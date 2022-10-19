Пытки мирных жителей Изюма были частью "политики и плана" российских военных, - правозащитники HRW
Правозащитники организации Human Rights Watch (HRW) опросили более 100 пострадавших и пришли к выводу, что регулярные пытки задержанных российскими войсками и их подразделениями во время оккупации Изюма на востоке Украины были частью "политики и плана".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Российские войска и другие лица, действовавшие под их командованием, регулярно пытали задержанных во время шестимесячной оккупации Изюма", - говорится в отчете организации HRW.
Пострадавшие, опрошенные правозащитниками, рассказали, что их пытали электрическим током, симуляцией утопления, жестоко избивали, угрожали оружием и заставляли оставаться в неудобных позициях в течение длительного времени. Также они показали минимум семь мест в Изюме, в том числе две школы, где, по их словам, российские военные их удерживали и издевались.
"Несколько жертв поделились с нами достоверными рассказами о похожем опыте пыток во время допросов в заведениях, подконтрольных российским войскам и их подчиненным, что указывает на то, что такое поведение было частью политики и плана", - говорится в отчете.
Местные жители-мужчины рассказали, что их пытали электрическим током, избивали руками, прикладами, металлическими трубами и другими предметами, а задержанная женщина рассказала HRW, что ее избивали кулаками и угрожали изнасилованием.
"Наши выводы указывают на то, что российские войска прибегали к ужасным нарушениям во многих оккупированных районах и существует настоящая обеспокоенность по поводу подобных злоупотреблений в других районах, которые они продолжают контролировать", - сообщили правозащитники HRW.
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