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Новости Война
13 021 36

Источники в Кремле говорят, что Путин может потерять власть в случае поражения в Украине, - Reuters

путін

Власть Владимира Путина в России остается крепкой, несмотря на военные неудачи в Украине, неудачную мобилизацию и политическую борьбу. Хорошо информированные источники говорят, что это может быстро измениться, если он потерпит полное поражение.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, большинство из источников заявили, что российский президент оказался в одном из самых сложных моментов за более чем 20 лет своего пребывания у власти, поскольку его войска были отброшены в Украине.

Источники, в том числе нынешние и бывшие западные дипломаты и правительственные чиновники, заявили, что никакой непосредственной угрозы со стороны его ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается.

"На данный момент Путин держится", - сказал Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России.

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Он сказал, что, по его мнению, российский лидер надеялся вести переговоры по Украине, возможно, с американцами, и надеялся, что военная удача вернется к нему, несмотря на то, что Запад называет нехваткой живой силы, техники и даже ракет.

Находясь у власти с 1999 года, Путин пережил множество внутренних кризисов и войн и не раз сталкивался с крупными уличными протестами, прежде чем фактически объявил вне закона любую реальную оппозицию.

Однако "специальная военная операция" 70-летнего президента в Украине с 24 февраля привела к самому напряженному противостоянию между Востоком и Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года и вызвала самые жесткие санкции Запада против России.

Его армия терпела унизительные отступления, а также огромные потери, и сотни тысяч русских мужчин бежали за границу, чтобы избежать отправки на фронт. Путин также бряцает ядерным оружием, что некоторые интерпретируют как признак отчаяния.

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Некоторые союзники - от "путинского пехотинца", как называет себя прокремлевский лидер Чечни Рамзана Кадырова, до "путинского повара" (прозвище главы некогда группы наемников Евгения Пригожина) - обвиняют военачальников в плохом ведении войны.

Брентон, который имел дело с Путиным во время его второго срока, сказал, что не наблюдалось публичной критики в его адрес со стороны политической или бизнес-элиты или каких-либо признаков действий против него, но это может продолжаться недолго.

"Если они увидят, что продолжают отступать весной, в марте/апреле следующего года, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникнут серьезные проблемы - не на уровне народа, а на уровне элиты. У вас есть группа людей, которые в основе своей эгоистичны и не хотят быть частью возможного фиаско", - сказал он.

Протесты родственников против мобилизации, решение Украины не иметь дел с Путиным, а также очевидно незапланированное и быстро отозванное заявление президента США Джо Байдена о том, что Путину нельзя позволить оставаться у власти, породили слухи о его будущем.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что опубликованное в этом месяце сообщение Washington Post том, что член ближайшего окружения Путина выступил против него по поводу войны, "абсолютно не соответствует действительности", но заявил, что велись откровенные политические дебаты.

"Есть рабочие аргументы: по поводу экономики, по поводу проведения операции, - сказал Песков журналистам. - Это не признак какого-либо раскола".

Кремль заявляет, что Путина поддерживает подавляющее большинство россиян, и он одержал убедительную победу на переизбрании в 2018 году.

Политическая система России известна своей непрозрачностью, хотя в преддверии вторжения Вашингтон показал, что может увидеть планы Москвы.

Высокопоставленный западный чиновник, который внимательно следит за ситуацией и отказался назвать свое имя из-за деликатности темы, сказал, что до сих пор не было никаких серьезных предательств.

По словам чиновника, были признаки распрей, жалоб и медленного принятия решений, "но нет никаких признаков того, что он потерял контроль".

Официальный представитель США, отказавшийся назвать свое имя по той же причине, сказал, что Вашингтон и его союзники считают позицию Путина надежной. "Тем не менее, многие из его недавних действий, включая мобилизацию, ясно показывают, что Путин отстает".

С могущественными разведывательными службами, поддерживающими политическую систему, укомплектованную лоялистами, за которыми пристально следят, любому было бы трудно и опасно выступить против него.

Эндрю Вайс, специалист по Путину из Фонда Карнеги, сказал, что, хотя в России "все возможно", общественное мнение там менее важно, чем на Западе, настоящие противники бежали или были заключены в тюрьму, а Путин был окружен лоялистами.

Российский лидер может быть свергнут в результате дворцового переворота, восстания элиты или массового "штурма Бастилии", сказал он, отметив при этом, что иракский лидер Саддам Хусейн правил более десяти лет после того, как его вторжение в Кувейт в 1990 году потерпело фиаско.

Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы R.Politik, сказала, что у Путина будут проблемы, если у него закончатся варианты эскалации конфликта.

В этом случае элита попытается убедить Путина уйти в отставку, предсказала она, добавив, что еще не было никаких признаков переворотов, которые свергли советского лидера Никиту Хрущева в 1964 году или нацелились на Михаила Горбачева в августе 1991 года.

"Если он сможет выполнить свои негласные обязательства перед элитой и населением - стабильность, мир, пенсии и зарплаты - то ему ничего не будет угрожать. Но если российская армия будет оттеснена к старым границам России, если украинская армия пойдет дальше в наступление и если бюджет не выдержит и будут задержки с пенсиями, элита будет постепенно мобилизоваться", - сказала он.

Хотя опросы общественного мнения в России показывают растущую тревогу общественности , один французский дипломатический источник сказал, что, по их мнению, Путин, который доминирует во влиятельных государственных СМИ, сможет сохранить свою власть.

"Давайте не будем забывать, что царит страх", - сказал источник. - Я по-прежнему думаю, что большинство россиян поддержат Путина, что бы он ни решил".

Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Путину придется демонстративно проиграть войну, чтобы его лишили должности.

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Если и когда это время придет, сказал бывший британский посол Брентон, его преемник вряд ли будет другом Запада.

"Люди, которые будут принимать решения, - жесткие охранители. Мы не получим приятного либерала", - сказал он.

Ранее бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох заявил, что за отстранение Путина могут взяться западные спецслужбы, устроив операцию в духе ликвидации Усамы бен Ладена. Этот сценарий полностью устроит российскую "верхушку".

кремль (725) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+9
Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.
=======================================================
Ну наконец-то! А то эта херня, что хло скоро сдохнет, патрушев заменит хло и тд. постоянно вливается людям в головы. Власть хла в свинарнике непоколебима и будет такой до тех пор, пока свинарник не потерпит поражение. Только тогда начнется настоящий жабогадюкинг. Если вы ждете, что потери холопов заставят хла отступить или как-то повлияют на внутренние разборки, то вы наивный человек. Военная победа Украины это единственный шанс на мир.
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19.10.2022 13:02
+6
Щодо сьогоднішнього совбєза рашиландії, то його проведуть в онлайнрежимі.
Справжній пуйло з бункера не виходить. А той, який роз'їжджає по самітах, зустрічається з вдячними рашиками, то ви звернули увагу, який він там в Астані був живчик? Щонайменше 3-4 фізіологічні неспівпадіння. І той же таджицький лідер не ризикнув би відкрити рота на справжнього пуйла. Зайвий доказ, що на постсовковий простір путлєр вже значних надій не покладає, тому й відправляє на форуми свою ляльку. А от совбєз - це для нього серйозно. Тому сам, але лише на віддалі та з захищеного бункера. "Дружнє" ставлення "стаї таваріщєй" він оцінює правильно.

Учорашні не зовсім чіткі дані про тему засідання сьогодні підтверджені більш точно - так звана "міграційна криза". Вони точно хочуть закрити границі. Але не зрозумілі поки механізми. Це автоматично можна ввести при воєнному стані. Але, здається, сьогодні цього не планують. Вони зараз ледве від міграційної паніки відійшли. Моє припущення - через відтік населення в працездатному віці можуть оголосити надзвичайний стан з мотивом економічної та міграційної надзвичайної ситуації. Формально, вони на рашці заявляють про фактичне завершення чмобілізації. Десь це й справді зараз помітно. Але це лише констатація факту, що чмобіків не можуть ні обмундирувати, ні озброїти, ні сформувати в хоч якісь підрозділи. А втрати серед них значні. Тому мобілізацію знову переводитимуть у прихований режим за даними, зібраними в минулі тижні. А тому закриття кордонів матиме й військове значення.

Але це неадекватна країна. Тому в останню мить на тому совбєзі може вилізти що завгодно, хоча з офіційної частини чогось особливо значимого для нас бути не повинно. https://t.me/Chornovil_official/9271 https://t.me/Chornovil_official/9271

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19.10.2022 12:46
+6
Хенераль Суровкикин с болью в голосе сообщил, что в Херсоне придется принимать "нелегкие решения".
Всем известный гауляйтер Стремоусов призывает эвакуироваться на левый берег Днепра и далее в россию.
Зампредправительства россии Марат Хуснуллин обещает каждому эвакуированному переселенцу жилищный сертификат и поддержку на первое время.
И возникают два вопроса:
1. Вова, зачем ты все это затеял?
2. Как назвать коллаборантов-*********, поверивших, что россия пришла в Херсон навсегда?
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19.10.2022 12:55
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Правила форума Совет форумчан
По моему им там всем по-барабану, главное у кормушки рыльце что бы было и путин крышевал, с победой в Украине или без. А народу ватному пофиг и подавно, они умирают добровольно, что тут ещё говорить.
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19.10.2022 12:43 Ответить
куйло оооочень боиться подохнуть, а потерять власть - это ликвидация автоматом
но проблема в другом - замены куйлу нету и не будет
каждого последующего буть сравнивать с куйлом - мол вот он смог, а ты нет, и добиться большего чем куйло НЕ сможет никакой другой
занавес и тьма
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19.10.2022 13:49 Ответить
Щодо сьогоднішнього совбєза рашиландії, то його проведуть в онлайнрежимі.
Справжній пуйло з бункера не виходить. А той, який роз'їжджає по самітах, зустрічається з вдячними рашиками, то ви звернули увагу, який він там в Астані був живчик? Щонайменше 3-4 фізіологічні неспівпадіння. І той же таджицький лідер не ризикнув би відкрити рота на справжнього пуйла. Зайвий доказ, що на постсовковий простір путлєр вже значних надій не покладає, тому й відправляє на форуми свою ляльку. А от совбєз - це для нього серйозно. Тому сам, але лише на віддалі та з захищеного бункера. "Дружнє" ставлення "стаї таваріщєй" він оцінює правильно.

Учорашні не зовсім чіткі дані про тему засідання сьогодні підтверджені більш точно - так звана "міграційна криза". Вони точно хочуть закрити границі. Але не зрозумілі поки механізми. Це автоматично можна ввести при воєнному стані. Але, здається, сьогодні цього не планують. Вони зараз ледве від міграційної паніки відійшли. Моє припущення - через відтік населення в працездатному віці можуть оголосити надзвичайний стан з мотивом економічної та міграційної надзвичайної ситуації. Формально, вони на рашці заявляють про фактичне завершення чмобілізації. Десь це й справді зараз помітно. Але це лише констатація факту, що чмобіків не можуть ні обмундирувати, ні озброїти, ні сформувати в хоч якісь підрозділи. А втрати серед них значні. Тому мобілізацію знову переводитимуть у прихований режим за даними, зібраними в минулі тижні. А тому закриття кордонів матиме й військове значення.

Але це неадекватна країна. Тому в останню мить на тому совбєзі може вилізти що завгодно, хоча з офіційної частини чогось особливо значимого для нас бути не повинно. https://t.me/Chornovil_official/9271 https://t.me/Chornovil_official/9271

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19.10.2022 12:46 Ответить
как то фиолетово чем больше мы выдавливаем с Украины сученный мразей тем сильннее выпариваются остатки разумности у этих приматов нас вообще не должна волновать судьба лицо реноме ***** никак и вообще...если каждое освобожденное село поселок город приближает табуретку веревку с мулом к шее ***** то все верно мы делаем и идем правильным курсом...повесят его бросятв бочку с серной кислотой удавят отравят порвут танками напополам нас сие не колыхает от слова вообщше.. а ядерная угроза да серьезно НО ПРЕЕДСТАВИМ ПОЦЯ Вова гопник Питерский СДЕЛАЛ ЭТО.....и ЧТО ДАЛЬШЕ.... МЫ ПРОСТО БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ как Россия заканчивает свое существование...в считанные полчаса час... ОТВЕТКА БУДЕТ И СИЛЬНОЙ И ЖЕСТКОЙ ТОМУ КАК ХЛО СНИМЕТ ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТКРОЕТ ЯЩИК ПАНДОРЫ как роста странс я дерными бомбами и ракетами вопрос разоружения можно смело закопать лет на 500 и чтобы этого избежать и как то сгладить Россию нужно будет уничтожить от слова вообще...проведя ее распад управляемый раздлача ее территорий между странами демилитаризация полная как и денацификация населения с поражением на 100 летв правах.. в статусе рабов да да без юмогра.. кацапам россиянам скукотно было ПРОСТО жить они решилши крутануть рулетку и играть всей планетой а за такое их надо ангилировать распылять на атомы тут я согласен с романом Оруэлла 1984 год полностью..
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19.10.2022 12:54 Ответить
согласна, им больше, чем исторические болота оставлять нельзя..там на раиси эволюция в обратную сторону пошла..и никакого оружия! он царь пушка есть в кремле, пищали в музее истории есть - это их максимум..

эту психбольницу лечить нужно..и историю на раиси привести в соответствие, что бы потом соблазна не было вяличие вспоминать
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19.10.2022 14:21 Ответить
Слава Україні! про псих больницу ну от уявив лікування - типу час іде, приходять адеквати починають їх виховувати економічно, роззброєнням, дем.цінностями, обмеженням і тут у мене питання, дійсно, без жарту - чи піддадуться вони взагалі лікуванню? Якщо перевести їх в категорію рабів - ну то це тільки обізлить покоління виродків (ті що зараз вилупились) раб не розуміє чим він відрізняється від інших людей, прозрівати фактично нікому, бо від 12-14 і старші вже заражені...чим і як лікувати? В своєму елементарному кругозорі не знаходжу виходу для них - це їх проблеми....хай деградують в зворотньому напрямку, поспостерігаємо ...так що да - питання тільки для світу...як потім вибудовувати раціональну складову - кацапщину (суттєво урізану територіями, вражену бідністю, добиту інтелектуально)
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19.10.2022 14:38 Ответить
Героям Слава! От не знаю..в мене інші приклади - по роботі, кума, сусіди, чоловік - вони нормальні, хоча раїсяне..родичи чоловіка - якщо телик не дивляться - нормальні люди..як пару днів щось параїсянське подивляться - то капець зомбаки..зараз сховались десь на дачах і дивляться наше через ВПН
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19.10.2022 14:45 Ответить
Це і так було ясно! Це наші постійно видають бажане за дійсне!
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19.10.2022 12:46 Ответить
Лідер Республіканської партії у США Кевін Маккарті висловив намір скоротити допомогу Україні, якщо партія переможе на проміжних виборах у листопаді, - Bloomberg
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19.10.2022 12:47 Ответить
Bullshit.
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19.10.2022 13:09 Ответить
Факт. Вместо этого они построят органы для слежки за беременными. Так построим США.
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19.10.2022 13:18 Ответить
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19.10.2022 12:48 Ответить
Коли *уйло програє війну йому нічого не залишиться як застрелитися, або по іншому здохнути!
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19.10.2022 12:51 Ответить
1. Переклад жахливий. 2. Усі ці експерти hіvna варті...
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19.10.2022 12:52 Ответить
Почему Республиканцы не победят?
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19.10.2022 12:55 Ответить
Республиканские пасионарии слабее демшизы и по ресурсам и по возможностям,стоит Байдену позвать угнетенных афроамериканцев,латиносов и феминисток - они раздавят любые жиденькие сборища реднеков.Вся пресса все ТВ все медиа пространство от музыки кино ,весь голивуд за демократов.И
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19.10.2022 13:06 Ответить
Я бы в это поверил, но к сожалению экономическая ситуация всегда на руку оппозиции.
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19.10.2022 13:11 Ответить
Хенераль Суровкикин с болью в голосе сообщил, что в Херсоне придется принимать "нелегкие решения".
Всем известный гауляйтер Стремоусов призывает эвакуироваться на левый берег Днепра и далее в россию.
Зампредправительства россии Марат Хуснуллин обещает каждому эвакуированному переселенцу жилищный сертификат и поддержку на первое время.
И возникают два вопроса:
1. Вова, зачем ты все это затеял?
2. Как назвать коллаборантов-*********, поверивших, что россия пришла в Херсон навсегда?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:55 Ответить
Хуснуллін?

У цьому "прізвищі" точно бракує всередині трьох літер. "Й", "с" та "о" 😂
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19.10.2022 13:13 Ответить
Республиканцы не победят ,Трампа посадят а Украине помощь не уменьшает не ведитесь на выбросы и влажные мечты орков.
Лучше послушайте гарну патриотическую песенку под кофеек утрешний от гарной украинской дивчини m.youtube.com/watch?v=dmuObuaQM5Q
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19.10.2022 12:58 Ответить
Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.
=======================================================
Ну наконец-то! А то эта херня, что хло скоро сдохнет, патрушев заменит хло и тд. постоянно вливается людям в головы. Власть хла в свинарнике непоколебима и будет такой до тех пор, пока свинарник не потерпит поражение. Только тогда начнется настоящий жабогадюкинг. Если вы ждете, что потери холопов заставят хла отступить или как-то повлияют на внутренние разборки, то вы наивный человек. Военная победа Украины это единственный шанс на мир.
показать весь комментарий
19.10.2022 13:02 Ответить
Да не, не втратить. Скорее, там всё население сдохнит и детей своих пожрут, но путина не свергнут, чтобы он не делал. Это уже окончательно ясно.
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19.10.2022 13:15 Ответить
Я тоже так думаю....страх орков перед изменениями ,революциями и хаосом такой что они все вытерпят и до последнего за него цепляется будут не смотря на поражение в войне,которая на самом деле большинству росиянам и нафиг не упала.
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19.10.2022 13:19 Ответить
'''Перебуваючи при владі з 1999 року, Путін пережив безліч внутрішніх криз і воєн і неодноразово стикався з великими вуличними протестами, перш ніж фактично оголосив поза законом будь-яку реальну опозицію''' - про які кризи і реальну опозицію йде мова??? Пришелепкуваті західні журналісти і ''експерти'' зовсім не розуміють про що пишуть. Бла бла бла.
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19.10.2022 13:16 Ответить
когда умер сталин , все поголовно плакали
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19.10.2022 13:25 Ответить
Хмырь срочно созвал Совбез,кажуть вводит военное положение...,видать на РабSSee готовятся к развалу...,злые языки кажуть шо рабZZee капздец ...🔱нарвались на ТРИЗУБ 🔱💪
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19.10.2022 13:29 Ответить
Якщо їм (баранам) цих косяків влади мало, то і програш в війні їх "думку" (зомбодумку) не змінить. Будуть говорити про отріцатєльную побєду. Але не програш. І далі цілувати миршаву дупу свого рудого, плєшивого, пристаркуватого пацюка.
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19.10.2022 13:32 Ответить
Пропагандонша Симоньян каже что никто не ждал от Украины такого ожесточенного Сопротивления и Киев за два дня нам никогда не взять ..Проснулисаль Курица 😛
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱👍✊💪
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19.10.2022 13:35 Ответить
На случай подрыва бункера у Сатаны есть еще два двойника,кстати один из них родом из Украины,так вот если бункер похоронят, выйдет двойник,ьуь они все предусмотрели,поэтому этот вариант Союзники откидывают как неприемлемый,скорее всего ответка на применение тактического ядерного оружия будет превентивный ядерный удар по москве и центрам принятия решений,учения уже начались,поэтому не надо будет морочится уничтожать их ВС,они самораспустятся.
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19.10.2022 13:42 Ответить
Це безумовно що коли путін програє війну він втратить владу. Бо в цю війну внесли великі кошти.
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19.10.2022 13:43 Ответить
На війну йде бюджет, яким розряджається путін.
Навіщо якісь "внески" ?
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19.10.2022 14:28 Ответить
Та вы шо? Да неужели? )) Об это уже полгода говорят все кому не лень, а тут такой секрет узнали...
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19.10.2022 14:10 Ответить
Путин не даёт жить ни российским богачам, ни беднякам -
то, что он навязывает, никому не нужно и устарело ещё в прошлом веке.
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19.10.2022 14:25 Ответить
Молодець вовчик! Зараз під могилізацію підпадають всі ... покидьки з паспортами парашки.
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19.10.2022 15:06 Ответить
Це опущенно лайно один із.Всю його команду потрібно фізично знищити.
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19.10.2022 20:55 Ответить
 
 