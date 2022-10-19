Никакие разрушения и жертвы во время воздушной тревоги в Киеве не зафиксированы, - военная администрация

Днем 19 октября воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 31 минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.

"Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги не зафиксировано. Спасибо нашим силам Противовоздушной обороны!" - говорится в сообщении.

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