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Новости Война
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Атака дронами на Чернигов: 3 человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

В результате ударов дронами-камикадзе по Чернигову три человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Чернигов (884) Тимошенко Кирилл (432) дроны (3872)


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Топ комментарии
+10
А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
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19.10.2022 17:10
+6
Ми не повинні знатися з терористами
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19.10.2022 17:06
+5
Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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19.10.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Нужно потребовать у Ирана эти Шахид в счет по долгу за сбитый ими Боинг!!! Не хотят платить деньгами - пусть платят дронами. Как вам идея?
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19.10.2022 17:03 Ответить
Ми не повинні знатися з терористами
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19.10.2022 17:06 Ответить
А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
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19.10.2022 17:10 Ответить
Будь проклята русня! Шоб їм вся біль українців повернулась в 10000 раз більшою бідою, хай пекло прийде до кожної руснявої хати!
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19.10.2022 17:04 Ответить
Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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19.10.2022 17:05 Ответить
Кому він "бацька", вам дворнягам?
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19.10.2022 17:40 Ответить
чому на даха багатоповерхівок досі не установлені зенітки так кулимети для боротьби з дронами. в на їх на складах в достатній кількості. повинно бути. якщо папередник та теперешні діячі не продали "втіхаря" в південній кореї вони себе зарекомендували на відмінно. мабудб не на часі , зручніше клянчити по всьому світи. гантьба та образа від цих уйо бкйв
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19.10.2022 17:50 Ответить
 
 