Сбиты 4 из 6 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе "Shahed-136". Атаковали из РФ и Беларуси, - Воздушные силы
В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" на Киевщине и Винницкой области.
"Еще две ракеты - сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", - добавляют в пресс-центре.
Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. По состоянию на 15.30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр".
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Швидкість, як у пасажирського авіалайнера - 900 км/год.
А висота польоту 40-150 метрів.
Але є надзвукові ракти, є ракети що мають функцію польоту на надмалих висотах (5-10 метрів) з огинанням рел'єфу.
Оце неймовірно складна ціль для ППО.
І літаку такі ракети, перехопити практично неможливо.
Для перехвата Шахида-да нужен медленный легкий самолет с пулеметом:у него скорость должна варьироваться от 150 до 400 кмч. я не летчик но примерно так вижу. Конечно нет смысла ловить Шахида с помошью реактивного истребителя-даже экономически не выгодно. это как из пушки по воробью стрелять
Тому то практично вся ППО НАТО побудована на винищувачах.
Наземного ППО у НАТО дуже мало і, в основному це ПРО націлене на боротьбу з балістичними ракетами.
Ну а зелені папуаси приготуються так само як і до шахідів.
Інша справа, що у нас не має систем ПРО. Є одна IRIS-T, та можливо скоро надійде NASAMS. Ось і все, ну можливо з великою натяжкою С-300.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
Якщо щось, то не скавуліть...
Нормальные страны запускают космические станции, строят невероятные ракеты и много чего нового. Получая при это море хороших эмоций, это творчество.
А рф запускает ракеты и дроны, уничтожает соседнюю страну. Значит она любит это дело.
Какое решение естественно вытекает из этой ситуации?