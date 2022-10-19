Атака дронами на Чернигов: 3 человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии
В результате ударов дронами-камикадзе по Чернигову три человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.10.2022 17:10
+6 Katherina Kalmuk
показать весь комментарий19.10.2022 17:06
+5 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий19.10.2022 17:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется
Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок