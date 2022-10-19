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Комитет ВР одобрил законопроект о Фонде ликвидации последствий агрессии РФ, но не позволил приоритетно направлять конфискованные российские активы на нужды армии, - Железняк

рф,рубль

Бюджетный Комитет Совета поддержал и рекомендовал принять в целом законопроект 8027 о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, основным источником средств станет прибыль от продажи имущества России и ее резидентов в Украине.

По словам парламентария, этот законопроект возвращает в определенном смысле социальную экономику, а средства на это будут брать от национализации и продажи такого имущества.

Железняк рассказал, что подавал в законопроект четыре важных предложения. Он предлагал отклонить требование отменить любое согласование распределения денег с бюджетным комитетом, но эту инициативу отклонили. Не поддержали и предложение приоритетно отправлять деньги на военные нужды.

Предложение направлять остатки средств после покрытия военных нужд на приобретение жилья для людей поддержали, однако, как один из видов расходов. Также согласились погашать сразу "национализированные" ОВГЗ, а не платить за ними проценты, как сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов. ДОКУМЕНТ

Документ предлагает направлять деньги от национализации в Спецфонд и дальше использовать по направлениям и согласованию с Комитетом ВРУ:

- строительство общественных зданий – ограничение соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены из-за вооруженной агрессии РФ;
- реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электроснабжения, газоснабжения, а также ограничения соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены от агрессии);
- реконструкция, капитальный ремонт построек для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его из-за вооруженной агрессии РФ;
- разработка проектно-сметной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии;
- приобретение жилья для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, терактов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией;
- закупка медицинского оборудования и оборудования для медучреждений, поврежденных из-за вооруженной агрессии РФ и/или на временно оккупированной территории, при наличии пригодного для использования помещения, где можно разместить медоборудование и оборудование;
- закупка компьютерного и мультимедийного оборудования, которое было уничтожено, повреждено или похищено — для учебных заведений на территориях, пострадавших из-за вооруженной агрессии РФ.

бюджет (4837) ВР (29234) Железняк Ярослав (422) актив (92)


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Топ комментарии
+16
Продовження "серіалу як обмежити фінансування армії".
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19.10.2022 10:41
+14
Армию во время войны пусть иностранцы и украинцы за свои донатики финансируют, а наши гавно-депутаты себе новую схему придумали. Где очередные "спецфонды", там и аферисты от власти, всё по классике
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19.10.2022 10:44
+13
будівництво доріг в пріорітети?зеля як ти вже всіх заї-ав!
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19.10.2022 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Продовження "серіалу як обмежити фінансування армії".
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19.10.2022 10:41 Ответить
Армию во время войны пусть иностранцы и украинцы за свои донатики финансируют, а наши гавно-депутаты себе новую схему придумали. Где очередные "спецфонды", там и аферисты от власти, всё по классике
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19.10.2022 10:44 Ответить
На Армію заложили достатньо, якщо з розумом. Ось тільки війна і Армія потребує в рази більше. Вам серія про руські підприємства в Україні і видатки для країни агресора як? А то учора знову ,що працюють і платять. А вороже мистецтво.
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19.10.2022 10:50 Ответить
Коли вже це ссучене кудло передохне !
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19.10.2022 11:27 Ответить
будівництво доріг в пріорітети?зеля як ти вже всіх заї-ав!
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19.10.2022 10:44 Ответить
фух...я вже подумав про рік 8027...а це законопроект..
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19.10.2022 10:45 Ответить
А тут вже про зраду і розганяти не треба. Самі в n-раз показали себе ''красенями''
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19.10.2022 10:48 Ответить
...зрозуміло, треба закуповувати новітню бойову техніку
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19.10.2022 10:50 Ответить
Всі гроші на будування дорог ! Тоді щось і депутатам ВП перепаде !
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19.10.2022 10:58 Ответить
закончится все это "галасавание" тем, что будет сериал "янык-2"... правда, на этот раз рникто никуда убежать не успеет...
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19.10.2022 11:03 Ответить
а що продано і конфісковано???? нуль цілих нуль десятих за вісім місяців війни . Знову ділять шкіру невбитого ведмедя. У Львові памятаю захотіли конфіскувати готелі дуже відомої мережі з кацапським корінням, ну то що суд вернув все "взад".. Така ж історія буде і з іншими обєктами
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19.10.2022 11:08 Ответить
На жаль батько наш не Бандера, а Валєра!
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19.10.2022 11:27 Ответить
Активи зелене лайно украде, їм пох, що українці будуть сидіти без тепла і світла взимку.
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19.10.2022 11:27 Ответить
Хунта Игорь Валерьевича Кучмы не воры не Олегархи...😆честные чуваки прошедшие Академию в Трускавце...🤣
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19.10.2022 11:30 Ответить
Конфискованные российские активы пойдут не на нужды армии,а на нужды Дерьмаку и зелёным утыркам
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19.10.2022 12:13 Ответить
Бюджетний Комітет Ради підтримав та рекомендував ухвалити у цілому законопроєкт 8027 про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. ------------Документ пропонує направляти гроші від націоналізації у Спецфонд і далі використовувати за напрямами і з погодженням з Комітетом ВРУ.==========Железняк розповів, що подавав до законопроєкту чотири важливі пропозиції. Він пропонував відхилили вимогу скасувати будь-яке погодження розподілу грошей з бюджетним комітетом, але цю ініціативу відхилили. Не підтримали і пропозицію пріоритетно відправляти гроші на військові потреби.
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25.10.2022 22:51 Ответить
 
 