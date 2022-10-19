Силы ПВО сбили две российские ракеты в небе над Черниговщиной. ФОТОрепортаж (обновлено)

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Черниговщиной.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прессслужбу ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские силы ПВО сбили две ракеты в небе над Черниговщиной", – отмечает издание.

Позже в ОК "Північ" опубликовали фото сбитых ракет над Коптями.

Также смотрите: Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО





