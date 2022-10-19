Польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров, Госслужба экспортного контроля уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос, - Федерация владельцев беспилотников
Из-за отсутствия необходимых документов польская таможня конфискует дроны у волонтеров и импортеров.
Об этом сообщил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, передает Цензор.НЕТ.
"На польско-украинской границе польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров/импортеров и возбуждает против них уголовные дела за нарушение порядка перемещения товаров двойного назначения, так как Государственная служба экспортного контроля Украины уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос и не заверяет необходимые документы для польской стороны", - рассказал он.
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+34 Валентина Саюн #523841
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+22 Ревизор
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+20 Sophia-Maria Duglass
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Львова таки викинули з Верховного суду під тиском спільноти, і тут теж треба щось подібне.
львова викинули на повністю законних підставах, просто без копняка справа з місця не рушала. І тут треба діяти так само.
а дрони...і поставки зброї...і правом носіння зброї українцям ... займаються арахамії, єрмачки, баканови....та інші любі друзі...
К тому же у нас есть какой то там зеленый марафон, для восхваления брежнева нынешнего.
Можно через него.
ВСі РОЗУМІЮТЬ , що в службі працюють кацапські агенти .
Новость надо подавать правильно. Или вообще такой бред не постить.
Учитывая , что зеленые бандиты хотят подмять под себя потоки волонтёров - понятно что это саботаж документов именно против волонтёров (а значит и против армии)