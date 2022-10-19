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Новости Война
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Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов

путін

Российские захватчики на оккупированных территориях планируют осуществить депортацию украинцев в РФ.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Военное положение путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский диктатор Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также: Россия после завершения псевдореферендумов может объявить военное положение, - министр обороны Литвы Анушаускас

Автор: 

Данилов Алексей (1066) путин владимир (31225) аннексия (149) военное положение (507)


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Топ комментарии
+9
їм промить мазгі позно - уже не допоможе - рашизм єто вірус мозга
нам допоможе лише повна могілізація інфікованих
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19.10.2022 17:48
+8
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 17:31
+8
если бы только так...а проблема в том,что они готовят мобилизацию мужского населения
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19.10.2022 17:52
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тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 17:31 Ответить
їм промить мазгі позно - уже не допоможе - рашизм єто вірус мозга
нам допоможе лише повна могілізація інфікованих
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19.10.2022 17:48 Ответить
Вони відчувають, що населення стане їх найзлобнішим ворогом на окупованих территоріях. Населення, навідь не озброєне, буде їх знищувати, і не датиме їм перенести зиму. Досвід Афганістану. Захищатися від населення складніше ніж від арміі
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19.10.2022 17:47 Ответить
если бы только так...а проблема в том,что они готовят мобилизацию мужского населения
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19.10.2022 17:52 Ответить
це точно
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19.10.2022 18:04 Ответить
Яка це вже по рахунку депортація українців росіянами?
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19.10.2022 17:55 Ответить
Це ще одна спроба покращити свою мокшанську генетику.
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19.10.2022 18:43 Ответить
А це й добре. Усіх вуйків котрі мріяли --Моя хата з краю, а що мені Україна дала тепер поїдуть до Сибіру до білих ведмедів будувати свою хату скраю
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19.10.2022 22:38 Ответить
Слухай, русскій, я знаю, що для вас слово "вуйко" несе негативний відтінок.
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20.10.2022 13:48 Ответить
сумно дуже все... частину депортують в расєю, частину убьють у війні,частина виїде,пів країни буде зруйновано, кацапи якщо розуміють,що не зможуть виграти то хочуть нанести колосальних збиттків економіці України,інфраструктірі, і ще й демографічно хочуть підірвати...
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19.10.2022 17:58 Ответить
а до того они в игрушки играли...никого не увозили,никого не стреляли...
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19.10.2022 18:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/19/filkina-gramota-poroshenko-pro-ukaz-putina/ Петро Порошенко назвав черговий «указ» путіна щодо українських територій «фількіною грамотою» .
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє наших людей і наші території від рашистської нечисті.
«Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід'ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера - на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу», - пише Порошенко у Facebook.
«Сьогоднішній указ путіна - це те, що у російській фразеології називається «фількіна грамота». путін забув про власного класика. «Гладко било на бумагє, да забилі пра аврагі, а па нім хадіть», - писав один з них після програної росією Кримської війни», - нагадав п'ятий Президент.
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19.10.2022 18:00 Ответить
Данилов это заместитель Люси...такой же балабол
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19.10.2022 18:31 Ответить
Ну это в традици рашки. Они это делали всегда...
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19.10.2022 18:39 Ответить
Если это будет вывезена совкодрочерная вата - туда им и дорога, в родную говень Парашу.
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19.10.2022 18:59 Ответить
"Если это будет вывезена совкодрочерная вата - туда им и дорога, в родную говень Парашу."

Ти і два "лайкіста", що ви мелете про гавань. Приїдь до нас в село,що біля Нової Каховки і подивись як старі люди бідкаються. Молоді немає-виїхала. Ліків нем ЗОВСІМ! А як що будуть вивозити-більшість не доїде. Моя дружина 100% не доїде....
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19.10.2022 19:49 Ответить
А кого там населення зазвичай обирало в депутати України і місцевих рад: проєвропейськи налаштованих кандидатів (повага до прав кожної людини), чи любителів "руськаго міра" (зневага до прав людини)?
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20.10.2022 03:46 Ответить
Все делаетс по заранее приготовленному дьвольскому плану.ВСЕМ ИЗВЕСТНОМУ.Торопливо-быстрый снос домов( в Мариополе напр.) и выселение ненужного им населения).Донбасс прикрытие,а нужна Херсонская обл. и Одесса(АтаБэй). море+Крым.
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19.10.2022 19:37 Ответить
отправьте уже их туда откуда заехали в Украину к своим предкам на рефию. Чище будет.
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19.10.2022 20:35 Ответить
Стає зрозумілим,що кремлівський терорист дуже боїться партизанів.
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19.10.2022 22:05 Ответить
Чтобы изменить этнический состав оккупированных регионов, мало оттуда вывезти украинцев, нужно завезти русских.
Какой сумасшедший русский поедет сейчас с семьёй в эти регионы Украины ?
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20.10.2022 07:36 Ответить
 
 