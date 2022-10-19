Результаты выборов в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - Белый дом
Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться, независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент, которые состоятся 8 ноября.
Об этом в сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь в 17 миллиардов долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - заверил Кирби.
Он подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что американские войска не будут непосредственно задействованы в военных действиях в Украине, но отметил, что "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, мы будем оказывать столько времени, сколько это будет необходимо".
Кирби также прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в американский парламент республиканцы могут существенно сократить поддержку Украины.
"Вопрос не в том, чтобы "выписывать Украине открытый чек". Вопрос в том, что мы должны поддерживать наших партнеров, обеспечивая им возможность защищать себя. Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска – это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и в дальнейшем", - отметил Кирби.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хватит пургу гнать - там постоянно все по кругу
Откройте сравнительную карту времени:
что было при демонической и при республике.
Для диванних пулеметчиков: (зе - порохоботов)
вы, выродки, выбирали: вора, клоуна, олигарха и ПРОТИВ национального лидера дип.стейт АМЕРИКАНЦА?
https://twitter.com/brus1958/status/1582405352389480450?t=5_lREZ8uq16WHg8K8mOhbA&s=19
Ще раз раджу утримуватися від будь-яких оцінок внутрішньої політики США щоб не давати грунту для спекуляцій ізоляціоністам в обох партіях.
2. Демократы больше поддерживают Украину, чем республиканцы. Проблема в Байдене. У Байдена Украина вызывает раздражение. Была бы только его воля, Украина получала бы в 10 раз меньше помощи, чем сейчас получает.
4. Трамп - это катастрофа для Украины. Республиканцы сами не в восторге от Трампа, но заменить его сложно, т.к. у Трампа высокая поддержка американцев.
5. Ленд лиз не работает и очень маловероятно, что заработает. Вся поддержка Украины идет по 3-м совершенно и принципиально другим программам.
6. Из 17 млрд.$, непосредственно военная помощь (экипировка, техника, боеприпасы) составила менее 8 млрд.$.
7. По основным вооружениям США поставила Украине или менее 1% от того, что имелось у нее в наличии, или не поставляла совсем (танки, авиация, ракеты и т.п.)
Как-то так. И на том, как говорится, спасибо ...
тебе ж написано - после 17 милярдов Украина ВЕРНУЛА часть территорий - и вернет дальше
Результат - ЕСТЬ - и это самый главный аргумент
25 млн. жизней и пол-страны в развалинах - это "не в счет"?
У каждого решения есть цена. Решение США о подобных "поставках" - это десятки тысяч жизней наших воинов и гражданских лиц. Разрушенные города и инфраструктура.
Как думаешь: Где бы сейчас были ВСУ, если бы США поставили нам не 20 Хаймарсов, а 200 (10% от того что у них есть), 500 Абрамсов (10% от того что у них есть), 200 - F 16 (10% от того что у них есть) и т.п.?
Сколько было бы разрушено городов и электростанций, если бы у нас было 100 комплексов ПВО "Пэтриот" (10% от того что у них есть)?
И где был бы путлер с его армией, если бы США нам дали, хотя бы тактические, ракеты?
Иди дальше "марафон" по телеку смотри ...
Ой... мокшане же не проігривают
но вторая міровая - єто "золотой молоток" куйла - не проігралі і не проігриваєм
ПРОІГРИВАЄТЕ еще как - не все коту творог, когда и мордой об порог
Слив зачетный.
Глупо думать, что цену победы ВООБЩЕ в принципе можно посчитать.
"Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.
"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа." Неявка в суд может привести к уголовному преследованию экс-президента.
Це я як виборець Клінтон вам кажу.