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Новости Война
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Силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Черниговщиной. ФОТОрепортаж (обновлено)

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черниговщиной.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прессслужбу ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские силы ПВО сбили две ракеты в небе над Черниговщиной", – отмечает издание.

Позже в ОК "Північ" опубликовали фото сбитых ракет над Коптями.

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Силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Черниговщиной 01
Силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Черниговщиной 02
Силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Черниговщиной 03

ПВО (2727) Черниговщина (1485)


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Чули! Десь годину тому на північному заході гупнуло!
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19.10.2022 14:26 Ответить
Кіпті - акурат на півдорозі між Черніговом і Києвом.
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19.10.2022 14:37 Ответить
Номер замазати догадалися, а приблизне місце збиття указали. Конспірація у нас якась напіввагітна.
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19.10.2022 15:05 Ответить
Та отож
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19.10.2022 15:09 Ответить
 
 