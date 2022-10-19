В случае объявления "частичной мобилизации" ситуация в Беларуси будет еще сложнее, чем в РФ и может привести к социальному взрыву в РБ, - ГУР МО

Лукашенко стремится продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой "частичной мобилизации" в РФ и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в РБ, ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву в стране. При этом, незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

"Кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность приобщиться к протестным мерам. Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах РФ", - добавили в Главном управлении разведки.

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