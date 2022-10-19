ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters

Правительства Европейского Союза предварительно согласились ввести санкции против восьми физических и юридических лиц в связи с использованием иранских дронов для ударов по Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, у правительств ЕС есть время до утра четверга (20 октября), чтобы решить, одобрять ли санкции. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет до того, как лидеры соберутся в Брюсселе на саммит.

Представитель Европейской комиссии заявил, что собравшиеся 17 октября в Люксембурге министры иностранных дел пришли к выводу, что ЕС должен отреагировать быстро.

"Теперь, когда мы собрали наши собственные достаточные доказательства, в Раде продолжается работа с целью четкого, быстрого и жесткого ответа", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

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