Атака дронами на Чернигов: 3 человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии

В результате ударов дронами-камикадзе по Чернигову три человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

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