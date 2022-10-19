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Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта

Отремонтировать старые военные машины и отправить их защитникам на фронт - такая цель общенационального проекта "Тачки на ТРОкачку".

Военные на передовой остро нуждаются в минимум 4000 полноприводных грузовых автомобилях. "Среди потребностей, которые есть у Сил Территориальной обороны ВСУ, - обеспеченность полноприводными грузовыми автомобилями на фронте является одной из самых неотложных. Волонтеры, граждане и даже дети делают многое, чтобы мы имели автомобили".

Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 01

"В настоящее время внедорожники и пикапы способны покрывать не все стоящие задачи, которые стоят перед защитниками на фронте", – отметил Герой Украины Сергей Собко, бригадный генерал ВСУ, начальник штаба и заместитель командующего Сил ТРО ВСУ. По словам генерала Собко, среди неотложных задач сейчас – перевозки вооружения, личного состава подразделений и материально-технического обеспечения. Именно с этими задачами могут справляться военные грузовики, которые ремонтируют силами меценатов и благотворителей в рамках проекта "Тачка на ТРОкачку". В среднем необходимый ремонт одного грузовика обойдется в $2500-3000. Для сравнения – приобрести один гражданский б/у автомобиль для фронта сейчас можно, ориентировочно за $6000. Отремонтированные подержанные машины могут обеспечить нужды войска. Собственным опытом это доказал Виктор Шевченко, совладелец логистической компании, а ныне офицер управления логистики штаба Командования Сил ТРО ВСУ. Первые грузовики он ремонтировал за свой счет. "Сначала для эксперимента по всей Украине нашли семь старых ГАЗов разных категорий – грузовиков и тягачей. Купили необходимые запчасти и материалы. Два СТО в Киеве согласились сделать ремонт бесплатно. В результате менее чем за три недели силы ТРО получили 7 готовых к фронтовым условиям машин "на ходу".

Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 02
Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 03
Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 04
Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 05
Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта 06

Стоимость ремонта шести грузовиков - по $2500 каждый, и только один обошелся дороже - в $4300, поскольку потребовался капитальный ремонт двигателя. Общая стоимость ремонта семи ГАЗов – $19300", — говорит Шевченко. Инициаторы проекта призывают прежде всего бизнес присоединиться к возобновлению грузовиков. "Нужны военные машины на базах хранения ВСУ. Они не эксплуатируются уже более 20 лет и могут превратиться в металлолом. Но большую часть из них можно отремонтировать и отправить в строй. Мы обращаемся к ответственным предпринимателям и благотворителям присоединиться к проекту и поставить украинскую армию "на колеса". Еще раз покажем пример коллективного успеха украинцев. Ведь скорость передвижения наших бойцов прямопропорционально влияет на количество положительных новостей с фронта и приближение победы", – рассказывает предприниматель, соучредитель и военнослужащий ВСУ, капитан Роман Городечный. Поддержать проект можно либо финансово – закупку запчастей и оплату ремонта, либо самостоятельно взять на восстановление определенное количество авто. Инициаторы проекта совместно с Силами территориальной обороны ВСУ доставят грузовики к месту ремонта.

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Для реализации проекта привлечен благотворительный фонд "Буревой", который будет аккумулировать и распределять средства, обеспечивать отчетность. Среди партнеров, которые уже присоединятся к проекту: международная группа логистических компаний ZAMMLER GROUP, Regno, благотворительные фонды Trident Tribes - Племена Тризуба и Spirit of America Worldwide, девелоперская компания Alterra Group. Коммуникационное сопровождение обеспечивает PR агентство UK communications.

Поддержать и узнать больше о проекте можно здесь http://www.trocars.in.ua/

Проект в соцсетях: Facebook Instagram Для обращений журналистов: Дарья: +38 (063) 113-21-51, [email protected]

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Топ комментарии
+3
157-ых уже не найти. Непогибших шишиг еще десятка два по задним дворах в сёлах разыскать можно. Запчасти к ним на авито можно купить.
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19.10.2022 16:53
+2
спалился русня ,авито ,нет в Украине.
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19.10.2022 17:02
+2
ты до сих пор не догадываешься что такое сарказм? Тяжело тебе жить, принимая вокруг всё подряд за "чистую монету".
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19.10.2022 17:07
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157-ых уже не найти. Непогибших шишиг еще десятка два по задним дворах в сёлах разыскать можно. Запчасти к ним на авито можно купить.
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19.10.2022 16:53 Ответить
Их тысячи на складах хранения
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19.10.2022 17:00 Ответить
о как! Волонтеры шарятся по Европе, скупая пикапы и грузовики за неумные деньги, а на складах хранения на восьмом месяце войны оказывается в наличии тысячи шишиг.
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19.10.2022 17:16 Ответить
ты бы видел в каком состоянии этот ржавый храм там есть и тысячи бмп и танков, но они на открытом воздухе совсем в хлам превратились
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19.10.2022 17:34 Ответить
Их давно кузьмуик и гриценки распродали.
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19.10.2022 17:25 Ответить
спалился русня ,авито ,нет в Украине.
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19.10.2022 17:02 Ответить
ты до сих пор не догадываешься что такое сарказм? Тяжело тебе жить, принимая вокруг всё подряд за "чистую монету".
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19.10.2022 17:07 Ответить
Иди шути ,со своими друзьями ,и квартал смотри , клоун не доделанный.
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20.10.2022 06:00 Ответить
заметил, что ******, проголосовавшие в 19-м году за зеко-манду, имеют обыкновение сегодня перекладывать ответственность за свой ***** на тех, кто не был контужен кварталом. Причем, делают это сидя где-нибудь в уютном мирном Пардубице.
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21.10.2022 10:00 Ответить
Лучше с 66 не связываться подведет в самую трудную минуту, полный привод это фонарь, шестерни сырец, подкачка колес 100% не работает, деньги на ветер, еще и на бензине.
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19.10.2022 17:09 Ответить
Про "авито" дуже цікаво....
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19.10.2022 19:42 Ответить
Покажіть оцей жах Байдену.що при відсутності ленд-лізу українці колупають старі тарантаси.
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19.10.2022 16:57 Ответить
они колупают для контента ютубканала. За средства и потраченные усилия на поиски древних советских запчастей эффективнее купить по дешевке "робуры" и "унимоги", и после мелкого ремонта отправить их на передок "умирать".
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19.10.2022 17:04 Ответить
Все равно, перечислил. Хоть что-то на фронт попадет
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19.10.2022 17:11 Ответить
С этими хоть шанс будет повоевать, а 66 с вечного ремонта не выедет.
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19.10.2022 17:11 Ответить
Ви так радісно пишете нібито потреби фронту у 4000 вантажівок можна закрити за місяць оцією кустарщиною.Ці світлини треба показувати у конгресі США.Та спитати із скільки вони відвантажили Студебеккерів під час другої гражданської війни в СРСР 1941-1945р.
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19.10.2022 17:17 Ответить
не радостно, а безрадостно. Радостно пишут про проект "Тачки на ТрОкачку".
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19.10.2022 17:20 Ответить
Вибачте, старію.
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19.10.2022 17:21 Ответить
наоборот - еще недостаточно постарели, что бы правильно понимать всё )
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19.10.2022 17:25 Ответить
Шо старе що мале.
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19.10.2022 17:26 Ответить
66 ??? то ну його в баню Та ще з кунгом то ж череп'є Під час служби був 66,131 , Урал 4320 так от з усіх 4320 то є машина Самий ненадійний 66
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19.10.2022 17:32 Ответить
Логістика - кров нашої армії!
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19.10.2022 18:42 Ответить
Тачки для толкачки. Взвод едет 8 км, потом 17 км толкает до полигона. Весело было.
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19.10.2022 19:06 Ответить
 
 