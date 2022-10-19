В случае объявления "частичной мобилизации" ситуация в Беларуси будет еще сложнее, чем в РФ и может привести к социальному взрыву в РБ, - ГУР МО
Лукашенко стремится продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой "частичной мобилизации" в РФ и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в РБ, ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву в стране. При этом, незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
По данным ГУР МО, Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.
"Кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность приобщиться к протестным мерам. Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ", - добавили в Главном управлении разведки.
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У Білорусі???
Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
Хоча тихий спротив також дієвий, бо ,,тиха вода, а греблю рве,,!
Не нужно смеяться над ними
Янукович сбежал потому что не имел такой власти
У Луки много холуев в том числе армия
Просто Янек засцяв і втік.
А луці тікати нікуди,його ніде не чекають.
Власть перехватить потом причем законно
В РБ такого нет
Давно зрозуміло,що розвідка МО розвалена,дієвих розвідників звільнено,ефективність нульова !