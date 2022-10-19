Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Он уже обвинил Украину в якобы применении "террористических методов".
Кроме того, Путин, как отмечается, объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в "ЛНР" и "ДНР".
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Гандон не пишет
Ельцин и олигархи "назначили"
Потом 146% рисовали только
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Пока минимум до Крыма не дойдет
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє наших людей і наші території від рашистської нечисті.
«Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід'ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера - на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу», - пише Порошенко у Facebook.
«Сьогоднішній указ путіна - це те, що у російській фразеології називається «фількіна грамота». путін забув про власного класика. «Гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі, а па нім хадіть», - писав один з них після програної росією Кримської війни», - нагадав п'ятий Президент.
У МММ нема проблем?
Будуть!
И главное, наши ватники на оккупированных территориях сполна узнают что такое русский мир.
Згадайте - останні бійці ЗСУ між Кримом і Новою Каховкою були остаточно відведені 21 лютого. Практично тоді ж забрали всі війська на захід від Маріуполя (вслухайтеся у вимогу Порошенка: "Захистіть лінію Маріуполь-Крим, щоб не допустити прориву суходолом" - якраз із точністю до навпаки виконали). З півночі відводили всі війська під чисту. З Харкова мали забрати єдину бригаду, яка прикривала місто, але Залужний просто не виконав наказ... Це ще добре, що всі перші тези Порошенка всупереч рішенню Зеленського і не маючи на ту мить повноважень, Залужний встиг виконати з 1.00 до 4.00 вночі 24 лютого... А все ж перелічене вже було зробленоПорошенком і без явної загрози ще до 2019-го...
https://www.facebook.com/viktor.zborov?__cft__[0]=AZUteImL5Knuy4gluYF0m9gJ8_FwVQrk3x6ePK9bo4-KjkCN7xgj1jLLB0aH2hKbpVXox1LMtV3KlTpslbkJTmjVQ4dOsj8df_eqxLcdERXG-oXLbNy1oAB28uqqm8CaSM8M0C5BjbOvUoY6m3R-MV6AhJRwCgc8ydjCc-EXfdjck4J2GBNwqDym9tHQ5i59_ita9H3pfvPoTUWTYQZtwa_wpPniVJyiA1aRoL_wDZjqIA&__tn__=-UC%2CP-y-R Віктор Яковенко
Ввести он может только чью-то кожаную иглу себе в тухлую вену.
А своими объявлениями он может заинтересовать только обитателей Кащенко и мордора, они там целыми днями что-то заявляют и объявляют.
мразь зэ-леножопая ким грозится патриотам за другую мразь-чекисткую
зэ-иуды -это кодло фсбэшное