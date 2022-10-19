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Новости Война
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В случае объявления "частичной мобилизации" ситуация в Беларуси будет еще сложнее, чем в РФ и может привести к социальному взрыву в РБ, - ГУР МО

лукашенко

Лукашенко стремится продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой "частичной мобилизации" в РФ и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в РБ, ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву в стране. При этом, незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

"Кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность приобщиться к протестным мерам. Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ", - добавили в Главном управлении разведки.

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Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225) разведка (4171) россия (95418) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+13
Соціальний?! Вибух?
У Білорусі???

Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
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19.10.2022 12:42
+8
Та не буде ніякого вибуху.Там один мент з кийком гумовим натовп розжене.Для цього мужність треба мати.А так зручна позиція,ми не винні,у нас правитель диктатор
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19.10.2022 12:44
+6
Бажане за дійсне. Бульбаші давно пройобаний засцяний народ і нічого ніколи не зробить без дозволу папи з кремля"
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19.10.2022 12:48
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як вже заї..ла за 8 місяців ця безперервна арестовщина...
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19.10.2022 12:33 Ответить
Соціальний?! Вибух?
У Білорусі???

Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
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19.10.2022 12:42 Ответить
Те, которых отправят на войнушку, таки могут наворотить делов не в пользу картофельного фюрера.
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19.10.2022 12:56 Ответить
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19.10.2022 14:37 Ответить
Сябри - боягузи, ніяких протестів не буде, просто будуть тікать від мобілізації!
Хоча тихий спротив також дієвий, бо ,,тиха вода, а греблю рве,,!
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19.10.2022 12:42 Ответить
А була експертна думка, що в білоруській армії набагато більше порядку і менше корупції.
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19.10.2022 12:43 Ответить
Та не буде ніякого вибуху.Там один мент з кийком гумовим натовп розжене.Для цього мужність треба мати.А так зручна позиція,ми не винні,у нас правитель диктатор
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19.10.2022 12:44 Ответить
Именно диктатор

Не нужно смеяться над ними
Янукович сбежал потому что не имел такой власти
У Луки много холуев в том числе армия
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19.10.2022 13:15 Ответить
У Янека у 2013-2014 влада була.Плюс пуйло пропхнув закон про введеня армії на територію іншої країни.
Просто Янек засцяв і втік.
А луці тікати нікуди,його ніде не чекають.
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19.10.2022 13:20 Ответить
Еще оппозиция нужна реальная и сильная

Власть перехватить потом причем законно

В РБ такого нет
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19.10.2022 13:38 Ответить
И не будет в обозримом будущем, потому что нынешняя прокремлевсеая оппозиция сдала и посадила весь актив во время фейковой революции.
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19.10.2022 14:18 Ответить
Бажане за дійсне. Бульбаші давно пройобаний засцяний народ і нічого ніколи не зробить без дозволу папи з кремля"
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19.10.2022 12:48 Ответить
Думаю, що у відповідь на часткову мобілізацію деякі (хоча і нечисленні) білоруси почнуть залазити на лавочки з черевиками (!!!). То-таки нечуване розіграється
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19.10.2022 12:51 Ответить
То вже "вибухайте" швидше. Бо прийдуть інші-реальні вибухи!
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19.10.2022 12:56 Ответить
У худоби не буває соціальних вибухів
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19.10.2022 12:59 Ответить
Я маю надію, що розрахунок на соціальний вибух у Білорусі не є основним планом реагування на загрози з боку Білорусі
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19.10.2022 13:13 Ответить
Только не Майдан
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19.10.2022 13:14 Ответить
Соціальний вибух буде не більший ніж на роісі.
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19.10.2022 13:37 Ответить
Бульбашня-сцикуни, який вибух!!!!
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19.10.2022 13:41 Ответить
Доки буде викладатися маячня Буданова ??
Давно зрозуміло,що розвідка МО розвалена,дієвих розвідників звільнено,ефективність нульова !
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19.10.2022 16:25 Ответить
 
 