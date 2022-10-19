Комитет ВР одобрил законопроект о Фонде ликвидации последствий агрессии РФ, но не позволил приоритетно направлять конфискованные российские активы на нужды армии, - Железняк

Бюджетный Комитет Совета поддержал и рекомендовал принять в целом законопроект 8027 о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, основным источником средств станет прибыль от продажи имущества России и ее резидентов в Украине.

По словам парламентария, этот законопроект возвращает в определенном смысле социальную экономику, а средства на это будут брать от национализации и продажи такого имущества.

Железняк рассказал, что подавал в законопроект четыре важных предложения. Он предлагал отклонить требование отменить любое согласование распределения денег с бюджетным комитетом, но эту инициативу отклонили. Не поддержали и предложение приоритетно отправлять деньги на военные нужды.

Предложение направлять остатки средств после покрытия военных нужд на приобретение жилья для людей поддержали, однако, как один из видов расходов. Также согласились погашать сразу "национализированные" ОВГЗ, а не платить за ними проценты, как сейчас.

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Документ предлагает направлять деньги от национализации в Спецфонд и дальше использовать по направлениям и согласованию с Комитетом ВРУ:

- строительство общественных зданий – ограничение соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены из-за вооруженной агрессии РФ;

- реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электроснабжения, газоснабжения, а также ограничения соответствующих объектов теми, которые были разрушены или повреждены от агрессии);

- реконструкция, капитальный ремонт построек для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его из-за вооруженной агрессии РФ;

- разработка проектно-сметной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии;

- приобретение жилья для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, терактов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией;

- закупка медицинского оборудования и оборудования для медучреждений, поврежденных из-за вооруженной агрессии РФ и/или на временно оккупированной территории, при наличии пригодного для использования помещения, где можно разместить медоборудование и оборудование;

- закупка компьютерного и мультимедийного оборудования, которое было уничтожено, повреждено или похищено — для учебных заведений на территориях, пострадавших из-за вооруженной агрессии РФ.