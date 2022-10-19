Путин ввел особый режим реагирования в приграничных с Украиной областях РФ и Крыма
Российская Федерация ввела средний уровень реагирования в приграничных с Украиной областях. Также это касается временно оккупированных Крыма и Севастополя.
Соответствующий "указ" подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, средний уровень реагирования был введен в:
- Краснодарской области;
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Воронежской области;
- Курской области;
- Ростовской области;
- Крыму;
- Севастополе.
"Внедрить на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования), - говорится в "указе" Путина.
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Не знайшлося в нього сміливого радника, який би йому розповів, що короткі та переможні войнушкі на чужій території мають тенденцію перетворюватися на довгі та кровопролитні війни вже на території власній.
Краснодарській області;
Бєлгородській області;
Брянській області;
Воронезькій області;
Курській області;
Ростовській області;
Криму;
Севастополі.
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱