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Новости Война
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ЕС введет санкции против 8 человек из-за использования иранских беспилотников Россией, - Reuters

дрони

Правительства Европейского Союза предварительно согласились ввести санкции против восьми физических и юридических лиц в связи с использованием иранских дронов для ударов по Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, у правительств ЕС есть время до утра четверга (20 октября), чтобы решить, одобрять ли санкции. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет до того, как лидеры соберутся в Брюсселе на саммит.

Представитель Европейской комиссии заявил, что собравшиеся 17 октября в Люксембурге министры иностранных дел пришли к выводу, что ЕС должен отреагировать быстро.

"Теперь, когда мы собрали наши собственные достаточные доказательства, в Раде продолжается работа с целью четкого, быстрого и жесткого ответа", - заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Читайте также: ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси, - Йозвяк

Автор: 

Иран (1783) санкции (11268) Евросоюз (17089) дроны (3872)


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Топ комментарии
+20
оце так санкції, ну все, ірану капець повний
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19.10.2022 17:14
+16
ЕС, вы просто звери! Нельзя же так жестко с бедным Ираном.
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19.10.2022 17:15
+12
Да, уж. Иран под санкциями продвинулся до того, что россия у него дроны и ракеты покупает. Чего стоят эти "санкции"?
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19.10.2022 17:16
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Наконецто
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19.10.2022 17:10 Ответить
оце так санкції, ну все, ірану капець повний
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19.10.2022 17:14 Ответить
ЕС, вы просто звери! Нельзя же так жестко с бедным Ираном.
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19.10.2022 17:15 Ответить
негусто.. і чого жоднічають? перекрити кисель чалматим на повну і нехай з касабами і кімченірами братаються
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19.10.2022 17:15 Ответить
Да, уж. Иран под санкциями продвинулся до того, что россия у него дроны и ракеты покупает. Чего стоят эти "санкции"?
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19.10.2022 17:16 Ответить
Сильний хід
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19.10.2022 17:17 Ответить
"Уряди Європейського Союзу попередньо погодилися запровадити санкції проти восьми фізичних і юридичних осіб зв'язку з використанням іранських дронів для ударів по Україні. Джерело:
Тепер якийсь-там іранець причетний до безпілотників на ім'я Самдід Навалі ів Кущі не зможе відкрити рахунку в країнах ЄС (в яких у нього і так немає) і не зможе подорожувати цими країнами т.я. його туди не впустять? Оце пекельні санкції. Може не треба так жорстко? Мені його аж шкода )
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19.10.2022 17:25 Ответить
це жарт чи знущання?
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19.10.2022 17:26 Ответить
Аби було.
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19.10.2022 17:30 Ответить
Просто кінчені сволоти в тому ЕС
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19.10.2022 17:29 Ответить
А что про австрийские двигатели для иранских дронов?
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19.10.2022 17:35 Ответить
Ну что вы. Это просто бизнес.
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19.10.2022 17:36 Ответить
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19.10.2022 17:48 Ответить
а что сделала нынешняя власть? разорвала отношение с ираном? выслала её граждан? почему до сих пор посол Украины есть в Белоруссии? что делает посол Украины в московии? или все кругом должны? а мы будем дороги строить и торговать со странами террористами!?
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19.10.2022 17:36 Ответить
Не переводьте стрілки, зараз йдеться про ЄС. Ніби, якщо 73% українського наріду обрали блазня, то й інші також мають бути ідіотами, чи що?..
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19.10.2022 19:51 Ответить
Гора мишу народила..
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19.10.2022 17:39 Ответить
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-zsu-posadili-mohajer-6-z-iranskoyu-raketoyu-qaem-1-i-avstrijskim-motorom-rotax-podrobitsi-03-10-2022.html ЗСУ посадили Mohajer-6: з іранською ракетою Qaem-1 і австрійським мотором Rotax - подробиці - Суспільство - StopCor
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19.10.2022 17:46 Ответить
Там ще італійський Івеко в статті згадується
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19.10.2022 18:04 Ответить
Та невже проти Інтел і TMSC, які чіпи Ірану продають, обходячи санкції
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19.10.2022 18:02 Ответить
Це, дуже жорстоко...
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19.10.2022 18:03 Ответить
Пародия вместо реального наказания...
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19.10.2022 18:33 Ответить
Просьба огласить весь список
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19.10.2022 18:40 Ответить
Та надо было человек 10---двузначное число что бы. Вот бы пугануло крепко. 8 мало!
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19.10.2022 19:05 Ответить
в австрії та італії дрони на голови не падають,вони поки шо чекають
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19.10.2022 19:05 Ответить
ЕС продовжує ліпити дурня, 125 раз вводять санкції проти тих кому вони нічим не шкодять.Блюзнірство. Дев"ятий рік колективний захід обороняється від рашизму на 90% за рахунок України.
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19.10.2022 19:09 Ответить
 
 