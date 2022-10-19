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Новости Война
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Результаты выборов в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - Белый дом

дім,білий

Военная и финансовая поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжаться, независимо от того, какими будут результаты выборов в американский парламент, которые состоятся 8 ноября.

Об этом в сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь в 17 миллиардов долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - заверил Кирби.

Он подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что американские войска не будут непосредственно задействованы в военных действиях в Украине, но отметил, что "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, мы будем оказывать столько времени, сколько это будет необходимо".

Кирби также прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах в американский парламент республиканцы могут существенно сократить поддержку Украины.

"Вопрос не в том, чтобы "выписывать Украине открытый чек". Вопрос в том, что мы должны поддерживать наших партнеров, обеспечивая им возможность защищать себя. Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска – это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и в дальнейшем", - отметил Кирби.

Читайте также: РФ планировала массированный обстрел Украины еще до взрыва на Крымском мосту, - Кирби

Автор: 

выборы (24725) помощь (7784) США (26513) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+4
Поки маємо Зелю та Єрмака неякого ленд-лизу не буде.
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19.10.2022 17:27
+3
Первая партия мобиков возвращается домой, кацапская свиноматка обвиняет в этом Украину....

https://twitter.com/brus1958/status/1582405352389480450?t=5_lREZ8uq16WHg8K8mOhbA&s=19
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19.10.2022 17:01
+3
Ленд-ліз до виборів, і ми спокійні
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19.10.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
будем ждать снова байдена... если при Трампе США не войдут в состав мокшании
хватит пургу гнать - там постоянно все по кругу
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19.10.2022 17:27 Ответить
А куди він балотується?
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19.10.2022 18:11 Ответить
Вибори Президента в США - друга половина 2024 року. русні на стільки не вистачить.
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19.10.2022 18:25 Ответить
а нас выстачит? щас розхерачат всю энергетику и будем член без соли доедать последний без электроэнергии, воды и газа. Без работы и без экономики. я там уже в некоторых тмах писал про воздушный шар, про люльку со взрывчаткой и бочкой отработанного ядерного топлива и про манекена в шапке ушанке и ватнике который при попутном ветре летит в сторону параши
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19.10.2022 19:30 Ответить
не скигли. якщо програємо, нас просто повбивають.
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20.10.2022 08:13 Ответить
Будет не так как при времени сдачи Крыма и Минск-1/2...

Откройте сравнительную карту времени:

что было при демонической и при республике.

Для диванних пулеметчиков: (зе - порохоботов)

вы, выродки, выбирали: вора, клоуна, олигарха и ПРОТИВ национального лидера дип.стейт АМЕРИКАНЦА?
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20.10.2022 02:04 Ответить
тоді він піде за жириновским.. і то негайно
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19.10.2022 17:00 Ответить
Первая партия мобиков возвращается домой, кацапская свиноматка обвиняет в этом Украину....

https://twitter.com/brus1958/status/1582405352389480450?t=5_lREZ8uq16WHg8K8mOhbA&s=19
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19.10.2022 17:01 Ответить
Як партія Ейзенхауера, Рейгана, Маккейна змогла дійти що нею крутить як хвіст собакою руда московська воша. Нонсенс.
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19.10.2022 17:04 Ответить
Нонсенс це те що вашими поглядами крутить пара нью-йоркських ліберастів. Потенціально на шкоду вашим же інтересам.
Ще раз раджу утримуватися від будь-яких оцінок внутрішньої політики США щоб не давати грунту для спекуляцій ізоляціоністам в обох партіях.
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19.10.2022 18:15 Ответить
Ленд-ліз до виборів, і ми спокійні
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19.10.2022 17:05 Ответить
Поки маємо Зелю та Єрмака неякого ленд-лизу не буде.
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19.10.2022 17:27 Ответить
Чому?
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19.10.2022 23:05 Ответить
Я особисто побоююсь перемоги республіканців на виборах в листопаді 2022р.
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19.10.2022 17:08 Ответить
1. Выборы в сенат (а не парламент) действительно не изменят позицию США по поддержке Украины.
2. Демократы больше поддерживают Украину, чем республиканцы. Проблема в Байдене. У Байдена Украина вызывает раздражение. Была бы только его воля, Украина получала бы в 10 раз меньше помощи, чем сейчас получает.
4. Трамп - это катастрофа для Украины. Республиканцы сами не в восторге от Трампа, но заменить его сложно, т.к. у Трампа высокая поддержка американцев.
5. Ленд лиз не работает и очень маловероятно, что заработает. Вся поддержка Украины идет по 3-м совершенно и принципиально другим программам.
6. Из 17 млрд.$, непосредственно военная помощь (экипировка, техника, боеприпасы) составила менее 8 млрд.$.
7. По основным вооружениям США поставила Украине или менее 1% от того, что имелось у нее в наличии, или не поставляла совсем (танки, авиация, ракеты и т.п.)

Как-то так. И на том, как говорится, спасибо ...
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19.10.2022 17:14 Ответить
очередная куйловская пропаганда
тебе ж написано - после 17 милярдов Украина ВЕРНУЛА часть территорий - и вернет дальше
Результат - ЕСТЬ - и это самый главный аргумент
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19.10.2022 17:29 Ответить
Победа СССР во 2-й мировой - это "результат и главный аргумент"?
25 млн. жизней и пол-страны в развалинах - это "не в счет"?

У каждого решения есть цена. Решение США о подобных "поставках" - это десятки тысяч жизней наших воинов и гражданских лиц. Разрушенные города и инфраструктура.
Как думаешь: Где бы сейчас были ВСУ, если бы США поставили нам не 20 Хаймарсов, а 200 (10% от того что у них есть), 500 Абрамсов (10% от того что у них есть), 200 - F 16 (10% от того что у них есть) и т.п.?
Сколько было бы разрушено городов и электростанций, если бы у нас было 100 комплексов ПВО "Пэтриот" (10% от того что у них есть)?
И где был бы путлер с его армией, если бы США нам дали, хотя бы тактические, ракеты?

Иди дальше "марафон" по телеку смотри ...
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19.10.2022 17:49 Ответить
а исчо бил проігриш татаро-монголам, а ісчо міфіческая победа на куліковом поле, а есче победа над Наполеоном, а ісчо проігриш в Первой міровой, а ісчто проігриш в Афганістанє а ісчо проігриш в первой чеченсокй...
Ой... мокшане же не проігривают
но вторая міровая - єто "золотой молоток" куйла - не проігралі і не проігриваєм
ПРОІГРИВАЄТЕ еще как - не все коту творог, когда и мордой об порог
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19.10.2022 17:58 Ответить
Попытка перевести стрелки и съехать с темы - не зачетная. Я (мы) не говорили о том, кто выиграет/проиграет в этой войне. Мы говорили о ЦЕНЕ победы и том, что цену можно уменьшить.
Слив зачетный.
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20.10.2022 10:53 Ответить
Никто заранее не знает цену победы - поскольку война может длиться годами.
Глупо думать, что цену победы ВООБЩЕ в принципе можно посчитать.
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20.10.2022 13:03 Ответить
Трампу впевнено плетуть лапті. Для дальних походів. Звісно, в "места не столь отдальоньіє"
"Комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий, решил официально вызвать Трампа для дачи показаний.
"Он должен держать ответ. Он должен ответить за свои действия", - сказал председатель комитета Бенни Томпсон, комментируя принятое решение вызвать Трампа." Неявка в суд может привести к уголовному преследованию экс-президента.
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19.10.2022 17:48 Ответить
Комісія 6 січня - це понуре шоу під проміжні вибори що не переконує навіть ліваків. Шанси що Трамп згодиться з ними розмовляти - приблизно 0%.
Це я як виборець Клінтон вам кажу.
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19.10.2022 18:19 Ответить
США могут сократить помощь Украине, если на выборах в ноябре https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-18/mccarthy-warns-gop-may-cut-back-ukraine-aid-if-party-wins-house?leadSource=uverify%20wall победят республиканцы, - лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.
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19.10.2022 18:01 Ответить
 
 