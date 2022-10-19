В Белгороде бавовна. Губернатор Гладков сообщает о попадании в объект инфраструктуры

Утром в российском Белгороде громко. Местные телеграм-каналы сообщали о звуках взрывов и якобы работе ПВО. Местные власти отмечают, что зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры города Белгород", – отметил российский чиновник.

Он убеждает, что разрушения якобы незначительные и они "не повлияют на работу энергообеспечения города".

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