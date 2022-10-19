ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters
Правительства Европейского Союза предварительно согласились ввести санкции против восьми физических и юридических лиц в связи с использованием иранских дронов для ударов по Украине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, у правительств ЕС есть время до утра четверга (20 октября), чтобы решить, одобрять ли санкции. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет до того, как лидеры соберутся в Брюсселе на саммит.
Представитель Европейской комиссии заявил, что собравшиеся 17 октября в Люксембурге министры иностранных дел пришли к выводу, что ЕС должен отреагировать быстро.
"Теперь, когда мы собрали наши собственные достаточные доказательства, в Раде продолжается работа с целью четкого, быстрого и жесткого ответа", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер якийсь-там іранець причетний до безпілотників на ім'я Самдід Навалі ів Кущі не зможе відкрити рахунку в країнах ЄС (в яких у нього і так немає) і не зможе подорожувати цими країнами т.я. його туди не впустять? Оце пекельні санкції. Може не треба так жорстко? Мені його аж шкода )