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Новости Война
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Никакие разрушения и жертвы во время воздушной тревоги в Киеве не зафиксированы, - военная администрация

київ

Днем 19 октября воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 31 минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.

"Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги не зафиксировано. Спасибо нашим силам Противовоздушной обороны!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО сбила несколько российских ракет над Киевом, - Кличко

Автор: 

взрыв (6728) Киев (25495) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+14
Супер новина!
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19.10.2022 16:41
+6
До Херсона -рукой подать. Сопротивления практически нет. Горы брошенной техники.
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19.10.2022 16:41
+6
щира дяка хлопцям!
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19.10.2022 16:43
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Супер новина!
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19.10.2022 16:41 Ответить
навіть не здивувалась, що вони в столиці, а хто ж буде їх оберігати, вони ж такі сміливці, ордени одержують за героїзм.
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19.10.2022 17:21 Ответить
Німці вперш за себе бояться а не зеля коли давали і консульству попало тиждень назад
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19.10.2022 17:25 Ответить
тут інтереси співпали, хоча в бункер і так нічого не прилетить
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19.10.2022 17:27 Ответить
До Херсона -рукой подать. Сопротивления практически нет. Горы брошенной техники.
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19.10.2022 16:41 Ответить
Русня збирається (можливо) після депортації мешканців та відводу військ підірвати Каховську ГЕС, щоб затопити Херсонщину і зупинити наступ наших військ на півдні.
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19.10.2022 16:44 Ответить
тоді к Криму не буде води знов
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19.10.2022 16:46 Ответить
Так це русню не зупинить тепер.
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19.10.2022 16:48 Ответить
Тіки хотів написати, але мені здається їм пох. Представлять, як велику перемогу, "но, придется "нємножко потєрпеть"(с)
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19.10.2022 16:49 Ответить
ти думаєш їх хоть якось бентежить проблеми питної води в криму?
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19.10.2022 16:51 Ответить
Ти можеш на це якось вплинути? Ні? Ну то стули пельку.
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19.10.2022 17:19 Ответить
щира дяка хлопцям!
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19.10.2022 16:43 Ответить
Сьогодні вранці десь біля мене добре щось їбануло - мабуть ППО фуярило ракети, давно такого не було в нашому районі. Слава ЗСУ!
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19.10.2022 16:46 Ответить
Путлер об'явил..рабZZeя дохнет круче чем дохлій Ссср в декабре,1991,года..., фишка в том что следом сдох СНГ Ельтцина,Югославия Милошевича,а потом уже дохло дерьмо путлера..последний сдох пару дней назад ОДКБ...о чем сказали президенты Киргизии и Таджикистана...Фуфел мавзолейный по факту остался с колхозником Лукой...🤣и Иранскими Аятоллами...🤣🤣🤣типа рабZeя мусульманская...Шахиды обосранные...🤣
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19.10.2022 17:13 Ответить
 
 