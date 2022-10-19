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Нетаньяху выступил против поставки Украине оружия Израилем: Ее может получить Иран

нетаньяху,биньямин

Экс-премьер министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.

Об этом он сообщил в интервью каналу MSNBC, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Натаньяху назвал нынешнюю политику Израиля по войне России против Украины, которая предусматривает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи украинцам, "благоразумной".

В то же время он выступил против поставок оружия Украине и заявил, что оно якобы может попасть в Иран, который использует его против Израиля.

Также он упомянул об опасности "глобального конфликта" с возможным применением ядерного оружия.

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"Я не думаю, что есть большая разница, будь то тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас нужно сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что этот конфликт заканчивается и, конечно, не распространяется", – сказал политик.

Израиль (1922) Иран (1782) Нетаньяху Биньямин (181) оружие (10203) помощь (7784)


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Топ комментарии
+76
Он не глупый, просто хорошо законсервированный агент кацапского влияния.
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19.10.2022 11:44
+70
Нам просто нужно прекратить поставки зерна в Африку и на Ближний восток. Потому что наше зерно может попасть боевикам Исламского Государства и в Северную Корею.
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19.10.2022 11:43
+56
Ніби і єврей , але такий дурний .
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19.10.2022 11:41
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Брехливий поц.
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19.10.2022 13:11 Ответить
Экспидеров не бывает,тем более друг *****.
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19.10.2022 13:12 Ответить
Ну прикормили конечно рашисты за 20 лет много народу, есть такое дело )
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19.10.2022 13:13 Ответить
Кремлівська хвойда!
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19.10.2022 13:15 Ответить
Из Украины отправлены миллионы тонн сельхозпродукции. Более 25 процентов грузов направляется в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (8 процентов), Индия и Иран (по 4 процента), Бангладеш, Кения и Судан (по 2 процента), Ливан, Йемен, Сомали, Джибути (по 1 проценту) и Тунис (менее одного процента). https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431761
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19.10.2022 13:17 Ответить
Не "відправлені", а продані. За це валюта надійшла фермерам. Чи кому там ...
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19.10.2022 13:48 Ответить
Сцить зі свого обріза межи очі...
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19.10.2022 13:25 Ответить
Ну і не треба! Аби США та Британія постачали...
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19.10.2022 13:28 Ответить
Пані ... Як би тут ми не перетирали ... Але в Україні влада Зе* пропихнула окремий

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Тобто ... Окремого проти "антиболгарського" чи "антитурецького" законів немає.
Але "антисемітський" є .

Блін ... чому так ??
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19.10.2022 13:47 Ответить
Вы дату регистрации этой " еврейки" внимательней гляньте, плюс там еще один " еврей" подгавкивает.
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19.10.2022 14:29 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:19.10.2022



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:19.10.2022

ботва нихрена не палится))))
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19.10.2022 14:31 Ответить
Шо не понял скажи на иврете
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19.10.2022 14:54 Ответить
למה הרשמה היום??
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19.10.2022 16:53 Ответить
наче щось знайоме і Slavik Hanger теж ... Хоч і нульова реєстрація.
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19.10.2022 16:51 Ответить
Як чому? Богоізбранниє ж. От тільки яким богом? Ісуса вони за бога не вважають, а західний світ практично увесь католицький, ми - православні, і Ісуса вважаємо сином божим. У них бог Ієгова, у нас - Ісус. То до чого тут ця богоізбранність? Це якщо визнати, що Бог один, а синів у нього... Але ж і ходок...
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19.10.2022 16:48 Ответить
Тут без варіантів. Біблія уся написана на єврейському-ізраільському-іудейському матеріалі.
Якщо "наші" недотьопи у це вірять, то без варіантів.
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19.10.2022 17:11 Ответить
Ага, вот мудила, значит Азейбарджану можно и нужно было?
не боялся, что попадут кацапам, а Украине нельзя.
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19.10.2022 13:31 Ответить
Ще один любитель рускага мира, бл#ять. А нічого, що той мир вже передав Ірану атомну бомбу, щоб тобі на голову скинути?
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19.10.2022 13:34 Ответить
Павло Штепа у своїй книжці 'Мафія і Україна' називає євреїв найжорстокішою нацією у світі. Вони завжди фінансували всі війни, як червоних, білих і зелених....Вони були ростовщиками ....вони заробляли на всіх і всьому. І слова цього виродка ще раз це підтверджує. Тому натаньяху-ПНХ!!!!
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19.10.2022 13:36 Ответить
Ти ,диви...як напали.....а те , що Ізраїль весь час у війні...-забули чи може допомога була від України ?. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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19.10.2022 13:38 Ответить
Мухи отдельно, котлеты отдельно‼️73%Виноваты , что повелись на развод еврейских МЕГААФЕРИСТОВ КАЛАМОЯ И ЗЕЛЕНСКОГО Украинцы не виноваты , в том , что власть захвачена представителями еврейского народа - Ермак , Зеленский, Каламойский, пинчук, Абрамович, Тимошенко……именно они саботировали и торговали Украиной перед войной 2,5 года !
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19.10.2022 16:37 Ответить
Все вірно, Ви пишите, але є велике АЛЕ... Зброю передаватимуть не народу, а представникам зеленої влади в обличчі... Міноборони, у яких репутація - така собі. Принаймні, такі справи не грунтуються на емоційних рішеннях, а виключно на багаторівневих консультаціях з фахівцями з безпеки, розвідки, тощо. Нетаньяху, який би він не був путіноїд, зараз говорить, як представник Ізраїлю та ще можна бути впевненим, що ще й наші журнашлюхи, так подають матеріал, аби у громадян склалося враження, ніби Ізраїль займає прорашистську позицію. Не забуваймо, що Бутусов є вихідцем з Коломойського кубла.
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19.10.2022 18:20 Ответить
Красота !!! Яке застілля без єврейського питання !!!
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19.10.2022 13:40 Ответить
Ніхто й не сумнівався в цьому. Ізраїль - це вже давно елітний кацапстан.
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19.10.2022 13:46 Ответить
Ізраїльську зброю з України Іран навряд чи отримає, а от збагачений уран чи ядерні технології (або і те, і друге) від Росії, можливо, уже отримав.
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19.10.2022 13:47 Ответить
логика не его сильная сторона...
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19.10.2022 13:48 Ответить
Иди ты на **********!
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19.10.2022 13:52 Ответить
Тілики дурень в такий час може зв'язатися з жидами. Були б вони блище теж обстрілювали б Україну.
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19.10.2022 14:00 Ответить
Обама те саме казав про постачання джавелінів
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19.10.2022 14:17 Ответить
і саме тому Ізраїль не визнає голодомор українців геноцидом?
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19.10.2022 14:42 Ответить
Що ти верзеш ? У тебе дуже багато претензій до України та пишеш брехню. Ти мабудь військовий корабель Раши. Рухайся , Ваька, у путь по курсу
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19.10.2022 15:33 Ответить
Пану з опозиції,треба бути опозиціонером,а не повторювати міністра оборони Ізраїлю.Цікаво,а якщо іранські дрони,ну раптом,ну випадково,впадуть в Києві на "Меморіал" в Бабиному Яру-це допоможе одержати "Залізний купол" ? А якщо,ще з більшими,раптово,випадково,попутали з інфраструктурою, не приведи Яхве, на могилу Пророка в Умані?Продадуть,чи подарують-"залізний купол"?
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19.10.2022 14:48 Ответить
Уже падали бомбы на Бабий Яр , еврей и ухом не повели, агент "козырь" только пост нацарапал
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19.10.2022 16:41 Ответить
От за анисемітизм обідно.... А ну факти? Де після 91 року в Україні євреїв гнобили? Може погроми були? Може серед наших олігархів жодного єврея??? Може Бердичев ізолювали та резервацією зробили?
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19.10.2022 14:52 Ответить
А згадайте як вони разом з кацапами обвинувачували нас в антисемітизмі і нацизмі

І не вибачились.
Скільки було заяв, навіть від найвищих посадових осіб.
Лише українців можна вбивати, навіть не поспівчувають.
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19.10.2022 14:47 Ответить
Хто вони?
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20.10.2022 00:18 Ответить
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19.10.2022 14:48 Ответить
Похоже, в Израиле не считают, что в россии есть антисиметизм.
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19.10.2022 14:56 Ответить
Мрази 🤮
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19.10.2022 16:42 Ответить
Да пішов ***** цей ізраїльський телепень. Нас ******** іранськими дорогами а ми їм зброю будемо продавати??? Ще більшої дурні цей мішіген придумати не міг???
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19.10.2022 14:57 Ответить
Твою дивізію мать! Явно проросійське висловлювання!
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19.10.2022 14:58 Ответить
Нетяньяху и Суровикин - как двоюродные братья.
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19.10.2022 15:23 Ответить
Benjamin, with all due respect - fuck you.
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19.10.2022 15:24 Ответить
Бредятина
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19.10.2022 15:39 Ответить
може потрапити до рук МАРСІАН чи Юпітеріан, вважає всіх гоєв за ідіотів
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19.10.2022 16:11 Ответить
в рейтинге тупейших отмазок лидируют Израиль и Германия
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19.10.2022 17:11 Ответить
От друга володи ни кто ни чего другого и неожидал. (Пошла в ход тяжёлая артиллерия)
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19.10.2022 18:04 Ответить
Дипломатія усе навпаки нічого доброго не обіцяє.
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19.10.2022 18:39 Ответить
орбан в кипе
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19.10.2022 19:11 Ответить
Чему тут многие удивляются? Это война как раз для реализации проекта "Небесный Иерусалим" и устроена, поэтому и хасиды спокойно Умань посещают, не боясь, что прилетит. Игорь Беркут несколько лет назад об этом проекте говорил ещё.
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19.10.2022 20:11 Ответить
И в Москве, и в Киеве власть у них, и госсекретари США Блинкен и Керри евреи, и дети Байдена и Трампа вступили в брак с евреями. Очень много их везде, чтобы это считать просто совпадениями
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19.10.2022 20:14 Ответить
и твои дети тоже вступят в брак с евреями, жизнь улыбнётся тебе. Надеюсь, они будут счастливы.
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11.11.2022 22:37 Ответить
Ми всіх і все запам"ятаємо.Історія має повторення ми в свій час теж зробимо речі.
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19.10.2022 21:02 Ответить
Я просто оставлю это здесь, пусть каждый думает в меру своего понимания.
https://defence-line.org/2022/10/o-tom-chto-my-mogli-propustit-chast-1/
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20.10.2022 00:08 Ответить
Я смотрю, антисемиты проснулись.
В ненависти к евреям вы братья с путинскими русскими, иранскими аятоллами.
https://isrobit.info/israel/2493/izrail-budut-sudit-v-mezhdunarodnom-sude-v-gaage-ssha-protiv-ukraina-i-rossija-za/?fbclid=IwAR2vv1xEFg27dDeFbUYkpJsjZFxWPLrxLIVMfq-KlurJbItrE0R3U8H5Ep4
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11.11.2022 22:33 Ответить
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