РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9767 посетителей онлайн
Новости Война
12 850 44

Польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров, Госслужба экспортного контроля уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос, - Федерация владельцев беспилотников

польща

Из-за отсутствия необходимых документов польская таможня конфискует дроны у волонтеров и импортеров.

Об этом сообщил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, передает Цензор.НЕТ.

"На польско-украинской границе польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров/импортеров и возбуждает против них уголовные дела за нарушение порядка перемещения товаров двойного назначения, так как Государственная служба экспортного контроля Украины уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос и не заверяет необходимые документы для польской стороны", - рассказал он.

Смотрите также: Российский дрон-разведчик "Орлан-10" нашел в лесу житель Вышгородского района Киевской области. ВИДЕО

Госслужба экспортного контроля (10) Польша (8405) таможня (1958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
,замінити працівників як не проф. 2 місяці це забагато як для війни
показать весь комментарий
19.10.2022 11:44
+22
Вернут их и их семьи из Монако. Отправить инспектировать передовую на наличие дронов.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:50
+20
Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання Джерело:
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
показать весь комментарий
19.10.2022 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як допомогти Державній службі експортного контролю України завірити всі необхідні документи?
показать весь комментарий
19.10.2022 11:41 Ответить
,замінити працівників як не проф. 2 місяці це забагато як для війни
показать весь комментарий
19.10.2022 11:44 Ответить
Мав на увазі, в яке місце їх пнути, щоб злякались.
Львова таки викинули з Верховного суду під тиском спільноти, і тут теж треба щось подібне.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:48 Ответить
таких треба саме викидати а не лякати, бо якщо ці люди не розуміють, що не виконувати свою роботу під час війни це саботаж, а відтак допомога окупантам тобто колаборація, то що з ними ще зробити? постійно стояти над ними і копати? ні, раціональніше буде їх викопати на зовсім, і замінити тими, що хочуть і можуть працювати.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:01 Ответить
Сашко Білий теж когось там за краватку тягав. Де тепер Сашко Білий?
львова викинули на повністю законних підставах, просто без копняка справа з місця не рушала. І тут треба діяти так само.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:41 Ответить
паразита таваріщя львова можна писати з малої літери а то дехто може переплутати з галицьким містом Львів....
а дрони...і поставки зброї...і правом носіння зброї українцям ... займаються арахамії, єрмачки, баканови....та інші любі друзі...
показать весь комментарий
19.10.2022 12:23 Ответить
Слово було на початку речення. Звичка.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:44 Ответить
и предложить этим работничкам повоевать в окопах.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:13 Ответить
Вернут их и их семьи из Монако. Отправить инспектировать передовую на наличие дронов.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:50 Ответить
Хто поїде повертати?
показать весь комментарий
19.10.2022 11:51 Ответить
А зачем ехать? К вас нет телефона?
К тому же у нас есть какой то там зеленый марафон, для восхваления брежнева нынешнего.
Можно через него.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:55 Ответить
Методом физического воспитания.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:58 Ответить
**********.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:05 Ответить
Копняка під дупу, траншеі копати.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:22 Ответить
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!!?Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба всім народом просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові за вбитих воїнів, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
показать весь комментарий
23.07.2023 10:41 Ответить
Це так Держслужба експортного контролю України " працює " на Перемогу !
показать весь комментарий
19.10.2022 11:54 Ответить
тільки на чию?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:03 Ответить
як і вся зелена банда....
показать весь комментарий
19.10.2022 12:24 Ответить
Росияне им платят больше...
показать весь комментарий
19.10.2022 11:59 Ответить
Державна служба експортного контролю України вже більше 2 місяців не може улагодити це питання Джерело:
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
показать весь комментарий
19.10.2022 12:02 Ответить
Просто зе-***** як і скрізь.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:17 Ответить
"Зе" тут ні до чого. В дежорганах, особливо тих, де є можливість зробити халтуру, або отримати квартиру, або нічого не робити за пристойну зп та вийти рано на високу пенсію, люди працюють поколіннями, тягнуть до себе власних нащадків. Так завжди було.
показать весь комментарий
19.10.2022 15:08 Ответить
У настоящих волонтеров, как частных так и у общественных организаций, таки никто ничего не конфискует, они без всяких проблем поставляют дроны для ВСУ, ТРО и прочих вренных подразделений. А когда "любители дронов" нелегально завозят дроны для личных нужд, будущей торговли и тд и тп, то это млять не волонтерство.
Новость надо подавать правильно. Или вообще такой бред не постить.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:08 Ответить
"Настоящі волонтери" це котрі за день сотні мільйонів збирають? Ну-ну...
показать весь комментарий
19.10.2022 12:50 Ответить
Это те которые работают напрямую с нашими войсками, которые подают отчетность, у них есть все разрешения на перевоз запрещенных товаров или двойного назначения, если они предназначаются по договрам куда следует. И невпжно в каким обьемах они орудуют. А те кто гоняет через границу в поисках заработка это извините не волонтеры, их иначе называли и в мирное время.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:10 Ответить
Простий кротячий саботаж
показать весь комментарий
19.10.2022 12:08 Ответить
Покупка лицензии на поставки товаров денег стоит,у волонтеров бабла нету,потому Зе и запретил поставки ...Кучма зна шо робе 😛
показать весь комментарий
19.10.2022 12:19 Ответить
саме головне, що зелені воюють з волонтерами....думай -ТЕ
показать весь комментарий
19.10.2022 12:25 Ответить
І як завжди не називають прізвища тих, хто причетних до цього. І "звісно ж" голова Голова Держекспортконтролю типу не в крусі раз не реагує на це 2 місяці?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:30 Ответить
відкат на Банкову і все владнається.
показать весь комментарий
19.10.2022 12:33 Ответить
читав тут же в Цензорі. Кацапський оборонпром масово налагодив та випускає спеціальне пристосування-оперення для гранат ВОГ які зазвичай скидаються з безпілотників, особливо малопомітних дешевих квадракоптерів. Використання оперення гарантує практично точне попадання, так як падіння гранати стабілізоване. У нас же подібні речі виготовляють окремі умільці волонтери хто має 3Д принтери. Питання - це така складна річ для підприємств що працюють з пластиковими виробами???? На щож тоді здатний наш Оборонпром з придурком Миловановим якще не здатний виготовити прості речі???? Ізраїль та Захід просимо, а вони принижують нас своїми заявами
показать весь комментарий
19.10.2022 12:35 Ответить
Вредители - что тут ещё скажешь
показать весь комментарий
19.10.2022 13:16 Ответить
Это ещё не вредительство, все радости впереди. Не зря Черчилль называл Польшу гиеной Восточной Европы.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:35 Ответить
ПРичём тут Польша " Государственная служба экспортного контроля Украины уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос и не заверяет необходимые документы для польской стороны"
показать весь комментарий
19.10.2022 14:12 Ответить
Государственная служба может наизнанку вывернуться через жопу, граница польская и поляки крутят законы как хотят.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:24 Ответить
это гониво.... чисто эмоции ,а не факты... по факту - дроны товар двойного (читаем- военного в том числе) назначения ...На такие товары действительно есть документы на их ввоз...
Учитывая , что зеленые бандиты хотят подмять под себя потоки волонтёров - понятно что это саботаж документов именно против волонтёров (а значит и против армии)
показать весь комментарий
19.10.2022 21:06 Ответить
кацы подвезут документы прямо к польской границе, или сразу в варшаву
показать весь комментарий
19.10.2022 13:52 Ответить
Разберите на части и двумя посылками отправьте. Много перевозчиков которых вообще не смотрят
показать весь комментарий
19.10.2022 14:16 Ответить
Наших митников и погранцов из Запада УкраиньІ надо переместить на Восток УкраиньІ. И держать там подонков до окончания войньІ.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:40 Ответить
А що там ОП? Чи їм так краще, щоб не сказали, що волонтери врятували державу, а ОП - єдиний рятівник. ****, державний апарат, який проти свого народу й армії! Де ще таке може бути?!
показать весь комментарий
19.10.2022 14:47 Ответить
в раші таке є. правда інакше, а все ж вбивають народи ерефії і армію.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:57 Ответить
****.... так це ж "саботаж".... та ще й у "військовий час", караеться дуже великими роками за гратами!
показать весь комментарий
19.10.2022 14:59 Ответить
потому и Херсон еще не освободили ，**** КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ЭТИХ ****** ГОЛОВОЙ О СТОЛ БИТЬ ПОКА МОЗГИ НА МЕСТО НЕ СТАНУТ ****** ПАДОНКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 00:18 Ответить
 
 