Нетаньяху выступил против поставки Украине оружия Израилем: Ее может получить Иран

Экс-премьер министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.

Об этом он сообщил в интервью каналу MSNBC, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Натаньяху назвал нынешнюю политику Израиля по войне России против Украины, которая предусматривает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи украинцам, "благоразумной".

В то же время он выступил против поставок оружия Украине и заявил, что оно якобы может попасть в Иран, который использует его против Израиля.

Также он упомянул об опасности "глобального конфликта" с возможным применением ядерного оружия.

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"Я не думаю, что есть большая разница, будь то тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас нужно сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что этот конфликт заканчивается и, конечно, не распространяется", – сказал политик.