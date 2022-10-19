Путин ввел особый режим реагирования в приграничных с Украиной областях РФ и Крыма

Российская Федерация ввела средний уровень реагирования в приграничных с Украиной областях. Также это касается временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Соответствующий "указ" подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, средний уровень реагирования был введен в:

Краснодарской области;

Белгородской области;

Брянской области;

Воронежской области;

Курской области;

Ростовской области;

Крыму;

Севастополе.

"Внедрить на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования), - говорится в "указе" Путина.

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