Польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров, Госслужба экспортного контроля уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос, - Федерация владельцев беспилотников

Из-за отсутствия необходимых документов польская таможня конфискует дроны у волонтеров и импортеров.

Об этом сообщил глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк, передает Цензор.НЕТ.

"На польско-украинской границе польская таможня массово конфискует дроны у волонтеров/импортеров и возбуждает против них уголовные дела за нарушение порядка перемещения товаров двойного назначения, так как Государственная служба экспортного контроля Украины уже более 2 месяцев не может уладить этот вопрос и не заверяет необходимые документы для польской стороны", - рассказал он.

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