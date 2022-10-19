Нетаньяху выступил против поставки Украине оружия Израилем: Ее может получить Иран
Экс-премьер министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.
Об этом он сообщил в интервью каналу MSNBC, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Натаньяху назвал нынешнюю политику Израиля по войне России против Украины, которая предусматривает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи украинцам, "благоразумной".
В то же время он выступил против поставок оружия Украине и заявил, что оно якобы может попасть в Иран, который использует его против Израиля.
Также он упомянул об опасности "глобального конфликта" с возможным применением ядерного оружия.
"Я не думаю, что есть большая разница, будь то тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас нужно сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что этот конфликт заканчивается и, конечно, не распространяется", – сказал политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні
Тобто ... Окремого проти "антиболгарського" чи "антитурецького" законів немає.
Але "антисемітський" є .
Блін ... чому так ??
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:19.10.2022
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:19.10.2022
ботва нихрена не палится))))
Якщо "наші" недотьопи у це вірять, то без варіантів.
не боялся, что попадут кацапам, а Украине нельзя.
І не вибачились.
Скільки було заяв, навіть від найвищих посадових осіб.
Лише українців можна вбивати, навіть не поспівчувають.
https://defence-line.org/2022/10/o-tom-chto-my-mogli-propustit-chast-1/
В ненависти к евреям вы братья с путинскими русскими, иранскими аятоллами.
https://isrobit.info/israel/2493/izrail-budut-sudit-v-mezhdunarodnom-sude-v-gaage-ssha-protiv-ukraina-i-rossija-za/?fbclid=IwAR2vv1xEFg27dDeFbUYkpJsjZFxWPLrxLIVMfq-KlurJbItrE0R3U8H5Ep4