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Lockheed Martin увеличивает производство HIMARS до 96 установок в год, в частности из-за интереса Украины

himars

Корпорация Lockheed Martin готовится увеличить количество реактивных систем залпового огня HIMARS с 60 до 96 пусковых установок в год на фоне "значительного интереса" со стороны иностранных клиентов, в частности Украины, и американских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Breaking Defense.

По словам генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компания уже профинансировала увеличение производства HIMARS до 96 единиц в год.

"Мы заранее профинансировали работы на $65 млн, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта", - заявил он, отметив, что в конечном итоге расходы будут возвращены правительством США.

Как отмечает издание, армия США еще летом передала запрос об увеличении производства установок HIMARS до 96 ед. в год.

США планируют поставить Украину 38 установок HIMARS. Из них 20 ед., взятые со складов, уже находятся на украинской территории. Еще 18 будут поставлены в перспективе, однако, по данным Пентагона, они еще не сделаны. И на это уйдет много времени, отмечает издание.

Читайте также: Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км

Автор: 

США (26513) РСЗО (195) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+7
Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
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19.10.2022 17:59
+6
Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
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19.10.2022 17:42
+6
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 18:05
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якби ще ця штука з орбіти працювала...
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19.10.2022 17:42 Ответить
самим прийдеться доробляти..
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19.10.2022 17:43 Ответить
Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
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19.10.2022 17:42 Ответить
Было сообщение, что США разместило заказ в Ю Корее на 3 млрд. выделенных конгрессом СШ для Украины и будут поставлять это оружие через Чехию. Лень искать.
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19.10.2022 19:16 Ответить
Вы правы, было, но там речь шла о системах против вертолетов. Может это только для прессы сообщили.
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19.10.2022 21:53 Ответить
Вооружонний призивник сбежал из полигона под Минском https://charter97.org/ru/news/2022/10/19/520603/#google_vignette
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19.10.2022 17:48 Ответить
Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
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19.10.2022 17:59 Ответить
Думаєш тим дзявкотунам щось дійде ? Ні ! Їм он кловун межи очі щодня сцить , а вони на нього моляться (( Так що "запад нам должен і всьо " ((
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19.10.2022 18:44 Ответить
Ніхто нічого не верещить. Хватить свої фантазіїї тут викладати. Тим не менше, у США є десь біля 3 тисяч хаймерсів на зберіганні, а вони дають Україні поштучно й розповідають про ********** допомогу. Чому так, дайте відповідь.
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19.10.2022 22:57 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.10.2022 18:05 Ответить
Не промиє!

Їм пофіг на загиблих!

Хіба що мамка 10 хвилин поплаче, та й по тому... при цьому винуваті будуть "***@н#е ох#евш.е х@хлы"

Цим ми і відрізніємось від них!
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19.10.2022 18:39 Ответить
Две штуки в неделю. Не густо. Но ракеты к ним ещё критичнее.
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19.10.2022 18:23 Ответить
За півроку нам передали не більше 20 таких систем. І вони працюють довго, оскільки не мають тендітного ствола (як у PzH 2000), аби ракети до них були. Якщо їх вироблялося 60 на рік, то виробити встигли 30 шт - це в 1.5 рази більше, ніж передали нам. Не доганяю, навіщо збільшувати їх випуск?
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19.10.2022 18:30 Ответить
Бо нам ще багато треба! Це по-перше.

Ну і по-друге - після нашої рекламної кампанії армія США схаменулась, що і їм воно треба, що вже казати про попит на ці системи у світі?
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19.10.2022 18:43 Ответить
Тим більше, що вже нібито закінчують розробку ракет до них ііз дальністю 650 км, і вже працюють над раке5тами на 1000 км!

Отже - переспективи у цього комплексу є, отже буде і попит!

Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!
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19.10.2022 18:47 Ответить
@

> Думаю, що 96 - це замало, треба виходити на рівень щонайменьше штук 150 на рік!

Я передам пп. Локхіду і Мартіну ваше побажання.
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19.10.2022 18:58 Ответить
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19.10.2022 18:59 Ответить
Тому що одна Польща замовила декілька сотень , а те що нам передали 20 не значить що цього достатньо бо 200 завжди краще аніж 20 , а 2000 взагалі те що треба ! Одна справа якщо ті установки як муха у окропі літають по всій лінії фронту , а інша коли на кожен десяток кілометрів їх пара стоїть десь тихенько у ліскові .
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19.10.2022 18:47 Ответить
У них пошли заказы после наших успешных действий этими установками, но на складах Пентагона имеется до 400- т этих установок, а Байден категорически не хочет отдавать нам из запасов. Кстати эти 16 (а не 20, плюс 4 - это английские М-270.) переданных нам были именно из запасов Пентагона
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19.10.2022 19:29 Ответить
God bless America!
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19.10.2022 19:32 Ответить
 
 