-3% на дороги а не на вооружение это нормально? Да вы, батенька , совсем чего то там обкушались?
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19.10.2022 16:26 Ответить
Вы тут вообще всё запутали, 90 миллиардов - это когда, за какое время было израсходовано, за 8 месяцев? И когда по вашему календарю началась Тотальная война?
2-3% - на дороги, а 50-70% - на вооружение, что не так? И нормальные дороги тоже нужны чтобы Хаймарсы в грязи не утопали..
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19.10.2022 16:35 Ответить
Такое чувство что имеем дело с неадекватным человеком, прочитайте свои комменты ещё раз. А 3% на ремонт дорог - это спасло бы, когда 50-70% шло на оборону? И у Порошенко тоже дороги ремонтировали, чтобы не утопать в грязи, значит, он тоже подлец и его тоже надо расстрелять.)
А что вы пристали именно к дорогам, в то время десятки миллиардов выделяли и на ремонт, строительство зданий и сооружений, а ведь можно было подождать с их строительством и ремонтом и на эти дополнительные деньги закупить боеприпасы, если не хватало 50-70% на оборону.. И прицепились почему-то именно к дорогам, а не к зданиям и сооружениям..
"Воры".. "Распил".. Факты имеются? Все банковские- и другие документы имеются в наличии, После войны можно всё проверить, что, какой смысл сейчас постоянно талдычить об этих "дорогах", на радость российских ФСБ..
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19.10.2022 17:44 Ответить
"..лживого трусливого воровитого утырка, без высшего образования, играющего членом на рояле, не6 платящего налогов, и гадящего жидким помётом на Украину"..
Точно, неадекватный какой-то, а, может, просто больной? Так ты не ответил ни на один вопрос, так откуда ты взял эту цифру, 90 миллиардов? Где она ещё фигурирует кроме твоей головы? И кто там "воры," и сколько они там "распилили", и как? И откуда тебе это известно, из ОБС (Одна Бабка Сказала)? Или просто "об этом все говорят"? )
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19.10.2022 19:11 Ответить
Ну точно дурачок, а что вы здесь вообще делаете, вас точно надо изолировать от общества, судя по комментам! Ещё какие-то деньги.. Я - патриот Украины, а вас точно надо изолировать от общества. Ни на один вопрос так и не ответили, значит, ответов у вас нет, и так и пышите злобой и ненавистью, и брызжите зеленой слюной, зомби.. )
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19.10.2022 19:42 Ответить
Как Вы самокритичны. Это даже умиляет.
Ни какой ненависти, ну, что Вы, просто констатация фактов исходя из опыта жизни и общения с подобными Вам субъектами. И не более.
Вы такой же патриот Украины, как и все остальное тупое население так называемой страны "Российская Федерация", ну, может быть немного более грамотное, что бы писать "целлофан", а не "салафан". И не более.
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19.10.2022 19:54 Ответить
Да, и вспомните о своей деятельности, прежде чем в церкви, костёле, ступе, синагоге, капище шамана или куда Вы там побежите что бы там задавать вопрос - ЗА ЧТО? КАРМА!
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19.10.2022 20:04 Ответить
О какой такой "своей деятельности", ну-ка, давайте-ка, выкладывайте факты.. ) А ответов на вопросы так и нет. Или их просто в природе нет? А я всегда был и есть патриот Украины и карма моя чиста, не говоря уже о вашей, судя по комментам.. ) А по флагу даже тупой может определить что я не живу в России, и никогда там не жил. Точно, питекантроп, кто вам дал компьютер в руки? )
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19.10.2022 20:22 Ответить
Сруского дурака включаем? Вам этого делать не надо. И так все на виду.
Я уже Вам ответил на Ваши вопросы - смотрите бюджет. Но видимо ЗЕлёный салафан Вам закрывает глаза. Именно Ваш кацапский салафан.
Флаг, под которым Вы тут отмазываете ЗЕленого мародёра, ни чего не значит, т.к. прокси могут, как и Вы, использовать любой флаг любой страны. Интернет это прекрасно позволяет.
Вы липовый патриот Украины. Это подтверждаете Вы сами своим постами. От ваших постов просто смердит заПодляцким дЕрьмаком ЗЕлёной Параши. И это не зависит от места Вашего проживания.
Вы так возбудились за КАРМУ потому, что поняли, ЧТО Вас ждёт за Вашу паскудную иудину деятельность? Впрочем я в этом сомневаюсь. Да будет так, по КАРМЕ Вам и Вам подобным и воздастся. До 12 колена. Аминь.
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19.10.2022 20:45 Ответить
Точно дурачок, по вам Палата номер 6 плачет, гадость какая.. У меня тысячи комментов, и все - проукраинские. А с таким идиотом вообще больше общаться не хочется, околевайте же сами в своей зеленой злобе, тьфу!
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19.10.2022 20:59 Ответить
Разного пошиба Невзоровы, Латынины, Фейгены, Пионтковские, и прочие моральные уроды парашного разлива, типа Вас, т.е. парашный мусор, имеют сотни видосов но это не делает этих, как и Вас "не таких СРУских" проукраинскими. Запомните, парашный Вы наш, в Украине нет проукраинских, в Украине есть патриоты Украины, граждане Украине и УКРАИНЦЫ. Даже термина такого не используется "проукраинский". Вот тут Вы, и прокололись, "проукраинский" вы наш парашник.
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19.10.2022 21:41 Ответить
"Разного пошиба Невзоровы, Латынины, Фейгены, Пионтковские, и прочие моральные уроды "..
Ой дурачоок.. Я что, о них вспоминал? Не позорьте украинский народ. И откуда такие чудища вылазиют.. Один вариант есть, вы - работник ФСБ, только там могут таких моральных уродов создавать, ужас!
"..в Украине нет проукраинских".. Мои комменты как раз все - проукраинские, дурачок..
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19.10.2022 22:13 Ответить
Вы проукраинский парашник!?
Что то новое в системе парашных тролей.
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19.10.2022 22:18 Ответить
Ваши коменты тонко отдают вонью Парашной *********. Но и постоянно ею смердят.
Только кацап может использовать тут термин "проукраинский". Не один гражданин Украины такие обороты речи не использует. НИ ОДИН.
Вы не пензюк?
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19.10.2022 22:21 Ответить
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19.10.2022 22:30 Ответить
кто-то в спам тебя загнал - я вытянул.

я ща пофигистично смотрю на всё - типо - если народ мудрый - то пусть или учится или сдохнет...

но, пля, сердитый я не столько на зе-гнид, сколько на тупой дебильный электорат, который тянет за них...
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19.10.2022 11:47 Ответить
Спасибо. Я тоже смотрю на ситуацию с зелёным и прочим лайном почти как вы.
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19.10.2022 11:52 Ответить
Единственно НО, заключается в том, что у меня сыновья на нуле уже 121 сутки.
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19.10.2022 11:53 Ответить
не "посидели". а жили, суки неделями безвылазно ...
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19.10.2022 10:38 Ответить
Курская Наротная Республика ху@чит по Бєлгарадскай Наротнай Республике...
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19.10.2022 10:18 Ответить
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19.10.2022 10:18 Ответить
Сами себя обстреливают а нас обвиняют, поцы кацапские.
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19.10.2022 10:21 Ответить
А казали - по Воронежу, Воронежу. Непорядно так, треба і іншим "підсипати"
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19.10.2022 10:23 Ответить
Просто Гладков розумнішим виявився - це ж скільки можна "на хахлов" списать! В Чечні таке почали широко практикувать - гроші та ресурси надані на відновлення побитого у бойових діях розкрадали а на Москву -доповідь: спочатку - про відновлення а потім - про новий напад та руйнування об"єкта знову
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19.10.2022 10:58 Ответить
Рускіє антифашисти і партизани ведуть боротьбу с рускімі фашистами, а Україна до чого? То їх громадянська війна - мордва на татарина, удмурт на угро-фіна.....
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19.10.2022 10:25 Ответить
https://focus.ua/uk/world/533542-eto-ne-nasha-voyna-partizany-bashkirii-prizyvayut-muzchchin-vesti-borbu-za-vyhod-iz-sostava-rf https://focus.ua/uk/world/533542-eto-ne-nasha-voyna-partizany-bashkirii-prizyvayut-muzchchin-vesti-borbu-za-vyhod-iz-sostava-rf

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19.10.2022 10:27 Ответить
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19.10.2022 10:26 Ответить
Не думаю, що наше командування такою фігнею страждає... Скоріш за все, самі москалі цю бавовну і влаштовують в Білгороді.
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19.10.2022 10:34 Ответить
Істіну, глаголішь, батюшка, істіну 🤔🧐😁
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19.10.2022 10:38 Ответить
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19.10.2022 10:36 Ответить
Пора на бульбашії "бавовну" пророщувати.
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19.10.2022 10:39 Ответить
"всьо ужє украдєно до нас". (сов.фолк.)
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19.10.2022 10:42 Ответить
Криворукая русня - все сама по себе лупить 🤣🤣🤣
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19.10.2022 10:45 Ответить
То ж у них гражданская война идет. Мусульмане наступают?
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19.10.2022 10:49 Ответить
ого)курська народна республіка бомбить бєлгородську народну республіку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
нехай буде бойова нічия
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19.10.2022 10:53 Ответить
да и пихуй на свинособак........................................
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19.10.2022 10:56 Ответить
пусть вкушают прелести своего тупого выбора
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19.10.2022 11:16 Ответить
 
 