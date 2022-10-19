Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР"

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он уже обвинил Украину в якобы применении "террористических методов".

Кроме того, Путин, как отмечается, объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в "ЛНР" и "ДНР".

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