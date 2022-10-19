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Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной: хочет опровергнуть обвинения

канаані

Иран в очередной раз отверг обвинения касаемо поставок вооружения России и заявил о готовности к переговорам с Украиной.

Об этом заявили в МИДе Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани в очередной раз опроверг информацию о том, что Тегеран отправлял оружие, в том числе военные беспилотники России для использования в войне против Украины.

По словам Канаани, "подобные безосновательные заявления, основанные на ложной информации и недоброжелательных предположениях, являются частью целенаправленной и политико-пропагандистской кампании, ведущейся СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Также он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Канаани отметил, что Иран сохраняет нейтралитет по поводу войны на территории нашей страны и выступает против продолжения боевого конфликта.

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"Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами", - добавляет пресс-служба.

Иран (1782) переговоры (4924) дроны (3869)


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Топ комментарии
+38
ви гандони ще не понесли кару за збитий літак- про це памятайте....
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19.10.2022 11:25
+35
Цинічні покидьки
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19.10.2022 11:24
+32
Хочуть видно і нам продавати "Шахідів" , щоб урівноважити сили .
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19.10.2022 11:23
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З терористами розмови не буде.Іран це кончені собаки.
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19.10.2022 21:04 Ответить
ІРН ПХЙ
Нехай щастить
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20.10.2022 03:53 Ответить
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