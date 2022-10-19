Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной: хочет опровергнуть обвинения

Иран в очередной раз отверг обвинения касаемо поставок вооружения России и заявил о готовности к переговорам с Украиной.

Об этом заявили в МИДе Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в очередной раз опроверг информацию о том, что Тегеран отправлял оружие, в том числе военные беспилотники России для использования в войне против Украины.

По словам Канаани, "подобные безосновательные заявления, основанные на ложной информации и недоброжелательных предположениях, являются частью целенаправленной и политико-пропагандистской кампании, ведущейся СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Также он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Канаани отметил, что Иран сохраняет нейтралитет по поводу войны на территории нашей страны и выступает против продолжения боевого конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Немецкая IRIS-T – действительно эффективная система ПВО

"Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами", - добавляет пресс-служба.