За прошедшие сутки российские военные убили 9 гражданских. Еще 29 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
18 октября обнаружили погибшими 17 человек, из них восемь погибли раньше. Еще 29 гражданских лиц получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Донецкая область - 12 погибших (в том числе обнаружено восемь убитых ранее), 12 раненых; Запорожская область - 13 раненых; Николаевская область - 1 погибший; Сумская область - двое погибших, один раненый; Харьковская область - двое раненых; Херсонская область - один раненый; г. Киев – трое погибших", - говорится в сообщении.
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