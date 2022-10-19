Источники в Кремле говорят, что Путин может потерять власть в случае поражения в Украине, - Reuters

Власть Владимира Путина в России остается крепкой, несмотря на военные неудачи в Украине, неудачную мобилизацию и политическую борьбу. Хорошо информированные источники говорят, что это может быстро измениться, если он потерпит полное поражение.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, большинство из источников заявили, что российский президент оказался в одном из самых сложных моментов за более чем 20 лет своего пребывания у власти, поскольку его войска были отброшены в Украине.

Источники, в том числе нынешние и бывшие западные дипломаты и правительственные чиновники, заявили, что никакой непосредственной угрозы со стороны его ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается.

"На данный момент Путин держится", - сказал Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России.

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Он сказал, что, по его мнению, российский лидер надеялся вести переговоры по Украине, возможно, с американцами, и надеялся, что военная удача вернется к нему, несмотря на то, что Запад называет нехваткой живой силы, техники и даже ракет.

Находясь у власти с 1999 года, Путин пережил множество внутренних кризисов и войн и не раз сталкивался с крупными уличными протестами, прежде чем фактически объявил вне закона любую реальную оппозицию.

Однако "специальная военная операция" 70-летнего президента в Украине с 24 февраля привела к самому напряженному противостоянию между Востоком и Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года и вызвала самые жесткие санкции Запада против России.

Его армия терпела унизительные отступления, а также огромные потери, и сотни тысяч русских мужчин бежали за границу, чтобы избежать отправки на фронт. Путин также бряцает ядерным оружием, что некоторые интерпретируют как признак отчаяния.

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Некоторые союзники - от "путинского пехотинца", как называет себя прокремлевский лидер Чечни Рамзана Кадырова, до "путинского повара" (прозвище главы некогда группы наемников Евгения Пригожина) - обвиняют военачальников в плохом ведении войны.

Брентон, который имел дело с Путиным во время его второго срока, сказал, что не наблюдалось публичной критики в его адрес со стороны политической или бизнес-элиты или каких-либо признаков действий против него, но это может продолжаться недолго.

"Если они увидят, что продолжают отступать весной, в марте/апреле следующего года, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникнут серьезные проблемы - не на уровне народа, а на уровне элиты. У вас есть группа людей, которые в основе своей эгоистичны и не хотят быть частью возможного фиаско", - сказал он.

Протесты родственников против мобилизации, решение Украины не иметь дел с Путиным, а также очевидно незапланированное и быстро отозванное заявление президента США Джо Байдена о том, что Путину нельзя позволить оставаться у власти, породили слухи о его будущем.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что опубликованное в этом месяце сообщение Washington Post том, что член ближайшего окружения Путина выступил против него по поводу войны, "абсолютно не соответствует действительности", но заявил, что велись откровенные политические дебаты.

"Есть рабочие аргументы: по поводу экономики, по поводу проведения операции, - сказал Песков журналистам. - Это не признак какого-либо раскола".

Кремль заявляет, что Путина поддерживает подавляющее большинство россиян, и он одержал убедительную победу на переизбрании в 2018 году.

Политическая система России известна своей непрозрачностью, хотя в преддверии вторжения Вашингтон показал, что может увидеть планы Москвы.

Высокопоставленный западный чиновник, который внимательно следит за ситуацией и отказался назвать свое имя из-за деликатности темы, сказал, что до сих пор не было никаких серьезных предательств.

По словам чиновника, были признаки распрей, жалоб и медленного принятия решений, "но нет никаких признаков того, что он потерял контроль".

Официальный представитель США, отказавшийся назвать свое имя по той же причине, сказал, что Вашингтон и его союзники считают позицию Путина надежной. "Тем не менее, многие из его недавних действий, включая мобилизацию, ясно показывают, что Путин отстает".

С могущественными разведывательными службами, поддерживающими политическую систему, укомплектованную лоялистами, за которыми пристально следят, любому было бы трудно и опасно выступить против него.

Эндрю Вайс, специалист по Путину из Фонда Карнеги, сказал, что, хотя в России "все возможно", общественное мнение там менее важно, чем на Западе, настоящие противники бежали или были заключены в тюрьму, а Путин был окружен лоялистами.

Российский лидер может быть свергнут в результате дворцового переворота, восстания элиты или массового "штурма Бастилии", сказал он, отметив при этом, что иракский лидер Саддам Хусейн правил более десяти лет после того, как его вторжение в Кувейт в 1990 году потерпело фиаско.

Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы R.Politik, сказала, что у Путина будут проблемы, если у него закончатся варианты эскалации конфликта.

В этом случае элита попытается убедить Путина уйти в отставку, предсказала она, добавив, что еще не было никаких признаков переворотов, которые свергли советского лидера Никиту Хрущева в 1964 году или нацелились на Михаила Горбачева в августе 1991 года.

"Если он сможет выполнить свои негласные обязательства перед элитой и населением - стабильность, мир, пенсии и зарплаты - то ему ничего не будет угрожать. Но если российская армия будет оттеснена к старым границам России, если украинская армия пойдет дальше в наступление и если бюджет не выдержит и будут задержки с пенсиями, элита будет постепенно мобилизоваться", - сказала он.

Хотя опросы общественного мнения в России показывают растущую тревогу общественности , один французский дипломатический источник сказал, что, по их мнению, Путин, который доминирует во влиятельных государственных СМИ, сможет сохранить свою власть.

"Давайте не будем забывать, что царит страх", - сказал источник. - Я по-прежнему думаю, что большинство россиян поддержат Путина, что бы он ни решил".

Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Путину придется демонстративно проиграть войну, чтобы его лишили должности.

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Если и когда это время придет, сказал бывший британский посол Брентон, его преемник вряд ли будет другом Запада.

"Люди, которые будут принимать решения, - жесткие охранители. Мы не получим приятного либерала", - сказал он.

Ранее бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох заявил, что за отстранение Путина могут взяться западные спецслужбы, устроив операцию в духе ликвидации Усамы бен Ладена. Этот сценарий полностью устроит российскую "верхушку".